L1 Max y 1190 Sports podrían ser multados con S/ 3,8 millones por publicidad engañosa por no transmitir Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Indecopi analiza si los anuncios sobre la cobertura total de la primera fecha de la Liga 1 2026 se ajustaron a la realidad, tras la ausencia del partido inaugural en la programación ofrecida al público

La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi requirió información a los involucrados para verificar la veracidad de la publicidad. Foto: Andina

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) abrió una investigación preliminar por una presunta infracción a las normas de publicidad comercial, luego de que no se transmitiera el partido inaugural entre Sport Huancayo y Alianza Lima, pese a anuncios que ofrecían la emisión de todos los encuentros de la primera fecha de la Liga 1 2026.

La indagación apunta a verificar si los mensajes difundidos al público se ajustaron a la realidad y si se cumplió la normativa vigente en materia de información al consumidor, en un contexto en el que la expectativa por el inicio del torneo había sido ampliamente promocionada.

Investigación en curso y eventuales sanciones

La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi solicitó información a las empresas e instituciones involucradas para contrastar el contenido de la publicidad con los hechos ocurridos. De confirmarse la infracción, la legislación contempla sanciones que pueden llegar hasta las 700 UIT, equivalentes a S/ 3.850.000.

El organismo regulador señaló que mantiene un monitoreo permanente de la publicidad comercial como parte de sus acciones para proteger los derechos de los consumidores y recordó que los ciudadanos pueden reportar posibles casos de publicidad engañosa a través de sus canales oficiales de atención.

La falta de transmisión del partido se debió a una decisión tomada por la Liga 1 y la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Foto: Alianza Lima/Facebook

Partido de Alianza Lima no fue transmitido por deuda de 1190 Sports

El inicio de la Liga 1 2026, este viernes 30 de enero, estuvo marcado por problemas en la cobertura televisiva del duelo entre Alianza Lima y Sport Huancayo, correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura y disputado en el estadio ‘Incontrastable’, lo que impidió que los hinchas pudieran seguir el partido con normalidad.

La ausencia de la transmisión por L1 Max respondió a una determinación adoptada por la Liga 1 y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que ordenaron la suspensión inmediata de las emisiones a cargo de 1190 Sports, titular de la señal oficial del campeonato, como consecuencia de reiterados incumplimientos contractuales, entre ellos atrasos en los pagos.

Esta decisión dejó sin señal el encuentro inaugural del torneo y generó sorpresa entre los aficionados. La situación fue advertida desde el inicio de la cobertura, cuando solo se mostraron imágenes del exterior del estadio. “Transmisión iniciada de L1 Max, para el duelo de Sport Huancayo vs. Alianza Lima, pero con imágenes desde afuera del estadio. Sin imágenes del campo, ni de jugadores, ni la habitual previa. Hasta el momento no se transmite el primer partido de la Liga 1 2026″, reportó la periodista Gianina Gonzáles.

Ante la imposibilidad de acceder al recinto, los periodistas Julio Vílchez y Kevin Pacheco iniciaron la cobertura desde el frontis del estadio, entrevistando a los hinchas que aguardaban su ingreso. Posteriormente, se conoció que la restricción a las cámaras de 1190 Sports habría estado relacionada con deudas pendientes por derechos de transmisión. “La Liga y FPF decidieron prohibir las transmisiones de 1190 debido a la falta de pagos y otros incumplimientos”, señaló Óscar Paz, periodista de Exitosa.

Alan Cantero le dio la victoria a Alianza Lima con un golazo de tiro libre al último minuto. Foto: Alianza Lima/Facebook

¿Cuál fue el resultado del Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

Pese a los inconvenientes en la transmisión originados por las deudas que 1190 Sports mantiene con Sport Huancayo, Alianza Lima logró imponerse en el arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú. Paolo Guerrero adelantó a los blanquiazules desde el punto penal, pero Nahuel Luján igualó el marcador en los minutos finales del primer tiempo.

Cuando el encuentro parecía encaminarse a un empate en la ‘Ciudad Incontrastable’, Alan Cantero ejecutó con precisión un tiro libre que se coló en el ángulo y selló la victoria de Alianza Lima en los instantes finales del partido.

