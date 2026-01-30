Perú Deportes

Los goles de Alianza Lima para su victoria ante Sport Huancayo por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Paolo Guerrero y Alan Cantero sellaron el primer triunfo de los ‘blanquiazules’ en el campeonato peruano. Así se vivieron sus anotaciones desde la tribuna

Los goles de Alianza Lima
Los goles de Alianza Lima para su victoria ante Sport Huancayo por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

El viernes 30 de enero, Alianza Lima se enfrentó a Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este compromiso no se pudo ver por la señal de L1 Max como una drástica medida en conjunto de los clubes peruanos producto del incumplimiento de pagos por parte de 1190 Sports.

El cotejo siguió con su desarrollo en el estadio IPD de Huancayo y fue transmitido por radios locales y limeñas. Así como también, los hinchas captaron desde la tribuna los dos goles del triunfo (2-1) de los ‘blanquiazules’ sobre el ‘rojo matador’. Estos videos, rápidamente, se volvieron virales en redes sociales.

Gol de Paolo Guerrero ante Sport Huancayo

El primer tanto de Alianza fue obra de su goleador, Paolo Guerrero mediante un penal. Un defensor de Huancayo fue al choque de forma desmedida con Renzo Garcés y lo impactó con su codo en el rostro en un tiro de esquina.

El árbitro no dudó y cobró falta a favor de los ‘íntimos’. El ‘Depredador’, como era de esperarse, agarró el balón, se posicionó y eligió cruzar su disparo de forma violenta. El arquero Ángel Zamudio adivinó el lugar, pero no logró a tocarla.

El momento exacto en que el balón besa la red tras un cobro de falta penal de Paolo Guerrero

Empate de Sport Huancayo

Sobre el final de la primera parte, los locales encontraron la igualdad gracias a Nahuel Luján. El argentino se liberó de la marca del mismo Garcés y le ganó en el duelo aéreo a Luis Advíncula. De esta manera, puso el 1-1 antes de que se vayan al descanso.

Un gol en los minutos de adición de la primera mitad le da el empate a Sport Huancayo. Alianza Lima no pudo sostener la ventaja y se va al descanso con el marcador igualado.

Gol de Alan Cantero ante Sport Huancayo

En el cierre del compromiso, exactamente a los 91 minutos, Alan Cantero -como si estuviese tocado tras su soñado encuentro con Lionel Messi- mandó a guardar el esférico al ángulo de la portería del ‘rojo matador’ para darle la victoria a Alianza en la altura de Huancayo.

Captado desde la tribuna, este video muestra un golazo impresionante de tiro libre. Escucha la reacción apasionada de la multitud y siente la increíble atmósfera de un partido de fútbol en vivo.

