San Juan de Lurigancho tendría tres centros comerciales más: estos son los millonarios proyectos

El crecimiento del consumo y la alta densidad poblacional del distrito impulsan la llegada de inversiones de gran escala, con proyectos que buscan ampliar la oferta de comercio, servicios y entretenimiento para los vecinos en los próximos años

San Juan de Lurigancho se consolida como uno de los distritos más atractivos para el retail en Lima. Su alta concentración poblacional y el crecimiento sostenido del consumo han captado la atención de los principales operadores de centros comerciales, que ven en la zona un mercado con amplio potencial de expansión.

El punto de inflexión fue la inauguración del Mall Aventura San Juan de Lurigancho, en noviembre de 2023. El desempeño de este complejo impulsó nuevas apuestas de gran escala y abrió el camino para que grupos como Cencosud, InRetail y Parque Arauco evalúen o desarrollen proyectos que podrían sumar hasta tres nuevos centros comerciales en el distrito.

Cenco Lima: el megaproyecto de Cencosud

Cencosud avanza con el desarrollo de Cenco Lima, un centro comercial que actualmente se encuentra en fase de diseño. El proyecto contempla cerca de 80 mil m² de área comercial, lo que lo posicionaría como el más grande de San Juan de Lurigancho y reforzaría la presencia del grupo en el mercado peruano.

De acuerdo con la ficha técnica elaborada por KPM Arquitectos, el complejo tendrá un desarrollo total de 175.810 m² distribuidos en siete niveles, además de 66.345 m² correspondientes a torres de oficinas y áreas complementarias. Se trata, por tanto, de un proyecto de uso mixto que supera ampliamente la superficie destinada solo a comercio.

El plan incluye 345 locales, cuatro tiendas ancla, patio de comidas, terraza gastronómica, cines, espacios de entretenimiento y un centro médico. También se proyectan áreas abiertas en los primeros niveles, una rueda de la fortuna y oficinas integradas. A fines de 2023, el CEO de Cencosud, Rodrigo Larraín, calificó la iniciativa como “bien ambicioso, de gran escala, y con el diseño ya listo”, precisando que se encontraba en etapa de ingeniería y gestión de permisos.

Real Plaza apuesta por Canto Grande

Otro de los proyectos en carpeta corresponde a InRetail, operador de Real Plaza y parte del Grupo Intercorp. La compañía planea levantar un centro comercial en la zona de Canto Grande, con un área arrendable de 43.890 m², según información de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP).

Carlos Neuhaus, representante de ACCEP, señaló al diario El Peruano que existe un marcado interés de los inversionistas por San Juan de Lurigancho y que recién en 2026 se observarían avances concretos en este desarrollo.

MegaPlaza SJL: la propuesta de Parque Arauco

Parque Arauco también considera a San Juan de Lurigancho dentro de su estrategia de crecimiento en Lima. El operador chileno proyecta el desarrollo de MegaPlaza SJL en un terreno de 110 mil m², ubicado en la zona que anteriormente fue Pampas de Canto Grande.

La iniciativa busca ofrecer una amplia oferta de tiendas y servicios orientados a los vecinos del distrito, reforzando su presencia en uno de los mercados urbanos más densos de la capital.

La eventual concreción de estos tres proyectos refuerza la transformación de San Juan de Lurigancho en un eje clave para el retail limeño. Con inversiones de gran envergadura, el distrito ampliaría su oferta de consumo, servicios y entretenimiento, marcando un nuevo capítulo en su desarrollo comercial en los próximos años.

