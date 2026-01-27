Perú

San Juan de Lurigancho tendría su segundo centro comercial: ¿En qué etapa está?

En el Cenco Day, Cencosud reconfirmo que su proyecto de centro comercial sigue en pie. Mientras, Real Plaza aún no da mayores noticias sobre su plan de hacer un mall en la zona

El segundo centro comercial de San Juan de Lurigancho podría tener 80 mil metros cuadrados de extensión. Dos más competidores también estarían contemplando proyectos. - Crédito Youtube/César ARV

Han pasado más de dos años desde que, en noviembre de 2023, se inauguró el primer gran centro comercial de San Juan de Lurigancho, el Mall Aventura. Desde entonces, ya otros competidores están buscando la manera de entrar al distrito, el más poblados del país.

Como se sabe, tanto el grupo Intercorp, Parque Arauco y Cencosud están planeando abrir un centro comercial en este distrito, el cual sería el segundo, tercer y cuarto gran centro comercial en esta zona (no en ese orden). Las aperturas de Cencosud y Intercopr se proyectaban justamente para el 2025, pero por diferentes circunstancias ambos malls se aplazaron.

  • Cencosud ha confirmado que su proyecto Cenco Lima, en San Juan de Lurigancho se encuentra en etapa de diseño, y tendría aproximadamente una extensión de 80 mil metros cuadrados
  • InRetail (operadora del Real Plaza), del Grupo Intercorp también tendría previsto sumarse con un nuevo centro comercial en la zona, en Canto Grande. El complejo tendría un espacio arrendable de 43 mil 890 metro cuadrados, según reportó en su momento ACCEP (Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú)
  • Por un lado,MegaPlaza SJL de Parque Arauco se construiría en un terreno de 110 mil metros cuadrados en lo que antes era Pampas de Canto Grande. También fue reportado por (Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú).
Cenco Lima sería el centro comercial más grande de San Juan de Lurigancho. - Crédito Captura de Cencosud

El segundo mall de SJL

El centro comercial Cenco Lima sería el segundo gran mall en San Juan de Lurigancho y contaría con aproximadamente 80 mil metros cuadrados de extensión.

Sin embargo, aún estaría en un etapa de diseño, según pudo comprobar Infobae Perú según las presentaciones oficiales del CEO de Cenco Malls durante el Cenco Day en Argentina. Por lo mismo, aún no hay fecha confirmada, ni marcas ni tiendas que se podrían encontrar en el gran establecimiento.

“Proyecto a gran escala de 80 mil metros cuadrados en San Juan de Lurigancho, que amplía nuestra presencia en uno de los distritos más densamente poblados de Lima”, resaltó Sebastian Bellochio, CEO de Cenco Malls.

El centro comercial en SJL sería el segundo del distrito. - Crédito KPM Arquitectos

A fines de 2023, también Rodrigo Larraín, CEO de Cencosud, confirmó el proyecto y lo llamó “bien ambicioso, de una escala grande y nosotros ya tenemos el diseño listo”, aludiendo a la fase de ingeniería en curso para el proyecto de Cencosud. Asimismo, en ese momento se encontraba en trámite de los permisos necesarios para iniciar obras.

Los otros centros comerciales

Como se recuerda, el Mall Aventura se inauguró el 2023 pasado en San Juan de Lurigancho, pero, en palabras de Carlos Neuhaus para el diario oficial El Peruano hay otros proyectos anunciados. En su momento, el representante de Accep confiaba en que para esl 2024 se empezarán a desarrollar algunos; sin embargo, recién este 2026 se tendría que ver cómo avanzan estos proyectos.

“Los inversionistas están muy interesados por invertir allí, lo que lo convierte en el distrito con el mayor potencial para el sector”, enfatizó Neuhaus al diario El Peruano en su momentos, y resaltó el dinamismo y las expectativas de crecimiento para la localidad.

