Banda de extorsionadores recibía órdenes desde el penal de Huacho para cobrar cupos a conductores

Tres sospechosos resultaron arrestados en viviendas de Huacho y Santa María tras una investigación sobre presuntas extorsiones a empresas de transporte

La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP) llevó a cabo un operativo en la región de Huacho y Santa María que resultó en la desarticulación de la banda criminal conocida como 'Los Miserables del Norte Chico’.

De acuerdo con la información policial, durante el procedimiento se detuvo a tres presuntos integrantes, acusados de los delitos de banda criminal y extorsión agravada, quienes habrían recibido instrucciones desde el penal San Judas Tadeo.

El despliegue policial incluyó cinco allanamientos simultáneos en diferentes inmuebles de los distritos de Huacho y Santa María, además del registro de una celda en el referido centro penitenciario. La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura (Equipo 1) participó en la coordinación de estas acciones, que se centraron en la investigación de amenazas y extorsiones dirigidas a transportistas de la ruta Huacho–Lima.

¿Cómo operaban la presunta red criminal?

Las autoridades identificaron una organización dedicada a extorsionar a transportistas, cuyo liderazgo recaía en Frank Zevallos Ramírez, conocido como alias ‘Yuca’. Las investigaciones policiales señalan que Zevallos Ramírez coordinaba las acciones delictivas desde el interior del penal San Judas Tadeo de Carquín, utilizando comunicaciones clandestinas para mantener el control de la estructura criminal en el exterior.

La modalidad empleada por la banda consistía en exigir pagos a empresas de transporte que operan en la ruta Huacho–Lima. Según los reportes oficiales, la negativa a realizar estos pagos generaba amenazas directas contra los conductores y sus familias. La estructura criminal articulaba sus operaciones desde el penal, donde el cabecilla mantenía contacto con los integrantes que ejecutaban las extorsiones fuera del establecimiento penitenciario.

Zevallos Ramírez, considerado el principal responsable de la red, permanece bajo custodia en el penal, mientras los otros detenidos afrontan cargos formales. La investigación continúa bajo la dirección de la fiscalía, que busca establecer el alcance de las operaciones y la responsabilidad de cada uno de los involucrados en el delito de extorsión agravada.

Otro operativo

La PNP realizó operativos en los distritos de Ate, Chorrillos y Villa El Salvador que permitió la desarticulación de la banda criminal “Los Sanguinarios del Tren”, considerada la facción en Lima Sur de la organización transnacional Tren de Aragua. Según las autoridades, los detenidos estarían implicados en delitos de extorsión, tenencia ilegal de municiones y homicidio, así como en atentados contra empresas de transporte público, veterinarias, obras de construcción, talleres mecánicos y restaurantes.

En esta intervención se capturó a cuatro personas, identificadas como Alejandro Vega, Yohan Monsalve, José Yegres y Cirilo Velásquez, los tres primeros de nacionalidad venezolana.

Durante el allanamiento de cuatro inmuebles, la policía incautó frascos de ketamina, cartuchos de dinamita, teléfonos celulares, documentos de identificación, tarjetas bancarias, vouchers de depósitos, tablets y una laptop.

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional del Perú dispone de la línea gratuita 1818 para denunciar casos de extorsión y delitos vinculados al crimen organizado. Este canal funciona las 24 horas y garantiza la confidencialidad de la identidad del denunciante.
  • El Ministerio Público también habilita la plataforma virtual Denuncia Segura en su portal institucional, donde ciudadanos pueden reportar hechos delictivos de forma anónima y seguir el estado de su denuncia en línea.

