El 71% de las empresas en Perú prevé hacer nuevas contrataciones este 2026

El estudio Balance 2025 y Expectativas 2026 de Bumeran muestra que las incorporaciones serán mayoritariamente graduales, en un escenario de expectativas moderadas y con aumentos salariales aún limitados

Aunque la contratación de más personal evidencia un intento de las empresas por impulsar el empleo, las expectativas salariales y la visión general de la economía moderan el entusiasmo. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El mercado laboral peruano se encamina hacia un 2026 marcado por una reactivación gradual de las contrataciones, aunque con un entorno aún dominado por la cautela. Así lo revela el estudio Balance 2025 y Expectativas 2026 de Bumeran, dado en exclusiva para Infobae Perú, que muestra que siete de cada diez empresas en el país planean incorporar nuevos talentos durante el próximo año, en un contexto donde las expectativas de mejora del empleo siguen siendo moderadas.

Si bien la intención de sumar personal refleja un esfuerzo de las organizaciones por dinamizar el mercado laboral, las proyecciones salariales y la percepción general sobre la economía limitan el optimismo. Solo una cuarta parte de las empresas prevé aumentar sueldos en 2026, mientras que una proporción significativa de especialistas considera que la situación laboral se mantendrá igual o incluso podría empeorar.

Contrataciones en alza, pero de forma gradual

El 71% de los especialistas en Recursos Humanos encuestados indicó que sus organizaciones tienen previsto realizar nuevas contrataciones en 2026. Sin embargo, este crecimiento será mayoritariamente contenido. Del total que planea ampliar su plantilla, el 47% estima que lo hará en menos del 5%, el 33% proyecta un aumento del 5%, el 13% calcula un incremento del 10% y solo el 7% prevé una expansión del 15%.

Esta tendencia refleja una estrategia de crecimiento progresivo, alineada con un escenario económico que aún genera incertidumbre. En paralelo, el 82% de los especialistas señaló que no tiene planes de reducir personal, lo que sugiere una estabilidad relativa en el empleo formal.

“El estudio revela que el 71% de los especialistas en Recursos Humanos proyecta sumar nuevos talentos durante el 2026. La mayoría de estas incorporaciones será gradual, ya que el 80% aumentará su plantilla en hasta un 5%. Sin embargo, esto refleja el esfuerzo de las organizaciones por mantener el movimiento del mercado incluso en un contexto donde solo el 21% anticipa una mejora”, señala Diego Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.
En el ámbito de las remuneraciones, el escenario resulta más ajustado: solo el 25% de las empresas prevé aumentos salariales en 2026. Foto: Veritas Prime

Expectativas moderadas sobre el mercado laboral

Pese a la intención de contratar, las expectativas sobre el desempeño general del mercado laboral son prudentes. El 42% de los especialistas considera que la situación se mantendrá igual en 2026, mientras que el 26% cree que empeorará. Solo el 21% prevé una mejora y el 11% no tiene una opinión definida.

Entre quienes anticipan un escenario más favorable, el 67% atribuye esta expectativa a la incidencia del contexto económico del país en el mercado laboral, mientras que otro 33% considera que las condiciones laborales permitirán atraer talento. En contraste, quienes prevén un deterioro señalan como principales factores el impacto de la economía, la reducción de puestos laborales y la pérdida de valor de los salarios frente a la inflación.

Salarios: aumentos limitados y cautela empresarial

En materia salarial, el panorama es más restrictivo. Apenas el 25% de las empresas planea incrementar los sueldos en 2026, frente a un 75% que descarta esa posibilidad. Entre quienes sí proyectan aumentos, el 40% estima un ajuste del 10%, otro 40% prevé un incremento del 5% y el 20% considera una subida del 15%.

Esta contención se da luego de un 2025 en el que solo el 32% de las organizaciones aplicó aumentos salariales. En esos casos, los incrementos se concentraron principalmente en rangos del 5% y 10%, lo que evidencia una política salarial conservadora.

Balance del 2025 para las organizaciones

El estudio también muestra que el 47% de los especialistas califica el 2025 como un año bueno o muy bueno para las organizaciones, mientras que el 40% lo considera regular y el 13% lo evalúa como malo. La percepción positiva se asocia principalmente a la incorporación de nuevos talentos y al crecimiento de las empresas en el mercado, mientras que las evaluaciones negativas responden, en su totalidad, a una caída en las ganancias.

Además, el informe revela que el 47% de los especialistas considera que el 2025 fue un año bueno o muy bueno para las empresas. Foto: Facebook

No obstante, esta valoración favorable retrocedió 10 puntos porcentuales respecto a 2024, lo que refuerza la idea de un entorno empresarial que avanza, pero con mayor cautela.

Trabajadores insatisfechos y búsqueda de cambios

Desde la perspectiva de las personas trabajadoras, el estudio revela un alto nivel de insatisfacción. El 57% no está conforme con su empleo y el 67% se muestra disconforme con su salario. Además, el 52% está analizando cambiar su rumbo laboral en 2026, ya sea por incomodidad en su puesto actual o en búsqueda de mejores oportunidades.

En este contexto, la intención de las empresas de contratar nuevos talentos aparece como una oportunidad para reactivar el mercado laboral, aunque el desafío seguirá siendo equilibrar crecimiento, estabilidad y mejoras en las condiciones salariales.

