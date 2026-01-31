Perú

Basura se acumula en Chorrillos y Carabayllo: vecinos denuncian abandono de las municipalidades

Las gestiones municipales no han podido frenar la cantidad de basura en sus distritos, lo que ha generado que colegios y calles se conviertan en focos infecciosos

Las calles de Lima se han convertido en focos infecciosos debido a la falta de recojo de basura. Este informe evidencia la ineficacia de la gestión municipal y la presunta corrupción de sus alcaldes.

Las calles de Chorrillos y Carabayllo se han convertido en focos infecciosos. La acumulación de residuos sólidos ha desbordado la capacidad de las actuales gestiones municipales, exponiendo a miles de vecinos, escolares y pacientes a riesgos sanitarios extremos.

En Chorrillos, la situación es crítica en zonas como Vista Alegre de Villa. Lo que antes era un parque central, hoy es descrito por los residentes como un “muladar”. Los vecinos denuncian que el servicio ha empeorado drásticamente desde que el actual alcalde, Richard Cortez, asumió el cargo tras ser teniente alcalde en la gestión pasada. Para un distrito con más de 370 mil habitantes, la municipalidad solo cuenta con tres camiones compactadores propios operativos.

Chorrillos entre sombras de corrupción

La falta de limpieza en Chorrillos coincide con un clima de inestabilidad política. El alcalde Cortez enfrenta cuestionamientos tras la difusión de un video donde se le observa recibiendo fajos de billetes cuando era teniente alcalde. Al ser consultado por la basura y la investigación fiscal, Cortez se limitó a señalar que el material audiovisual ha sido “manipulado” y que el proceso está judicializado.

El teniente alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, aparece recibiendo 5 mil soles en un video proyectado durante la sesión del concejo municipal, generando acusaciones de corrupción. | Fuente: Canal N

Por su parte, el gerente de Desarrollo Ambiental, Enrique Cruz, admitió que la logística actual es insuficiente. Aunque cuentan con un servicio tercerizado de diez unidades, estas solo operan dos veces al día para recoger las 300 toneladas de basura que genera el distrito diariamente. “Es muy poco lo que tenemos como unidad operativa”, confesó el funcionario al medio Contracorriente.

Por su parte, el alcalde atribuye el problema a una supuesta mala gestión de fondos en años anteriores, a pesar de que él mismo formó parte de esa cúpula como fiscalizador.

Colegios y vías principales llenos de basura

Al norte de Lima, en Carabayllo, el panorama es aún más alarmante. En la avenida Túpac Amaru, a la altura del Parque Zonal, los cúmulos de residuos invaden los cruces peatonales que imposibilita el tránsito y genera olores nauseabundos que atraen nubes de moscas.

Acumulación de basura.
Acumulación de basura. (Foto: Defensoría del Pueblo)

La negligencia municipal llega a tal punto que el frontis del colegio Ciro Alegría se ha convertido en un botadero informal que ha obligado a los escolares a convivir con restos en descomposición.

Los vecinos de las zonas altas, como el sector del “Cerrito”, denuncian que los camiones recolectores simplemente no suben. “Hace un mes que no pasan. ¿A dónde llevamos la basura?”, cuestionó una residente indignada.

La municipalidad admitió al medio mencionado haber roto el contrato con la empresa de limpieza encargada del servicio, pero no ha logrado implementar un plan de contingencia efectivo. Al intentar buscar el descargo del alcalde de Carabayllo sobre las observaciones de la Contraloría y la crisis sanitaria, la gestión optó por el silencio.

Vecinos denuncian la proliferación de
Vecinos denuncian la proliferación de insectos y el avance de la basura en calles y zonas residenciales.

Emergencia sanitaria

Ante la gravedad de la situación en el norte de Lima, el Ministerio del Ambiente oficializó a inicios de enero la declaratoria de emergencia de la gestión y manejo de residuos sólidos en el distrito de Carabayllo por un plazo de 60 días calendario. Esta medida responde al “cese parcial de las operaciones de recolección y transporte”, lo que ha generado la proliferación de puntos críticos de contaminación en vías y espacios públicos del distrito.

La resolución ministerial señala que la crisis se originó cuando la municipalidad, liderada por el alcalde Pablo Mendoza, asumió directamente el servicio tras rescindir el contrato con el consorcio encargado el pasado 12 de diciembre. Sin embargo, la capacidad operativa municipal resultó insuficiente para atender la demanda diaria, dejando las calles sumidas en basura.

