Playa Agua Dulce podría cerrar por basura y contaminación de veraneantes, alerta alcalde de Chorrillos

La popular playa Agua Dulce en Chorrillos enfrenta la amenaza de un cierre temporal debido a la excesiva cantidad de basura que dejan los veraneantes. El alcalde Richard Cortez advierte que si la situación no mejora, se tomará esta drástica medida. Fuente: 24 Horas de Panamericana Televisión

La posibilidad de que la playa Agua Dulce sea cerrada al público vuelve a encender las alertas en Chorrillos. La Municipalidad Distrital advirtió que este concurrido balneario, uno de los más visitados de Lima durante el verano, podría quedar temporalmente inhabilitado si persiste la contaminación generada por los propios veraneantes, especialmente los fines de semana, cuando la afluencia supera con creces la capacidad de control municipal.

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo, señaló que la situación es crítica y reiterativa año tras año. En declaraciones brindadas a 24 Horas Mediodía de Panamericana Televisión, sostuvo que, de no revertirse este escenario en el corto plazo, se verá obligado a tomar una medida drástica: cerrar la playa Agua Dulce en un plazo aproximado de tres semanas. El burgomaestre remarcó que el problema no radica en la falta de visitantes, sino en la ausencia de conciencia y respeto por el espacio público y el medio ambiente.

Durante el enlace televisivo desde la Costa Verde, se evidenció la magnitud del problema: residuos sólidos esparcidos por la arena, restos de alimentos, envases descartables y otros desechos que se acumulan tras cada jornada de alta concurrencia. Según explicó el alcalde, la municipalidad llega a recoger más de veinte toneladas de basura cada fin de semana, una cifra que refleja el impacto directo del comportamiento irresponsable de algunos bañistas.

Bañistas disfrutan de un día de verano debido a las altas temperaturas en la playa de Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, Lima Feb 25, 2024. REUTERS/Sebastian Castaneda

Veraneantes deben respetar disposiciones para garantizar el acceso a Agua Dulce

Uno de los puntos centrales de la advertencia municipal está relacionado con el cumplimiento de las ordenanzas que regulan el uso de la playa. Richard Cortez Melgarejo recordó que existen normas claras que restringen el ingreso de alimentos y bebidas alcohólicas a la playa Agua Dulce, disposiciones que, según indicó, en gestiones anteriores “han sido letra muerta”.

“Nosotros tenemos ordenanzas que regulan efectivamente el ingreso de alimentos y bebidas alcohólicas. Ordenanzas que en anteriores gestiones no se aplicaron, y por eso hemos llegado a esta línea de desborde”, explicó Richard Cortez Melgarejo, subrayando que el desorden actual no es producto de un solo verano, sino de años de falta de control y permisividad.

El objetivo de estas reglas, precisó, no es limitar el disfrute de las familias que acuden a la playa, sino reducir la generación de residuos y evitar que estos terminen contaminando no solo la arena, sino también el mar. En ese sentido, hizo un llamado directo a los veraneantes para que acudan a disfrutar del sol y el mar, pero con respeto, entendiendo que se trata de un espacio compartido.

Más de 50 mil personas acudieron a la playa chorrillana por el primero de enero. (La República)

Asimismo, el alcalde enfatizó que el problema no es que una familia consuma alimentos, sino la conducta posterior. “La persona que hace el consumo de su alimento por algún motivo tiene que meterlo a una bolsa y dejarlo en el tacho, no regarlo en la playa, porque luego esto lo arrastra el mar y contaminamos también el mar, no solo la playa”, sostuvo durante la entrevista.

Decomiso y multa de 2.800 soles para quienes infrinjan normas en Agua Dulce

Ante la persistencia del problema, la Municipalidad de Chorrillos ha comenzado a aplicar de manera más estricta las ordenanzas vigentes. El alcalde informó que se han instalado puntos de control, especialmente los fines de semana, cuando la playa recibe entre sesenta mil y setenta mil visitantes, convirtiéndose en uno de los balnearios más concurridos del país.

“Ahora nosotros estamos aplicando la ordenanza. Tenemos puntos de control donde decomisamos la comida, sobre todo los fines de semana, y vamos a empezar con las multas correspondientes”, señaló Richard Cortez Melgarejo. Precisó que la sanción económica por incumplir estas disposiciones puede ascender hasta 2.800 soles y que su aplicación contará con el apoyo de la Policía Nacional del Perú para hacerla efectiva.

Bathers play with water as they enjoy a summer day due to the high temperatures at Agua Dulce beach in the Chorrillos district, Lima, Peru, February 25, 2024. REUTERS/Sebastian Castaneda

Sin embargo, el propio alcalde reconoció las limitaciones operativas que enfrenta la comuna. Fiscalizar a decenas de miles de personas en un solo día resulta una tarea compleja, incluso con todo el personal disponible. “Lamentablemente, se desborda la posibilidad de fiscalizar al cien por ciento. Lo intentamos y lo hacemos, pero tenemos sesenta mil visitantes. Así yo tenga diez mil efectivos, la situación se pone complicada”, admitió.

Pese a estas dificultades, la municipalidad asegura que continuará con los operativos de control y fiscalización, apoyándose también en comerciantes y otros actores locales. No obstante, el alcalde insistió en que el fondo del problema es cultural. “Esto atraviesa por una cuestión de educación y de respeto de las normas”, afirmó, dejando en claro que ninguna medida coercitiva será suficiente sin un cambio de actitud por parte de los visitantes.

La advertencia ya está planteada. Si en las próximas semanas el panorama de contaminación se mantiene o se agrava, especialmente durante los fines de semana, la Municipalidad de Chorrillos procederá al cierre temporal de la playa Agua Dulce. Una decisión que, de concretarse, afectaría a miles de veraneantes, pero que, según el alcalde, sería necesaria para preservar la limpieza, el orden y el cuidado del litoral.