Ataque armado deja gravemente herido a alcalde de Ica tras ser interceptado por sicarios durante supervisión de una obra

Delincuentes dispararon contra el alcalde mientras supervisaba una obra en El Huarangal. Foto: Composición Infobae Perú

Edward Amoroto, alcalde del distrito de Los Aquijes en la provincia de Ica, resultó herido tras recibir dos impactos de bala durante un ataque perpetrado por delincuentes en la zona de El Huarangal. El incidente ocurrió cuando la autoridad municipal supervisaba los avances de una obra pública fuera del horario laboral.

Por el momento, las circunstancias exactas del atentado permanecen bajo investigación policial, mientras la comunidad local y las autoridades municipales expresan su preocupación y repudio ante este acto de violencia. Amoroto fue trasladado de inmediato al Hospital Regional de Ica, donde su diagnóstico se mantiene reservado.

El ataque ha generado un fuerte impacto en la población aquijeña, que exige el esclarecimiento de los hechos y mayores garantías de seguridad para sus autoridades. El hecho se produjo en un contexto de creciente inseguridad, según han señalado representantes locales, quienes advierten sobre la vulnerabilidad de los funcionarios públicos en zonas alejadas del casco urbano.

La regidora Lizeth Cortez Mendoza relató que el alcalde se encontraba acompañado únicamente por ingenieros municipales y que la inspección no formaba parte de actividades programadas oficialmente.

Actualmente, los peritos de criminalística de la Policía Nacional realizan diligencias tanto en el hospital como en el lugar del ataque, conversando con testigos y recolectando evidencias que permitan avanzar en la investigación. El municipio de Los Aquijes ha solicitado a la población mantenerse unida y colaborar con las autoridades, mientras se aguarda información oficial sobre la evolución médica del alcalde y los avances en la búsqueda de los responsables.

Ataque armado sorprendió al alcalde Edward Amoroto fuera del horario laboral. Foto: Composición Infobae Perú

Sicarios atacan al alcalde durante inspección de obra

De acuerdo con la información preliminar recogida por la Policía Nacional y testimonios de funcionarios municipales, el atentado contra Edward Amoroto ocurrió en el centro poblado El Huarangal, donde el alcalde realizaba una inspección personal de una pista en construcción. Según explicó la regidora Lizeth Cortez Mendoza, la visita se llevó a cabo fuera del horario laboral, como parte de las rutinas habituales de supervisión directa que Amoroto solía realizar para constatar el avance y la calidad de los trabajos.

La regidora precisó que, al momento del ataque, el alcalde se encontraba junto a ingenieros de la municipalidad y no contaba con escolta de seguridad ni presencia de Serenazgo. “él va a inspeccionar de manera personal, a veces fuera del horario, porque hay cosas que no están bien hechas o que no tienen buenos acabados”, explicó Cortez Mendoza. Añadió que, tras la agresión, las cámaras de seguridad de la zona serán revisadas por la Policía, con el objetivo de identificar a los autores materiales del atentado.

Sobre el estado en el que fue hallado el alcalde, la regidora manifestó: “Tengo entendido que uno de los impactos fue a nivel de la pierna y otro a la altura del abdomen. Cuando ocurrió el ataque, se dirigía a su vehículo y estaba solo”. La funcionaria confirmó que hasta la víspera no existían amenazas conocidas contra Amoroto y que en días previos había participado con normalidad en actividades públicas, lo que refuerza el desconcierto ante la violencia repentina del ataque.

El alcalde permanece internado en estado reservado tras recibir dos impactos de bala. Foto: Composición Infobae Perú

La regidora concluyó subrayando el clima de inseguridad que atraviesa la región: “Demasiada violencia contra las personas. No solo somos autoridades, también tenemos familias. Esperamos que se esclarezcan los hechos y que la investigación avance con celeridad”.

Alcalde permanece internado en estado reservado tras ataque

Después de recibir dos balazos, uno en el abdomen y otro en la pierna, Edward Amoroto fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Ica, donde ingresó a la zona de trauma shock. Fuentes médicas consultadas confirmaron que el alcalde fue sometido a una intervención quirúrgica, aunque su estado de salud es reservado. Al cierre de este informe, se encontraba estable, según la información proporcionada por la regidora Cortez Mendoza y el área de emergencia del hospital.

El equipo médico del hospital ha desplegado todos los recursos necesarios para atender la gravedad de las heridas. La municipalidad de Los Aquijes emitió un comunicado en el que solicita a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y unirse en oración por la pronta recuperación del alcalde. El personal de salud y las autoridades sanitarias han enfatizado la importancia de las primeras horas posteriores al ataque para la evolución clínica del paciente.

Edward Amoroto fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Ica para ser intervenido quirúrgicamente. Foto: Difusión

La Policía Nacional ha desplegado un equipo de peritos de criminalística en dos frentes: el Hospital Regional de Ica y el sector de El Huarangal, donde se produjo el atentado. En ambos lugares se recaba información, se entrevista a testigos y se buscan elementos materiales que permitan avanzar con la identificación de los responsables. Las cámaras de seguridad del área constituyen una pieza clave para el esclarecimiento del caso.

Hasta el momento, no hay detenidos ni pistas oficiales sobre los autores. La investigación se mantiene bajo estricta reserva, mientras las autoridades policiales continúan con el análisis de las evidencias y la toma de declaraciones. La regidora Cortez Mendoza indicó que la municipalidad colabora plenamente con las autoridades y confía en que las diligencias permitan determinar los móviles y responsables del ataque.

El atentado contra el alcalde Edward Amoroto ha puesto en alerta a la región Ica y ha reavivado el debate sobre la vulnerabilidad de las autoridades locales ante la criminalidad. La exigencia de justicia y seguridad se ha convertido en un reclamo unánime de la ciudadanía de Los Aquijes, que espera respuestas concretas de las autoridades competentes. La investigación policial avanza con la expectativa de esclarecer los hechos y evitar nuevos episodios de violencia contra representantes municipales.