Fuerte temblor sacudió Ica: Sismo de magnitud 5.0 alarmó Nasca la noche de este viernes 30 de enero

La región Ica vivió un fuerte temblor la noche de este viernes 30 de enero, cuando un sismo de magnitud 5.0 se registró en la provincia de Nasca.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) precisó que el evento ocurrió a las 8:09 p. m., con epicentro a 50 kilómetros al sur del distrito de Marcona, a una profundidad de 20 kilómetros.

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad III-IV en la escala de Mercalli en Marcona, siendo percibido por la población local y generando reacciones en redes sociales.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de alerta de tsunami tras el temblor, mientras que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que hasta el momento no se han reportado daños personales ni materiales en la zona afectada. El monitoreo de las autoridades continúa para evaluar el impacto en infraestructuras y servicios básicos.

Perú y el Cinturón de Fuego

El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo. Este territorio experimenta aproximadamente el 85 % de los movimientos telúricos globales, lo que mantiene a la población en constante alerta ante posibles emergencias.

La ocurrencia de temblores como el registrado en Nasca subraya la importancia de la prevención sísmica, la preparación de planes de emergencia y la difusión de información oficial por parte de las entidades competentes.

El IGP recuerda que la vigilancia permanente y las recomendaciones de seguridad son herramientas fundamentales para enfrentar situaciones de riesgo en una región expuesta a sismos de diversa magnitud.

El registro y análisis de estos eventos permite a las autoridades fortalecer la gestión del riesgo y orientar acciones de respuesta ante posibles escenarios adversos.

Cinturón de Fuego del Pacífico con sus zonas volcánicas señaladas.

Los sismos que han azotado Perú

La nación sudamericana ha tenido que hacer frente a diversos eventos sísmicos que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales. Aquí un recuento de los más relevantes.

31 de mayo de 1970

El sismo de magnitud 7.9 se originó en el departamento de Áncash seguido de un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Santo Domingo de Yungay a las 15:23 horas.

Este hecho es considerado como el sismo más destructivo en la historia del país, no sólo por la magnitud sino por la cantidad de víctimas mortales que causó, estimadas en 67,000, de acuerdo con el documento “El terremoto de Ancash y el alud aluvión del nevado Huascaran”, escrito por el geofísico y asesor científico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci),Mateo Casaverde mientras que también hubo 150,000 heridos, afectando de igual forma a los departamentos de Huácamo, Lima y La Libertad.

Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de idear planes para hacer frente a este tipo de siniestros y elaborar simulacros nacionales cada 31 de mayo.

3 de octubre de 1974

Un sismo de magnitud 8.0 ocurrió en la capital, Lima, a las 09:21 horas, un movimiento que también se sintió en la costa peruana hacia el sur. El movimiento tuvo una duración de alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3 mil 600 heridos.

29 de mayo de 1990

Otro movimiento telúrico de 6.4 causó la muerte de 77 personas, dejó 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas. El movimiento, que inició a las 09:34 horas, dejó afectaciones en las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.

23 de junio de 2001

Un temblor de magnitud 6.9 afectó a parte sur de Perú en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa y dejando como saldo 74 personas muertas, 2,689 heridos, más de 21,000 damnificados, 64 personas desaparecidas, 35,601 viviendas afectadas de las cuales 17,584 quedaron destruidas.

El terremoto tuvo varias réplicas y tuvo una intensidad de VIII, lo que generó un tsunami que además ocasionó otras 26 defunciones. Se trató del temblor más devastador después del de 1970 de Áncash y el mayor a nivel mundial después de las Islas Rata.

Indeci advierte que muchas viviendas en Lima y Callao no resistirían un terremoto.

15 de agosto de 2007

Perú fue duramente dañado por uno de los sismos más violentos en su historia moderna. Ocurrido a las 18:40 horas, el terremoto de Pisco de magnitud 8 tuvo una duración de 3 minutos 50 segundos. Fue uno de los terremotos más violentos acontecidos en Perú en los últimos años, siendo rebasado por el terremoto de Arequipa de 2001. Este hecho dejó 596 personas fallecidas.

26 de mayo de 2019

Uno de los últimos sismos registrados en Perú fue el conocido como “terremoto de Loreto”, que tuvo una magnitud de 8 y se originó a las 02:41 hora local y que dejó en consecuencia una persona muerta y más de 2,500 personas afectadas.