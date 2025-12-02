Crisis en la morgue de Ica: equipos inoperativos y olores tóxicos amenazan a trabajadores y vecinos

Contraloría detecta fallas críticas en morgue de Ica que ponen en riesgo a toda la ciudad. Foto: CGR

El reciente operativo multisectorial de la Contraloría General encendió una alerta en Ica: la morgue de la División Médico Legal no tiene condiciones mínimas para conservar cadáveres, situación que compromete la salud pública y expone diariamente a su personal a contaminación biológica.

Los hallazgos forman parte de una intervención regional que busca prevenir riesgos sanitarios en plena prestación de servicios esenciales.

Morgue de Ica al borde del colapso: Contraloría alerta riesgos sanitarios graves. Foto: CGR

Cámaras de frío inoperativas y retrasos en análisis médico-legales

Durante la inspección, realizada con la participación de más de 60 auditores en las cinco provincias de la región, la Contraloría verificó que las cámaras de frío, los sistemas de aire acondicionado y los extractores de aire están fuera de servicio desde julio. Esta falla generalizada impide conservar adecuadamente los cuerpos y agrava las condiciones sanitarias del ambiente.

“Son condiciones muy precarias en las que se encuentran expuestos los trabajadores debido a los factores de contaminación que generan los cuerpos en descomposición”, señaló Luis Castillo Torrealva, vocero de la entidad fiscalizadora.

El panorama también incluye retrasos significativos en los procedimientos médico-legales:

Las muestras de patología presentan demoras notorias , lo que afecta investigaciones y procesos judiciales.

Desde enero no se realizan análisis de alcoholemia, una prueba clave en casos de accidentes, homicidios y diligencias fiscales.

Hallazgos en hospitales: equipos críticos sin operar

El operativo también evidenció problemas en otras instituciones de salud. En el Hospital Santa María del Socorro, la Contraloría advirtió la falta de un equipo estacionario de Rayos X, lo que limita la atención a emergencias.Además, un tomógrafo lleva tres años en funcionamiento sin la licencia del Instituto Nacional de Energía Nuclear (IPEN), lo que impide verificar el nivel de radiación que recibe personal y pacientes, generando un riesgo invisible en cada diagnóstico.

Los auditores continúan recopilando información en entidades de sectores como educación, transporte, comunicaciones, cultura y saneamiento, con el fin de emitir informes preventivos que permitan corregir a tiempo deficiencias que afectan a miles de ciudadanos.

El caso Trujillo: otra morgue al límite de su capacidad

La situación de Ica no es aislada. En noviembre, la Contraloría también alertó deficiencias graves en la morgue de Trujillo, donde seis cámaras de refrigeración albergan más de un cuerpo por compartimiento, excediendo ampliamente la capacidad permitida.

Entre los hallazgos más críticos destacan:

Ausencia de un sistema de tratamiento de aguas residuales provenientes de necropsias, cuyos residuos son vertidos sin tratar al alcantarillado de la ciudad.

Laboratorio de biología molecular incompleto , con hacinamiento de muestras y sobrecarga del personal.

Sistema contra incendios inoperativo y ascensores fuera de servicio, afectando la labor médico-legal.

Déficit de camas en Emergencias del Hospital Belén, donde pacientes deben esperar más de 12 horas en camillas por saturación del servicio.

Estas deficiencias forman parte de un operativo mayor en La Libertad, que movilizó a más de 70 auditores y busca reforzar el control territorial para garantizar la correcta gestión de los recursos públicos.

La entidad dio a las instituciones involucradas hasta 45 días para responder a las observaciones, adoptar medidas correctivas y presentar planes de acción que garanticen condiciones sanitarias adecuadas y servicios seguros.