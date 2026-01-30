Perú

Petroperú: rebote marginal de bonos al 2047 presentado por MEF no frena deterioro del riesgo país advertido por Moody’s

La ministra Denisse Miralles ha intentado presentar como recuperación un repunte mínimo de los bonos tras su decreto, cuando estos ya se negociaban muy por debajo de los valores históricos cercanos a 100

Guardar
El precio del bono 2047
El precio del bono 2047 de Petroperú subió tras el Decreto de Urgencia N° 010-2025, aunque persiste la desconfianza de los mercados y agencias calificadoras. REUTERS/Janine Costa

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) difundió este 29 de enero un comunicado anunciando que el precio del bono al 2047 de Petroperú subió de 63,8% a 68,5% en cuestión de semanas, tras la emisión del Decreto de Urgencia N° 010-2025 que permite la reestructuración y posible transferencia de activos de la estatal a través de ProInversión.

Para el MEF, este salto de apenas cinco puntos porcentuales sería prueba de que la confianza internacional en la gestión estatal se está recuperando. La versión oficial, sin embargo, omite toda referencia al verdadero detonante de la crisis: la rebaja de Moody’s, que llevó la calificación crediticia de Petroperú al nivel Caa1 con perspectiva negativa, apenas dos escalones por encima del default y fuera de cualquier estándar de inversión segura.

El deterioro de Petroperú amenaza la calificación crediticia del Estado

La lectura positiva del MEF contrasta con la realidad financiera y reputacional de Petroperú, que desde hace más de tres años se hunde en una espiral de deterioro. Moody’s advirtió que las medidas del decreto, lejos de mejorar la perspectiva de la empresa, incrementan la incertidumbre operativa y financiera, calificando la posible transferencia y venta de activos como un factor negativo para el pago de la deuda existente.

Fitch, otra de las grandes agencias, retiró días antes su propia calificación, dejando a la petrolera fuera de los radares institucionales globales. El informe de Moody’s destaca que, pese a un rebote puntual en el EBITDA durante el tercer trimestre de 2025, el primer trimestre de 2026 será negativo, y advierte sobre la “alta correlación de riesgo entre Petroperú y el Estado peruano”, lo que agrava la percepción de riesgo país.

La fotografía presentada por el
La fotografía presentada por el MEF.

Las agencias rebajan la nota de Petroperú a niveles cercanos al default

La caída del bono de Petroperú -que era considerada una empresa con posibilidades por las calificadoras hasta antes del último decreto del MEF- es proporcional al deterioro interno. El 31 de diciembre de 2019, bajo la presidencia de Carlos Paredes Lanatta, la antigua Refinería de Talara detuvo operaciones para dar paso al Proyecto de Modernización (PMRT).

La paralización, de 15 meses, generó una pérdida de al menos 5 millones de dólares mensuales y obligó a la empresa a importar alrededor de 30.000 barriles diarios adicionales de combustibles, incrementando la presión financiera. A fines de 2021, Petroperú mantenía una calificación “AA-” a largo plazo y “CP-1-” a corto plazo, pero ya enfrentaba un ratio deuda financiera/EBITDA de 16,47x, casi insostenible para un emisor de referencia.

La fotografía real, incluyendo la
La fotografía real, incluyendo la caída de la valorización de la petrolera tras la crisis institucional que ni el MEF ni el MINEM pudieron resolver, y que ahora pretenden solucionar con una privatización.

El traspaso de activos y la reestructuración aumentan la incertidumbre sobre Petroperú

El verdadero colapso se produjo a inicios de 2022. La dirección de Hugo Chávez Arévalo (octubre 2021 - marzo 2022) estuvo marcada por la imposibilidad de presentar los estados financieros auditados del ejercicio 2021, lo que motivó a S&P a rebajar la nota de “BBB-” a “BB+”, sacando a Petroperú del grado de inversión. Fitch acompañó la rebaja.

S&P fue contundente: “La imposibilidad de publicar oportunamente los estados financieros auditados para 2021 evidencia el debilitamiento del gobierno corporativo y expone a la compañía a incumplimientos contractuales y deterioro significativo de su liquidez”. La empresa, en ese momento, tenía una deuda total que superaba los 5.000 millones de dólares, con vencimientos crecientes y márgenes operativos negativos.

Denisse Miralles, titular del MEF.
Denisse Miralles, titular del MEF. La falta de profesionalización en el directorio y las designaciones políticas en la Junta General de Accionistas profundizan la crisis de gobernanza en Petroperú.

El costo del financiamiento externo para Petroperú se incrementa tras perder respaldo de agencias

Las siguientes gestiones recibieron una empresa rota financieramente y presionada por la pérdida de cuota de mercado, que se acentuó durante el paro de la refinería. Ese periodo de inactividad benefició a competidores como Repsol y facilitó la entrada de marcas como ExxonMobil y Valero, erosionando la posición de Petroperú en el mercado local.

La crisis de gobernanza fue permanente. El MEF (60% de la Junta General de Accionistas) y el Minem (40%) nunca implementaron concursos públicos para profesionalizar el directorio. Posteriores presidentes de directorio -también puestos ‘a dedo’- impulsaron reformas para blindar la gobernanza y exigir transparencia, pero sus propuestas fueron desechadas.

Hasta hoy, el directorio —actualmente presidido por Elba Rojas Álvarez— sigue siendo designado de manera política, ignorando los reclamos de las calificadoras y el sector. Solo que ahora se aprovechan los resquicios para la privatización, como se intentó antes con el directorio de Oliver Stark.

Moody’s advierte un panorama negativo
Moody’s advierte un panorama negativo para Petroperú en 2026, destacando el alto riesgo que representa para la deuda soberana peruana. REUTERS/Mike Segar

La falta de reformas de gobernanza debilita la posición de Petroperú

Entre 2022 y 2025, la refinería operó de manera intermitente, con paradas técnicas por oleajes anómalos. La empresa acumuló pérdidas operativas y el bono 2047 se desplomó desde valores cercanos a 100 hasta 63,8% a fines de 2025, una caída de casi 40%.

¿A qué se refiere el MEF cuando menciona el “bono 2047”? Se trata del año de vencimiento de la segunda serie de bonos emitidos por Petroperú, por un monto de 2.000 millones de dólares.

El costo de financiamiento externo se disparó y Petroperú perdió acceso a crédito internacional. Los principales acreedores —fondos como Blackrock y Vanguard—, que también invierten en bonos soberanos peruanos, comenzaron a exigir garantías adicionales y a presionar al Estado.

La crisis financiera de Petroperú
La crisis financiera de Petroperú se agrava desde 2021, con un ratio de deuda/EBITDA de 16,47x y la imposibilidad de presentar estados financieros auditados.

El MEF es criticado por presentar el alza del bono como señal de recuperación

Para César Gutiérrez, expresidente de la empresa y analista del sector, la reacción del MEF es un intento de maquillar la crisis real. Para el experto, la rebaja de Moody’s es el reconocimiento de un riesgo concreto de impago. El repunte del bono no es señal de confianza, sino resultado de compras especulativas de fondos de riesgo, que apuestan a una intervención estatal de emergencia.

Lo que hace el MEF es demagogia: se trata de una subida marginal tras un desplome de casi 40 puntos porcentuales en menos de tres años. La situación de Petroperú es crítica: deuda elevada, incapacidad de acceder a financiamiento internacional y ninguna agencia respaldando la gestión actual”, afirma Gutiérrez.

Otra fuente cercana a la alta dirección, que pidió no ser citada, remarca que el informe de Moody’s considera negativo el traspaso de activos y advierte que la expectativa para 2026 es de un deterioro aún mayor. “Las pérdidas son estructurales y el riesgo país está en aumento. Los acreedores saben que si Petroperú no paga, el Estado tendrá que responder y eso puede arrastrar a la deuda soberana, y Miralles lo sabe”, advierte.

Temas Relacionados

PetroperuMEFMinisterio de Economia y FinanzasbonosBono 2047Moody’sDenisse Mirallesriesgo crediticioperu-economia

Más Noticias

Jugador de Sport Huancayo culpó a la falta del VAR del triunfo de Alianza Lima: “Genera suspicacias en el primer gol”

Ricardo Salcedo indicó que la pelota había salido antes de la jugada que derivó en el penal otorgado a los ‘blanquiazules’, el cual fue convertido por Paolo Guerrero

Jugador de Sport Huancayo culpó

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la primera fecha del Torneo Apertura

Alianza Lima ganó a Sport Huancayo de visita. Sporting Cristal chocará con Deportivo Garcilaso en el Cusco. Mientras que Universitario recibirá a ADT. Conoce los puestos de cada equipo

Tabla de posiciones de la

Megacampaña de DNI gratis este 31 de enero en Lima: conoce lugar, horario y quiénes serán los beneficiados

La iniciativa forma parte de una estrategia nacional para masificar el DNI electrónico y descongestionar la atención presencial del Reniec

Megacampaña de DNI gratis este

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Clima en Tarapoto: el estado

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para mañana

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Predicción del estado del tiempo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario y sueldo de congresistas: “Recibimos 23 mil soles líquidos al mes”

Tomás Gálvez: José Jerí dio el consentimiento para levantar su secreto de las comunicaciones

José Jerí fue interrogado por la Fiscalía en Palacio de Gobierno por el caso ‘Chifagate’

Óscar Arriola seguirá como jefe de la PNP: PJ confirma que destitución de Jorge Angulo es nula, pero no volverá al cargo

Ya existen votos en el Congreso para censurar a José Jerí por el caso ‘Chifagate’, asegura Carlos Zeballos

ENTRETENIMIENTO

Murió Catherine O’Hara, actriz de

Murió Catherine O’Hara, actriz de ‘Mi pobre angelito’, y los fans peruanos reaccionan a su partida

Samahara Lobatón y Bryan Torres se muestran más unidos que nunca: Imágenes revelan gestos de cariño

Top de películas más vistas en Netflix Perú

Las series más vistas en Netflix Perú para pasar horas frente a la pantalla

Concierto de Hombre G en Perú: ¿cuándo es la preventa para su show en el Estado Nacional?

DEPORTES

Eddie Fleischman criticó a Agustín

Eddie Fleischman criticó a Agustín Lozano y advirtió a Mano Menezes tras no transmitirse el Alianza Lima vs Sport Huancayo: “Catastrófico”

Jugador de Sport Huancayo culpó a la falta del VAR del triunfo de Alianza Lima: “Genera suspicacias en el primer gol”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la primera fecha del Torneo Apertura

Partidos de Liga 1 2026 serán transmitidos con normalidad tras Alianza Lima vs Sport Huancayo: 1190 Sports llegó a un acuerdo con clubes

Triunfo de Alianza Lima 2-1 ante Sport Huancayo con goles de Paolo y Guerrero y Alan Cantero en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026