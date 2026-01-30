DNI electrónico gratis en febrero 2026: conoce los lugares donde se puede tramitar este documento de identidad

El DNI electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec - Créditos: Andina.

Durante febrero de 2026, las municipalidades de diversas regiones del país, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), continuarán ofreciendo campañas de trámite gratuito del DNI electrónico.

Esta iniciativa está dirigida principalmente a poblaciones vulnerables como menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de facilitar el acceso a la identificación oficial y promover la inclusión social.

Las jornadas se llevarán a cabo en puntos estratégicos de cada localidad para que más ciudadanos puedan acceder a este documento esencial de manera rápida y segura.

El DNIe busca agilizar y mejorar la eficiencia de los trámites administrativos - Créditos: Andina.

Comas

La Municipalidad Distrital de Comas mantiene activa una campaña especial para facilitar la obtención gratuita del DNI electrónico a adultos mayores, personas con discapacidad y menores de 17 años. La iniciativa se desarrolla en el Palacio Municipal, situado en la avenida España, cuadra 4, P.J. La Libertad, Km. 11, con atención de lunes a viernes entre las 9 y las 16 horas, hasta el 13 de febrero.

El operativo establece un máximo de 35 trámites por la mañana y 35 en la tarde, con prioridad para quienes más lo requieren. El objetivo es agilizar los procedimientos y evitar aglomeraciones, asegurando un proceso ordenado y seguro para la población beneficiada.

Los requisitos para acceder al DNI electrónico son los siguientes:

Presentar el DNI a renovar, la copia del DNI perdido o una partida de nacimiento.

Los menores de edad deben acudir acompañados de su padre o madre.

Si se desea actualizar el domicilio, presentar un recibo de luz, agua o teléfono/cable.

En el caso de personas con discapacidad, entregar una copia del carnet de Conadis.

El DNI agiliza procesos administrativos, posibilita la firma digital de documentos y promueve la inclusión al garantizar que más personas cuenten con un documento oficial actualizado y válido en todo el país - Créditos: Municipalidad de Comas.

La Municipalidad de Comas remarcó que la atención se realiza estrictamente por orden de llegada y hasta completar los cupos diarios por turno. Se recomienda a los vecinos portar la documentación requerida y respetar las disposiciones de bioseguridad para garantizar el bienestar de todos los asistentes.

San Juan de Lurigancho

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho mantiene vigente una campaña especial para la entrega gratuita del DNI electrónico dirigida a sectores vulnerables, la cual estará disponible hasta febrero.

La iniciativa se desarrolla en la Subgerencia de Programas Sociales, ubicada en la avenida El Bosque n.º 311, urbanización Canto Grande, con atención presencial de lunes a viernes, entre las 8:45 y las 16:00 horas. El cupo máximo es de cincuenta personas por día y se recomienda a los interesados llegar temprano, ya que los turnos se asignan por orden de llegada.

La campaña de DNI gratis durará hasta febrero - Créditos: Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

La campaña está dirigida a niñas y niños de cero a 11 años, adolescentes de doce a dieciséis años, adultos mayores de sesenta años y personas con discapacidad. Para tramitar el DNI electrónico, los solicitantes deben presentar el documento anterior; en el caso de menores de edad, es obligatorio acudir acompañados por el padre o la madre.

Si el menor asiste con otro familiar, debe presentar la partida de nacimiento de los padres. Para quienes deseen actualizar su domicilio, se requiere un recibo de agua o luz. La fotografía se toma en el mismo local durante el trámite.

Otras sedes

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), mediante la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS), anunció campañas gratuitas para el trámite del DNI electrónico, vigentes desde enero y con atención hasta febrero.

La iniciativa, coordinada con diversas instituciones, busca garantizar el acceso a la identificación oficial de menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad.

Bajo el lema “Verano Inclusivo”, la campaña ofrece inscripciones, renovaciones, duplicados y actualización de datos del DNI electrónico en diferentes puntos del país.

Cajamarca / Cajamarca / Cajamarca: Sub Prefectura de Cajamarca (jr. Dos de Mayo N° 414): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Chimbote / Santa / Áncash: Municipalidad (jr. Enrique Palacios 321): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Huancavelica / Huancavelica / Huancavelica: Demuna Huancavelica (jr. Manco Cápac s/n, Huancavelica Cercado): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Parcona / Ica / Ica: Municipalidad (Joh F Kennedy 500): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Puno / Puno / Puno: Municipalidad – OMAPED (jr. Deustua 458, Plaza de Armas – Oficina OMAPED): lunes a viernes (8:45 a. m. - 1 p. m. / 2 p. m. - 4 p. m.)

Banda Shilcayo / San Martín / San Martín: Local Comunal (jr. Capirona s/n, Asociación de Vivienda Ciudad Satélite – frente a la Plaza de Armas de Ciudad Satélite): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Trujillo / Trujillo / La Libertad: Parque San Luis (entre las calles Espinela y Conalinas): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

El Porvenir / Trujillo / La Libertad: Polideportivo Santa Isabel (entre José Bejar y José Crespo y Castillo): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Víctor Larco / Trujillo / La Libertad: Parque Santa Edelmira (entre la av. Huamán y Las Orquídeas): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Chachapoyas / Chachapoyas / Amazonas: Biblioteca Municipal (jr. Ortiz Arrieta 850): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

San Juan de Miraflores / Lima / Lima: Palacio Municipal (av. Belisario Suárez 1075, Zona D): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Villa El Salvador / Lima / Lima: Villa del Adulto Mayor (Sector 3, Grupo 8): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Los Olivos / Lima / Lima: Municipalidad de Los Olivos (explanada de la municipalidad): lunes a viernes (8:30 a. m. - 3:30 p. m.)

Callería / Coronel Portillo / Ucayali: Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (jr. Tacna 480): lunes a viernes (9 a. m. - 1 p. m. / 2 p. m. - 4 p. m.)

Arequipa / Arequipa / Arequipa: Municipalidad de Arequipa – Cercado (Portal de la Municipalidad 110): lunes a viernes (8:45 a. m. - 3 p. m.)

Jaén / Jaén / Cajamarca: Parroquia “San Luis Gonzaga” (calle San Luis 490-498, sector Morro Alto): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Tambo / Huancayo / Junín: Municipalidad Distrital del Tambo (av. Mariscal Castilla 1051 – El Tambo): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Lima / Lima / Lima: Casa Vecinal N.° 4 (jr. Caylloma 137): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

San Juan de Lurigancho / Lima / Lima: Subgerencia de Programa Social (av. El Bosque 331, urb. Canto Grande, a espaldas de Sedapal): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Independencia / Lima / Lima: Demuna Independencia (av. Túpac Amaru km 4.5): lunes, miércoles y viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Comas / Lima / Lima: Municipalidad de Comas (av. España 4): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Carabayllo / Lima / Lima: Estadio Ricardo Palma (av. San Martín 350, urb. Santa Isabel): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Ayacucho / Huamanga / Ayacucho: Local de la Cooperativa Santa María Magdalena (jr. San Martín 546): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Ica / Ica / Ica: Municipalidad (av. Municipalidad s/n): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Belén / Maynas / Loreto: ONG Manguaré (calle Unión Mz. D Lt. 05, AH El Triunfo): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Piura / Piura / Piura: I. E. Sánchez Arteaga Ex 21 (av. Sánchez Cerro con calle Cusco): lunes a viernes (9 a. m. - 2 p. m.)

Castilla / Piura / Piura: Demuna de Castilla (psj. Alfonso Ugarte 510, frente a la Plazuela Luis Montero): lunes a viernes (9 a. m. - 2 p. m.)

Yurimaguas / Alto Amazonas / Loreto: Biblioteca Municipal (calle Comercio, cdra. 1): lunes a viernes (8:30 a. m. - 3 p. m.)

Huánuco / Huánuco / Huánuco: Municipalidad Provincial de Huánuco (jr. General Prado 750): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Ica / Ica / Ica: Registro Civil (av. San Martín, referencia Mercado Las Palmas): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

San Borja / Lima / Lima: IIEI 554 Virgen de Lourdes (av. Arqueología 299): lunes a viernes (9 a. m. - 2 p. m.)

Miraflores / Lima / Lima: Casa Tovar (calle Manuel Tovar 255): lunes a viernes (9 a. m. - 4 p. m.)

Miraflores / Lima / Lima: Casa de la Mujer (calle José Gálvez 671): lunes a viernes (9 a. m. - 4 p. m.)