Perú

DNI electrónico gratis en febrero 2026: conoce los lugares donde se puede tramitar este documento de identidad

El documento es importante porque permite a los ciudadanos acreditar su identidad de manera segura y moderna, facilita el acceso a trámites digitales y servicios estatales y brinda mayor protección contra la suplantación

Guardar
El DNI electrónico 3.0 ofrece
El DNI electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec - Créditos: Andina.

Durante febrero de 2026, las municipalidades de diversas regiones del país, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), continuarán ofreciendo campañas de trámite gratuito del DNI electrónico.

Esta iniciativa está dirigida principalmente a poblaciones vulnerables como menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de facilitar el acceso a la identificación oficial y promover la inclusión social.

Las jornadas se llevarán a cabo en puntos estratégicos de cada localidad para que más ciudadanos puedan acceder a este documento esencial de manera rápida y segura.

El DNIe busca agilizar y
El DNIe busca agilizar y mejorar la eficiencia de los trámites administrativos - Créditos: Andina.

Comas

La Municipalidad Distrital de Comas mantiene activa una campaña especial para facilitar la obtención gratuita del DNI electrónico a adultos mayores, personas con discapacidad y menores de 17 años. La iniciativa se desarrolla en el Palacio Municipal, situado en la avenida España, cuadra 4, P.J. La Libertad, Km. 11, con atención de lunes a viernes entre las 9 y las 16 horas, hasta el 13 de febrero.

El operativo establece un máximo de 35 trámites por la mañana y 35 en la tarde, con prioridad para quienes más lo requieren. El objetivo es agilizar los procedimientos y evitar aglomeraciones, asegurando un proceso ordenado y seguro para la población beneficiada.

Los requisitos para acceder al DNI electrónico son los siguientes:

  • Presentar el DNI a renovar, la copia del DNI perdido o una partida de nacimiento.
  • Los menores de edad deben acudir acompañados de su padre o madre.
  • Si se desea actualizar el domicilio, presentar un recibo de luz, agua o teléfono/cable.
  • En el caso de personas con discapacidad, entregar una copia del carnet de Conadis.
El DNI agiliza procesos administrativos,
El DNI agiliza procesos administrativos, posibilita la firma digital de documentos y promueve la inclusión al garantizar que más personas cuenten con un documento oficial actualizado y válido en todo el país - Créditos: Municipalidad de Comas.

La Municipalidad de Comas remarcó que la atención se realiza estrictamente por orden de llegada y hasta completar los cupos diarios por turno. Se recomienda a los vecinos portar la documentación requerida y respetar las disposiciones de bioseguridad para garantizar el bienestar de todos los asistentes.

San Juan de Lurigancho

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho mantiene vigente una campaña especial para la entrega gratuita del DNI electrónico dirigida a sectores vulnerables, la cual estará disponible hasta febrero.

La iniciativa se desarrolla en la Subgerencia de Programas Sociales, ubicada en la avenida El Bosque n.º 311, urbanización Canto Grande, con atención presencial de lunes a viernes, entre las 8:45 y las 16:00 horas. El cupo máximo es de cincuenta personas por día y se recomienda a los interesados llegar temprano, ya que los turnos se asignan por orden de llegada.

La campaña de DNI gratis
La campaña de DNI gratis durará hasta febrero - Créditos: Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

La campaña está dirigida a niñas y niños de cero a 11 años, adolescentes de doce a dieciséis años, adultos mayores de sesenta años y personas con discapacidad. Para tramitar el DNI electrónico, los solicitantes deben presentar el documento anterior; en el caso de menores de edad, es obligatorio acudir acompañados por el padre o la madre.

Si el menor asiste con otro familiar, debe presentar la partida de nacimiento de los padres. Para quienes deseen actualizar su domicilio, se requiere un recibo de agua o luz. La fotografía se toma en el mismo local durante el trámite.

Otras sedes

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), mediante la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS), anunció campañas gratuitas para el trámite del DNI electrónico, vigentes desde enero y con atención hasta febrero.

La iniciativa, coordinada con diversas instituciones, busca garantizar el acceso a la identificación oficial de menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad.

Bajo el lema “Verano Inclusivo”, la campaña ofrece inscripciones, renovaciones, duplicados y actualización de datos del DNI electrónico en diferentes puntos del país.

  • Cajamarca / Cajamarca / Cajamarca: Sub Prefectura de Cajamarca (jr. Dos de Mayo N° 414): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • Chimbote / Santa / Áncash: Municipalidad (jr. Enrique Palacios 321): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • Huancavelica / Huancavelica / Huancavelica: Demuna Huancavelica (jr. Manco Cápac s/n, Huancavelica Cercado): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • Parcona / Ica / Ica: Municipalidad (Joh F Kennedy 500): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • Puno / Puno / Puno: Municipalidad – OMAPED (jr. Deustua 458, Plaza de Armas – Oficina OMAPED): lunes a viernes (8:45 a. m. - 1 p. m. / 2 p. m. - 4 p. m.)
  • Banda Shilcayo / San Martín / San Martín: Local Comunal (jr. Capirona s/n, Asociación de Vivienda Ciudad Satélite – frente a la Plaza de Armas de Ciudad Satélite): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • Trujillo / Trujillo / La Libertad: Parque San Luis (entre las calles Espinela y Conalinas): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • El Porvenir / Trujillo / La Libertad: Polideportivo Santa Isabel (entre José Bejar y José Crespo y Castillo): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • Víctor Larco / Trujillo / La Libertad: Parque Santa Edelmira (entre la av. Huamán y Las Orquídeas): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • Chachapoyas / Chachapoyas / Amazonas: Biblioteca Municipal (jr. Ortiz Arrieta 850): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • San Juan de Miraflores / Lima / Lima: Palacio Municipal (av. Belisario Suárez 1075, Zona D): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • Villa El Salvador / Lima / Lima: Villa del Adulto Mayor (Sector 3, Grupo 8): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • Los Olivos / Lima / Lima: Municipalidad de Los Olivos (explanada de la municipalidad): lunes a viernes (8:30 a. m. - 3:30 p. m.)
  • Callería / Coronel Portillo / Ucayali: Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (jr. Tacna 480): lunes a viernes (9 a. m. - 1 p. m. / 2 p. m. - 4 p. m.)
  • Arequipa / Arequipa / Arequipa: Municipalidad de Arequipa – Cercado (Portal de la Municipalidad 110): lunes a viernes (8:45 a. m. - 3 p. m.)
  • Jaén / Jaén / Cajamarca: Parroquia “San Luis Gonzaga” (calle San Luis 490-498, sector Morro Alto): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • Tambo / Huancayo / Junín: Municipalidad Distrital del Tambo (av. Mariscal Castilla 1051 – El Tambo): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • Lima / Lima / Lima: Casa Vecinal N.° 4 (jr. Caylloma 137): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • San Juan de Lurigancho / Lima / Lima: Subgerencia de Programa Social (av. El Bosque 331, urb. Canto Grande, a espaldas de Sedapal): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • Independencia / Lima / Lima: Demuna Independencia (av. Túpac Amaru km 4.5): lunes, miércoles y viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • Comas / Lima / Lima: Municipalidad de Comas (av. España 4): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • Carabayllo / Lima / Lima: Estadio Ricardo Palma (av. San Martín 350, urb. Santa Isabel): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • Ayacucho / Huamanga / Ayacucho: Local de la Cooperativa Santa María Magdalena (jr. San Martín 546): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • Ica / Ica / Ica: Municipalidad (av. Municipalidad s/n): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • Belén / Maynas / Loreto: ONG Manguaré (calle Unión Mz. D Lt. 05, AH El Triunfo): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • Piura / Piura / Piura: I. E. Sánchez Arteaga Ex 21 (av. Sánchez Cerro con calle Cusco): lunes a viernes (9 a. m. - 2 p. m.)
  • Castilla / Piura / Piura: Demuna de Castilla (psj. Alfonso Ugarte 510, frente a la Plazuela Luis Montero): lunes a viernes (9 a. m. - 2 p. m.)
  • Yurimaguas / Alto Amazonas / Loreto: Biblioteca Municipal (calle Comercio, cdra. 1): lunes a viernes (8:30 a. m. - 3 p. m.)
  • Huánuco / Huánuco / Huánuco: Municipalidad Provincial de Huánuco (jr. General Prado 750): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • Ica / Ica / Ica: Registro Civil (av. San Martín, referencia Mercado Las Palmas): lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)
  • San Borja / Lima / Lima: IIEI 554 Virgen de Lourdes (av. Arqueología 299): lunes a viernes (9 a. m. - 2 p. m.)
  • Miraflores / Lima / Lima: Casa Tovar (calle Manuel Tovar 255): lunes a viernes (9 a. m. - 4 p. m.)
  • Miraflores / Lima / Lima: Casa de la Mujer (calle José Gálvez 671): lunes a viernes (9 a. m. - 4 p. m.)

Temas Relacionados

DNI electrónico gratisfebreroReniecDNIDNIeperu-noticias

Más Noticias

De influencer a galán: Diego Rodríguez salta a la ficción con ‘Acábame’ de ViX Micro

El exnovio de Tammy Parra asume su primer papel protagónico en una historia de poder y deseo, marcando su llegada al mercado televisivo mexicano.

De influencer a galán: Diego

Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos del campeonato

Todo está listo para que arranque la competición: Alianza Lima abrirá la jornada contra Sport Huancayo, Universitario hará lo suyo con ADT, Sporting Cristal visitará a Garcilaso en Cusco, y mucho más

Resultados de la fecha 1

Precio del dólar tocó fondo: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 30 de enero en Perú

Consulta el precio del dólar, el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia, segúnd datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Sunat y Bloomberg

Precio del dólar tocó fondo:

Programación de TV de la fecha 1 del Torneo Apertura, Liga 1 2026: así se transmitirán todos los partidos por L1 Max

La jornada arrancará con el Alianza Lima vs Sport Huancayo. Conoce todos los detalles de la transmisión del regreso del campeonato peruano

Programación de TV de la

“Jamás interferiría en la investigación de un familiar”: La declaración por la que Patricia Benavides fue suspendida

Consejo de Ética del CAL concluye que fiscal suprema mintió ante la anterior JNJ al asegurar que no tendría injerencia en el caso de su hermana Enma

“Jamás interferiría en la investigación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Jamás interferiría en la investigación

“Jamás interferiría en la investigación de un familiar”: La declaración por la que Patricia Benavides fue suspendida

Elecciones 2026: esta es la multa si no cumples con ser miembro de mesa y si tampoco vas a votar

JNJ denuncia penalmente a miembros del CAL que suspenderían a María Teresa Cabrera y consejeros

“Es un tema político”: José Luna plantea indultar a Pedro Castillo, pese a admitir que dio un golpe de Estado y vacarlo

¿Eres miembro de mesa? Pago, beneficios, multas y otros datos que necesitas saber para las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Michelle Alexander no quiere que

Michelle Alexander no quiere que Sirena Ortiz ingrese a ‘Esto es Guerra’ con Gabriel Meneses: “Se lesionan”

Fiorella Cayo orgullosa de sus hijos tras firmar con la disquera de Bad Bunny: “No son talentos improvisados”

Jefferson Farfán reaparece en redes tras ganar juicio a Melissa Klug por 300 mil dólares

¿Dónde ver los Premios Grammy 2026? Canal TV para seguir la premiación en vivo en Perú este domingo 1 de febrero

Pamela López es confundida con Pamela Franco delante de su hija durante concurso de baile

DEPORTES

Programación de TV de la

Programación de TV de la fecha 1 del Torneo Apertura, Liga 1 2026: así se transmitirán todos los partidos por L1 Max

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Movistar transmitirá los partidos de Liga 1 2026: L1 Max tendrá dos canales exclusivos sin costo adicional

Agustín Lozano fue contundente con Renato Tapia tras polémicas declaraciones contra la FPF: “Tendrá que priorizar la camiseta”

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026