María Pía Copello recibe duras críticas tras ironizar la salida de integrantes de Zaca TV: “Usa la tristeza de una comunidad”

La conductora fue señalada por falta de empatía tras publicar un video en tono humorístico poco después de conocerse la desvinculación de tres figuras del canal juvenil.

María Pía Copello compartió un video en sus redes sociales tras la salida de Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto de Zaca TV.

La conductora e influencer María Pía Copello enfrenta una ola de reacciones tras la publicación de un video en redes sociales que ironiza la salida de tres integrantes del canal juvenil Zaca TV. La grabación, compartida pocos minutos después del anuncio oficial, fue interpretada por usuarios de distintas plataformas como una referencia directa a la desvinculación de SalandelaMiranda Capurro y Michelle Onetto del programa “Somos lo que Somos”.

El video de Copello, difundido en su cuenta de Instagram, muestra a la conductora simulando una llamada con su productor, Peter Fajardo, en la que le propone negociar la incorporación de las exintegrantes de Zaca TV a su propio canal, +QTV. Con frases como “¿Leíste el comunicado? ¿Qué dices? ¿Las jalamos?”, Copello utiliza el humor para referirse a la noticia que había conmocionado a la comunidad digital. La influencer también sugirió, en tono irónico, ofrecer “un cheque en blanco” para convencer a las tres jóvenes de sumarse a su equipo.

La publicación coincidió con el anuncio oficial de Zaca TV, emitido el 25 de enero, que confirmó la salida de SalandelaMiranda Capurro y Michelle Onetto del espacio juvenil. El canal explicó que la decisión “no ha sido nada fácil para ellas” y expresó agradecimientos por la etapa compartida. El mensaje cerró con la promesa de una segunda temporada, tras una pausa para reestructurar el formato.

“Queremos compartir con ustedes con mucha pena que Salandela, Miranda y Michelle no continuarán formando parte del programa”, expresó el mensaje difundido por Zaca TV. La salida generó reacciones inmediatas en la audiencia, que expresó sorpresa y apoyo a las influencers, además de especulaciones sobre sus futuros proyectos.

La controversia que generó María Pía

En este contexto, el video de María Pía Copello generó una intensa discusión en redes sociales. Varios comentarios señalaron que la conductora habría actuado con poca empatía hacia el equipo de Zaca TV y hacia Giacomo Benavides, creador del canal. Usuarios calificaron a la conductora como “María Fría” y cuestionaron su actitud por “colgarse del dolor ajeno”.

La influencer sorprendió en redes sociales al compartir un video a pocos minutos de anunciarse la separación de tres integrantes de Zaca TV | TikTok

Frases como “No es frozen, es desubicada y cero empatía para Giacomo que está triste por su canal” y “Ella usa la tristeza de una comunidad y de Giacomo para tratar de entrever cosas, eso se critica”, circularon en la sección de comentarios.

Algunos seguidores de Zaca TV defendieron el proyecto original y pidieron no consumir los contenidos de +QTV, el canal de streaming de Copello. “Todos a ver Zaca, nadie ver a este canal de Pía ni por morbo porque igual todo se ve en tiktok”, se leyó entre los mensajes destacados. Otros hicieron hincapié en apoyar a quienes permanecen en el canal juvenil, resaltando el valor de la lealtad a la comunidad.

El registro audiovisual de Copello termina con un baile al ritmo de “Bonita”, una canción asociada a Zaca TV, hecho que reforzó la interpretación de que el video aludía directamente a la controversia. La propia influencer añadió suspenso al afirmar: “Más pronto de lo que se imaginan, +QTV con grandes sorpresas. Ay, ya me imagino su estreno”.

Hasta el momento, Copello no ha emitido un pronunciamiento adicional sobre las críticas recibidas ni las exintegrantes de Zaca TV han confirmado su incorporación a nuevos proyectos. El canal juvenil, por su parte, mantiene la expectativa de relanzar “Somos lo que Somos” en una segunda temporada, según el comunicado oficial.

