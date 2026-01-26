Usan a menores de edad para colocar explosivos y extorsionar a empresarios: así opera la banda criminal de ‘Los Pulpos’ en Trujillo

Alias "Chato Rudy" y "Peluca" fueron capturados tras los ataques a Tabaco y Ron en Trujillo. Foto: Composición Infobae Perú

La explosión de un artefacto en la discoteca Monasterio, durante una presentación de Armonía 10 en Trujillo, generó un clima de temor y llevó a la orquesta a cancelar sus próximas presentaciones en la ciudad, pero también permitió revelar que, detrás de atentados con explosivos en la ciudad norteña se encuentra al menos un menor de 16 años y que, además, organizaciones criminales como ‘Los Pulpos’ utilizan a jóvenes como herramientas para atentar contra empresarios locales.

El atentado que involucró al bus de la orquesta musical no dejó a ninguno de sus integrantes heridos, pero sí coincidió con el inicio de contactos no deseados con otros criminales, quienes se atribuyeron la autoría del siniestro. “A raíz de la explosión apareció un colgado. Le llaman los colgados porque después de un atentado, se atribuyen el acto y te amenazan con repetirlo si no accedes a sus demandas. Es un típico actuar de esa gente”.

Tras el atentado, la orquesta recibió más mensajes de amenazas y tomaron la decisión de no presentarse más en la ciudad para no ser víctimas de atentados. “Preferimos curarnos en salud, evitar de repente no trabajar antes que exponer la vida de los chicos, de los músicos”, afirmó el mánager de la agrupación, Agustí Távara, en conversación con Cuarto Poder.

Menores estarían involucrados en atentados con explosivos

Las investigaciones indican que el ataque en la discoteca ‘Monasterio’ no tenía como objetivo final afectar a la orquesta musical, sino que forma parte de una serie de atentados contra negocios administrados por un solo empresario, dueño también de las licorerías Tabaco y Ron, que también fueron atacadas con explosivos. Tres de sus locales fueron atacados casi al mismo tiempo, solo dos días después del atentado que afectó a Armonía 10.

El general PNP Franco Moreno Panta, jefe de la Macro Región Policial La Libertad, también señaló a Cuarto Poder que este patrón se repite en toda la región. “Ha habido cinco atentados, de los cuales los hemos resuelto; pero lo más preocupante es que hemos capturado o hemos retenido a 12 menores de edad. Las organizaciones criminales cobardes, estas organizaciones miserables, utilizan la parte más vulnerable de la sociedad, que son los menores”, indicó.

Según el general, el motivo para usar a menores entre los 12 a 16 años de edad en sus crímenes es para evitar sospechas por parte de las víctimas y ocultar la identidad de los verdaderos criminales detrás de los antentados. “Son los menores de edad quienes se exponen, quienes se acercan al blanco. Con su sola presencia desvían miradas, confunden sospechas y le compran segundos de impunidad a los verdaderos jefes que operan lejos, protegidos, escondidos”, aseguró el general Moreno.

Trujillo continúa afrontando una escalada de violencia urbana asociada a extorsiones y ataques con explosivos.

El caso más reciente involucra a un menor de 16 años que, según la policía, dio instrucciones a un joven de 20 años capturado cuando intentaba activar una tercera carga. En su testimonio, recogido por la Policía Nacional, indica que recibió una llamada en la que el cabecilla le dio indicaciones para un ataque.

Las autoridades confirmaron que los atacantes emplearon un dispositivo electrónico para detonar los explosivos a distancia por medio de una llamada telefónica en lugar del método tradicional de mecha.

Según Cuarto Poder, la PNP sospecha principalmente de la organización criminal Los Pulpos, quienes ya habían utilizando a menores para desviar la atención de las fuerzas del orden. “Los cobardes que mandan a estos menores a hacer los atentados están debidamente identificados”, declaró el general.