Perú

Jhonsson Cruz, líder de ‘Los Pulpos’ de Trujillo, fugó de operativo que buscaba capturarlo en Bolivia: solo arrestaron a su pareja

El líder de la organización criminal logró escapar de un operativo conjunto en Bolivia, mientras que su pareja, acusada de secuestro y extorsión, fue detenida

Guardar
Jhonsson Smit Cruz Torres, señalado
Jhonsson Smit Cruz Torres, señalado como líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’ de Trujillo, escapó de un operativo en Bolivia destinado a su captura; solo se detuvo a su pareja, Keysi Salvatierra Vigo, acusada de secuestro, extorsión y lavado de activos

Jhonsson Smit Cruz Torres, identificado como líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’ de Trujillo, logró escapar este martes de un operativo en Bolivia que buscaba su captura, confirmó el jefe policial de La Libertad, Franco Moreno Panta.

En declaraciones recogidas por el portal de investigación Epicentro TV, el oficial declaró que durante la intervención, ejecutada con apoyo de agentes bolivianos y chilenos, solo se detuvo a su pareja, Keysi Salvatierra Vigo, quien enfrenta acusaciones por secuestro, extorsión y blanqueo de capitales ilícitos.

“Nunca les hemos perdido el paso y pronto este delincuente tiene que ser capturado. Esta persona que también, Keisy, que ha participado de secuestros, de extorsiones, ha participado de la obtención del dinero ilícito producto de víctimas del secuestro y víctimas fallecidas, va a tener que venir a responder todos sus delitos por la cual se encuentra requisitoriada”, dijo.

El jefe policial señaló que desconoce respecto a la fecha de llegada de la capturada al territorio peruano. “Son trámites que se están realizando. Una vez que ya esté en manos de las autoridades de Perú, se están realizando todos los trámites para que responda a la autoridad que le requiere”, agregó.

La fuga de Cruz Torres
La fuga de Cruz Torres se atribuye a demoras causadas por trámites burocráticos durante el allanamiento, lo que le permitió evadir la intervención policial pese a la coordinación entre fuerzas de Bolivia, Chile y Perú

Según el oficial, la fuga de Cruz se debió a que “lamentablemente” los trámites burocráticos del allanamiento generaron demoras.

“Esto ha permitido que el objetivo entre en sospecha y ha permitido que se evada del lugar en que la Policía venía haciendo las coordinaciones con la Policía de Bolivia”, señaló. Añadió que la Policía boliviana colabora con su par de Chile en cruces de infomación.

En septiembre de 2024, el Ministerio del Interior elevó de S/ 75 000 a S/ 500 000 la recompensa por información que permita ubicar o capturar a Cruz Torres, acusado de robo agravado con muerte de una comerciante en marzo de 2020, en La Libertad.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo lo condenó a cadena perpetua. Desde agosto de 2022, figura en la lista de Los más buscados: tiene antecedentes por homicidios y extorsiones, y se le atribuye el liderazgo en varios secuestros en Trujillo.

El Ministerio del Interior de
El Ministerio del Interior de Perú aumentó en septiembre de 2024 la recompensa por información sobre Cruz Torres a S/ 500 000. Está condenado a cadena perpetua por homicidio y figura en la lista de Los más buscados desde agosto de 2022

La Policía Nacional (PNP) detectó que el cabecilla criminal figura con un acta de defunción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), fechada el 4 de agosto de 2020.

Menores implicados

Moreno Panta indicó que bandas como ‘Los Pulpos’ reclutan a menores de entre 12 y 16 años para realizar atentados, con el objetivo de desviar la atención y resguardar a los cabecillas. En el episodio más reciente, un adolescente de 16 años dio órdenes a un joven de 20, quien fue detenido cuando intentaba activar un explosivo.

Los responsables usaron un dispositivo electrónico para detonar el artefacto a distancia por medio de una llamada telefónica.

Temas Relacionados

Los PulposTrujilloPNPPolicía Nacional del Perú

Más Noticias

Gestión de José Jerí niega pedido a empresario chino y deja a su hidroeléctrica al borde de perder concesión más garantía de $244 mil

El Ministerio de Energía y Minas rechazó el pedido de prórroga de Hidroeléctrica América S.A.C., decisión que deja a la empresa en riesgo de perder la concesión y una garantía de 244 mil dólares si no cumple el plazo original de operación

Gestión de José Jerí niega

JEE Lima Centro 2 abrió proceso contra Lady Camones y APP por presuntas dádivas en campaña

A la parlamentaria y candidata al Senado se le acusa de entregar pelotas con la frase “Acuña Presidente 2026” impresa, tal como consta en el video publicado en sus redes sociales

JEE Lima Centro 2 abrió

Javier Rabanal aclara que “si aparece una muy buena oportunidad, haremos el esfuerzo” de sumar un fichaje más en Universitario

El responsable técnico de la ‘U’ confirma que la única manera para que acuda nuevamente al mercado es que aparezca un puntual interesante y de precio módico en la zona del mediocampo

Javier Rabanal aclara que “si

Bettina Oneto desmiente a Rodrigo González y rechaza acusaciones contra Sergio Galliani: “No he denunciado ni respaldo linchamientos”

La actriz niega haber acusado a Galliani de malos tratos y asegura que el audio que envió a “Peluchín” era privado.

Bettina Oneto desmiente a Rodrigo

Luego de cuatro horas de incendio, edificio colapsa en Trujillo y deja bomberos heridos durante la emergencia

El siniestro, registrado la tarde del 27 de enero, movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos y generó alarma entre residentes y transeúntes por el riesgo de propagación a predios colindantes

Luego de cuatro horas de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gestión de José Jerí niega

Gestión de José Jerí niega pedido a empresario chino y deja a su hidroeléctrica al borde de perder concesión más garantía de $244 mil

JEE Lima Centro 2 abrió proceso contra Lady Camones y APP por presuntas dádivas en campaña

José Jerí invitó a Zhihua ‘Johnny’ Yang y a otros 20 empresarios chinos contratistas del Estado a un evento privado

José Jerí participó en acto oficial con empresario chino días tras asumir y TV Perú difundió el encuentro en un video

Renovación Popular busca cambiar la ley para que López Aliaga pueda invocar a Dios en su campaña electoral

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva hace polémica publicación

Christian Cueva hace polémica publicación en redes contra Pamela López y menciona a exfutbolistas

Bettina Oneto desmiente a Rodrigo González y rechaza acusaciones contra Sergio Galliani: “No he denunciado ni respaldo linchamientos”

Hermano de Pol Deportes desmiente a Carlos Orozco y cuestiona versión sobre supuesta beca: “¿Qué gana inventando eso?"

Rodrigo González se reafirma en sus declaraciones de ‘Camucha’ Negrete contra Sergio Galliani: “Yo no miento y tengo pruebas”

Carlos Alcántara sorprende en redes sociales con una foto al natural que desata risas y comentarios

DEPORTES

El talento peruano se abre

El talento peruano se abre paso en la Liga MX Femenil con los fichajes de Sandra Arévalo y Sashenka Porras

Javier Rabanal aclara que “si aparece una muy buena oportunidad, haremos el esfuerzo” de sumar un fichaje más en Universitario

¿Quién es Esteban Pavez, el ‘5’ chileno campeón de la Copa Sudamericana que interesa a Alianza Lima para el 2026?

Rachell Hidalgo explica la exigencia de Horacio Bastit y sus llamados de atención en Regatas: “Sé que no lo hace de mala manera”

Saldo negativo para Cusco FC tras su gira por Bolivia, a días de su debut ante Alianza Atlético en la Liga 1 2026