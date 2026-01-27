Jhonsson Cruz, líder de ‘Los Pulpos’ de Trujillo, fugó de operativo que buscaba capturarlo en Bolivia: solo arrestaron a su pareja

Jhonsson Smit Cruz Torres, señalado como líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’ de Trujillo, escapó de un operativo en Bolivia destinado a su captura; solo se detuvo a su pareja, Keysi Salvatierra Vigo, acusada de secuestro, extorsión y lavado de activos

Jhonsson Smit Cruz Torres, identificado como líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’ de Trujillo, logró escapar este martes de un operativo en Bolivia que buscaba su captura, confirmó el jefe policial de La Libertad, Franco Moreno Panta.

En declaraciones recogidas por el portal de investigación Epicentro TV, el oficial declaró que durante la intervención, ejecutada con apoyo de agentes bolivianos y chilenos, solo se detuvo a su pareja, Keysi Salvatierra Vigo, quien enfrenta acusaciones por secuestro, extorsión y blanqueo de capitales ilícitos.

“Nunca les hemos perdido el paso y pronto este delincuente tiene que ser capturado. Esta persona que también, Keisy, que ha participado de secuestros, de extorsiones, ha participado de la obtención del dinero ilícito producto de víctimas del secuestro y víctimas fallecidas, va a tener que venir a responder todos sus delitos por la cual se encuentra requisitoriada”, dijo.

El jefe policial señaló que desconoce respecto a la fecha de llegada de la capturada al territorio peruano. “Son trámites que se están realizando. Una vez que ya esté en manos de las autoridades de Perú, se están realizando todos los trámites para que responda a la autoridad que le requiere”, agregó.

La fuga de Cruz Torres se atribuye a demoras causadas por trámites burocráticos durante el allanamiento, lo que le permitió evadir la intervención policial pese a la coordinación entre fuerzas de Bolivia, Chile y Perú

Según el oficial, la fuga de Cruz se debió a que “lamentablemente” los trámites burocráticos del allanamiento generaron demoras.

“Esto ha permitido que el objetivo entre en sospecha y ha permitido que se evada del lugar en que la Policía venía haciendo las coordinaciones con la Policía de Bolivia”, señaló. Añadió que la Policía boliviana colabora con su par de Chile en cruces de infomación.

En septiembre de 2024, el Ministerio del Interior elevó de S/ 75 000 a S/ 500 000 la recompensa por información que permita ubicar o capturar a Cruz Torres, acusado de robo agravado con muerte de una comerciante en marzo de 2020, en La Libertad.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo lo condenó a cadena perpetua. Desde agosto de 2022, figura en la lista de Los más buscados: tiene antecedentes por homicidios y extorsiones, y se le atribuye el liderazgo en varios secuestros en Trujillo.

El Ministerio del Interior de Perú aumentó en septiembre de 2024 la recompensa por información sobre Cruz Torres a S/ 500 000. Está condenado a cadena perpetua por homicidio y figura en la lista de Los más buscados desde agosto de 2022

La Policía Nacional (PNP) detectó que el cabecilla criminal figura con un acta de defunción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), fechada el 4 de agosto de 2020.

Menores implicados

Moreno Panta indicó que bandas como ‘Los Pulpos’ reclutan a menores de entre 12 y 16 años para realizar atentados, con el objetivo de desviar la atención y resguardar a los cabecillas. En el episodio más reciente, un adolescente de 16 años dio órdenes a un joven de 20, quien fue detenido cuando intentaba activar un explosivo.

Los responsables usaron un dispositivo electrónico para detonar el artefacto a distancia por medio de una llamada telefónica.