Capturan en Bolivia a la pareja del cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’

Keysi Salvatierra Vigo, pareja de alias ‘Jhonsson Pulpo’ ingresó de forma irregular al país vecino y fue expulsada luego de su detención. Actualmente está detenida en Juliaca, Puno

Keyci Alexandra Salvatierra Vigo, pareja del cabecilla de la banda criminal 'Los Pulpos', fue capturada en La Paz, Bolivia. Tras cuatro años de búsqueda por su presunta participación en un secuestro en Trujillo, las autoridades bolivianas la expulsaron y entregaron a la Policía peruana en la frontera de Desaguadero. Latina TV

Keysi Salvatierra Vigo, quien sería la pareja del líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’, Jhonsson Cruz Torres; fue capturada y entregada a las autoridades peruanas durante la madrugada del martes en la frontera con Bolivia luego de una operación internacional que tuvo participación de fuerzas policiales de Bolivia, Chile y Perú.

La detención de Salvatierra ocurrió en la ciudad de La Paz, donde permanecía desde hacía más de cuatro años, según se indicó en Latina. Agentes de la policía boliviana la ubicaron en una zona residencial y la entregaron en el puente internacional de Desaguadero a efectivos peruanos cerca de las 4:00 a.m.. Después, fue trasladada bajo fuerte resguardo a Juliaca, en la región Puno, y se prevé su internamiento en el penal El Milagro de Trujillo, en las próximas horas, conforme indicó RPP.

De acuerdo con las autoridades, Salvatierra es pareja de Jhonsson Smit Cruz Torres y tendría un rol clave en la administración de la estructura financiera de la organización vinculada a casos de extorsión y sicariato en la región La Libertad.

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, que además está detrás de la captura de Jhonsson desde su paso por La Libertad en 2024, explicó que la familia de Salvatierra reside en Trujillo, lo que facilitó la obtención de información sobre su ubicación.

El líder de 'Los Pulpos'
El líder de ‘Los Pulpos’ Jhonsson Cruz Torres se encuentra prófugo de la justicia y la Policía logró capturar a su pareja en Bolivia. (Foto: Composición - Infobae)

La detenida estaría implicada principalmente en el secuestro del comerciante Alan Ríos Guevara, ocurrido el 13 de noviembre de 2021 en Trujillo. La víctima permaneció catorce días en cautiverio antes de ser liberada. Además, Salvatierra ya enfrenta cargos por sicariato, robo agravado y otros delitos conexos, que la justicia peruana investiga de forma simultánea, según información policial.

La operación que permitió la entrega de Salvatierra Vigo fue resultado de la coordinación regional entre la Policía Nacional del Perú, la policía boliviana y la Policía de Investigaciones de Chile. El comandante general Óscar Arriola afirmó que la colaboración de los tres países fue determinante para la captura y que equipos peruanos viajaron a Bolivia y Juliaca para asegurar el traslado seguro de la detenida.

Mientras prosigue el proceso judicial contra Salvatierra, la policía mantiene activa la búsqueda internacional de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “El Pulpo”, quien permanece prófugo y es considerado uno de los criminales más buscados por delitos de secuestro y sicariato en el norte de Perú.

Jhonsson Smit Cruz Torres es
Jhonsson Smit Cruz Torres es el líder de 'Los Pulpos de Trujillo' involucrado en múltiples asesinatos y otros delitos como el sicariato, extorsión, cobro de cupos y venta de drogas suscitados en Perú y en la capital de Chile | Crédito: Infobae Perú.

Sobre Cruz Torres pesa una alerta roja de Interpol, lo que habilita la cooperación internacional para su localización y detención. Según Latina, la Policía no descarta que ‘Jhonsson Pulpo’ permanezca en territorio boliviano ni la posibilidad de que haya logrado huir durante la captura de Salvatierra.

General Revoredo pide a ‘Jhonsson Pulpo’ que se entregue

La captura de Salvatierra estuvo acompañada de declaraciones del general Víctor Revoredo, que le volvió a pedir al líder criminal que se entregue a la justicia peruana.

“Es mejor que te pongas a derecho, te vamos a encontrar cueste lo que nos cueste”, afirmó Revoredo, que durante su etapa como coronel de la PNP fue el jefe de la Brigada Especial contra la Criminalidad Nacional y Extranjera en La Libertad, además de agregado policial en Chile.

