Perú

Kangin, exintegrante de Super Junior, emocionado de regresar a Perú: “No es solo un escenario, es un espacio para comunicarnos”

En entrevista con Infobae Perú, el cantante surcoreano explicó el concepto de Stunning Together, habló del significado de volver a cantar y agradeció a los seguidores que lo esperaron durante más de diez años.

El exintegrante de Super Junior expresó su emoción por reencontrarse con sus fans peruanos a través de un fanmeeting, pidió disculpas por la larga espera y aseguró que este regreso marca un momento clave en su vida artística.

Kangin, exintegrante del grupo surcoreano Super Junior, regresó a Perú luego de más de diez años para brindar un esperado fanmeeting este 30 de enero en el Teatro Peruano Japones. En entrevista con Infobae Perú, el artista expresó su emoción, gratitud y también el sentimiento de disculpa hacia los fans que lo han esperado durante tanto tiempo.

Previo a su concierto, el cantante recordó con especial cariño el apoyo recibido por parte del público peruano en el pasado y aseguró que ese recuerdo sigue muy presente en él. “El apoyo y el amor tan fuerte que me enviaron los fans es algo que recuerdo mucho”, señaló. Al mismo tiempo, no ocultó su pesar por la larga ausencia: “Durante mucho tiempo los hice esperar y siento mucho eso”.

Sobre el significado de este regreso, Kangin confesó que aún le resulta difícil asimilarlo. “Todavía no puedo creer que pueda volver a encontrarme con ustedes en Perú”, comentó, destacando que este reencuentro representa una oportunidad muy valiosa en su vida artística. “Estoy muy agradecido de haber recibido una oportunidad tan importante para poder presentarme nuevamente, y me siento muy feliz”, agregó.

Reencuentro con la cultura peruana

Más allá del escenario, Kangin también compartió su entusiasmo por volver a experimentar la cultura peruana. Contó que, a través de redes sociales, sus seguidores le recomendaron una lista de platos típicos que no piensa dejar pasar. “Me recomendaron muchos platos que tenía que probar, como ceviche, chicharrón”, relató. Además, adelantó que su intención es compartir esas experiencias con sus fans: “Cuando llegue a Perú, voy a comerlos todos y les mostraré lo que pruebe”.

En cuanto al fanmeeting, Kangin explicó que el enfoque de este evento es diferente a una presentación tradicional. “No es un escenario que yo simplemente muestre, sino uno en el que podamos comunicarnos juntos en el mismo espacio”, afirmó. Para el artista, lo más importante es que no exista una separación entre quien actúa y quien observa. “Más que dividir entre el que mira y el que actúa, me gustaría que sea un tiempo que construyamos todos juntos”, sostuvo.

Kangin agradece a sus fans
Kangin agradece a sus fans peruanos por esperarlo.

El concepto del evento, titulado Stunning Together, refleja precisamente esa idea de unión. Kangin explicó que el mensaje de “brillar juntos” se transmitirá de manera natural durante el encuentro. “Espero que sea un fanmeeting en el que la energía de todos se una y se complete”, expresó.

Agradecido con los peruanos

Al hacer un balance personal, Kangin señaló que uno de los momentos más importantes del 2025 fue todo el proceso de preparación para este regreso. “Lo que más recuerdo de 2025 es el proceso de preparar el fanmeeting”, indicó. Volver a cantar tuvo un significado especial para él: “Estoy muy agradecido de poder volver a cantar, y cada momento de esa preparación fue muy valioso para mí”. También reconoció que fue una etapa llena de emociones: “Fue muy emocionante, y traté de esforzarme constantemente por convertirme en una mejor persona”.

Kangin, exmiembro de Super Junior,
Kangin, exmiembro de Super Junior, elige Lima para iniciar su gira internacional y celebrar con sus fans.

Pensando en el futuro, el artista manifestó su deseo de seguir en contacto con sus seguidores. “Quiero comunicarme más con ustedes, ya sea por redes sociales o en persona”, dijo, resaltando que ese vínculo es fundamental para él. “Solo el hecho de poder estar conectados con los fans tan valiosos me hace realmente feliz”.

Respecto al 2026, Kangin fue claro sobre sus objetivos personales: “Quiero que sea un año en el que cuide mi cuerpo, mi mente y mi salud mental, y en el que me esfuerce por ser una persona correcta”.

Finalmente, dedicó un mensaje especial a los fans peruanos que lo esperaron durante años. “Gracias por esperarme durante tanto tiempo”, expresó. “Gracias a ustedes pude volver a subir a un escenario, y por darme nuevamente una oportunidad tan especial”. En su despedida, prometió continuar creciendo y mostrando una mejor versión de sí mismo: “Seguiré esforzándome y les mostraré un buen crecimiento”.

A horas del encuentro, Kangin cerró con un mensaje lleno de cercanía: “Como me han esperado durante tanto tiempo, les mostraré una imagen alegre, una imagen de comunicación. Nos vemos muy pronto”.

El exintegrante de SUPER JUNIOR
El exintegrante de SUPER JUNIOR elige el Teatro Peruano Japonés como escenario para su reencuentro con fans peruanos.

