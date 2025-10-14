Super Junior en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para el concierto en el Estadio San Marcos

Super Junior en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para el concierto de los reyes de k-pop

La ciudad de Lima suma una nueva fecha de relevancia internacional con la llegada de Super Junior como parte de su gira mundial por sus veinte años de trayectoria artística. El esperado tour, titulado Super Show 10, ubica a la capital peruana entre sus destinos destacados para 2025 y promete uno de los conciertos más convocantes del K-pop en la región. Según la información difundida oficialmente por Veltrac Music, empresa responsable de la producción, el evento tendrá lugar el 16 de octubre de 2025 en el estadio de San Marcos, un recinto de amplia capacidad que ha recibido en el pasado reciente a figuras internacionales de primer nivel.

El retorno de Super Junior motiva expectativas elevadas entre los fanáticos peruanos y seguidores del pop coreano, quienes han respondido con entusiasmo en la preventa y venta general de entradas. Esta visita, enmarcada en la celebración por dos décadas de trayectoria, incluye presentaciones en otros países de Latinoamérica y consolida a la agrupación dentro de los espectáculos de mayor impacto cultural para 2025.

Accesos al concierto Super Show 10 en Lima

El espectáculo de Super Junior correspondiente a la gira 20th Anniversary Tour – Super Show 10 se celebrará en el Estadio San Marcos el miércoles 16 de octubre, con inicio previsto para las 20:00. La organización detalló los accesos diferenciados que estarán vigentes según la zona de ticket adquirida, buscando garantizar un flujo ágil y seguro en las inmediaciones del recinto deportivo.

Ingreso por Av. Venezuela Zona: Full Experience. El acceso para la zona Full Experience será únicamente por la Avenida Venezuela, Puerta 1. Allí ingresarán quienes hayan adquirido tickets con beneficios adicionales, incluido el sound check y otras actividades exclusivas previas al show central.

Ingreso por Av. Amezaga. Zonas: Platinum y Ultra. Las personas con entradas Platinum o Ultra utilizarán un ingreso especial dispuesto sobre la Avenida Amezaga, el cual estará correctamente acondicionado y señalizado para facilitar el ingreso de estos sectores.

Ingreso por Av. Amezaga (esquina con Av. Colonial) Zonas: VIP y General. Quienes cuenten con boletos de las zonas VIP y General deberán presentarse en el acceso habilitado en la esquina de Amezaga con Colonial, sector que estará asistido por personal de logística dispuesto para orientar al público.

Horario de ingreso

Las puertas del estadio abrirán a las 17:30 y el espectáculo está previsto para comenzar puntualmente a las 20:00. Según los requisitos del grupo, el horario podría experimentar modificaciones menores hasta la fecha del evento.

El acceso especial para Full Experience se habilitará desde las 16:00 y permitirá a los asistentes de esa zona participar en las actividades previas exclusivas, además del ingreso prioritario por la Avenida Venezuela.

Recomendaciones y objetos prohibidos

La organización exhorta a todos los asistentes a planificar su llegada con anticipación y consignar únicamente los objetos necesarios para permanecer cómodos y seguros durante el concierto. El control de acceso contempla revisión de pertenencias y requerimiento de entradas o documentos de identidad. Los menores de edad, desde los siete años, solo podrán entrar acompañados de un adulto, y ambos deberán contar con sus respectivas entradas válidas.

Para consulta rápida, la imagen oficial adjunta a la nota ofrece el listado completo de recomendaciones y de objetos prohibidos, lo que incluye restricciones sobre cámaras, alimentos, envases, objetos peligrosos y dispositivos electrónicos.

¿Aún hay entradas disponibles?

El público aún tiene oportunidad de adquirir entradas para varias de las zonas habilitadas del estadio. Existe un descuento del 15 % sobre el valor final para quienes utilicen tarjeta Interbank, mientras que otras formas de pago mantienen los precios en tarifa regular. Los valores disponibles oscilan entre 127,50 soles y 493 soles según la ubicación y los beneficios seleccionados, abarcando opciones para diferentes preferencias y presupuestos.

