Perú

Kangin, exmiembro de Super Junior, elige Lima para iniciar su gira internacional y celebrar con sus fans

El artista surcoreano ofrecerá experiencias exclusivas, autógrafos y fotos en un evento que promete ser el reencuentro más emotivo del año para la comunidad k-pop en Perú

Kangin, exmiembro de Super Junior,
Kangin, exmiembro de Super Junior, elige Lima para iniciar su gira internacional y celebrar con sus fans.

El esperado reencuentro entre Kangin y sus seguidores peruanos se hará realidad el próximo 30 de enero, cuando el exintegrante de Super Junior presente en Lima su primer fanmeeting internacional en solitario, titulado 'Stunning Together’. El evento, que tendrá lugar en el Teatro Peruano Japonés, forma parte de una gira que abarca cinco ciudades de Asia y Latinoamérica, marcando el regreso del artista surcoreano a los escenarios tras varios años de ausencia.

La confirmación de este tour llegó hace unos días, cuando Kangin —cuyo nombre real es Kim Young Woon (Mapache)— anunció a través de sus redes sociales el inicio de esta nueva etapa en su carrera. La noticia generó una rápida respuesta de su base de fans internacional, que ha seguido de cerca su trayectoria desde sus inicios en la industria musical surcoreana.

Kangin regresa a Perú después de más de 10 años para un gran reencuentro con sus fans

El regreso de Kangin a Perú adquiere un significado especial, ya que han transcurrido más de diez años desde su última visita al país. En 2013, el artista llegó a Lima como parte de Super Junior, agrupación considerada una de las más influyentes del k-pop a nivel global. Ahora, en 2026 y poco después de celebrar su cumpleaños número 41, el cantante retorna en solitario para reencontrarse con el público que lo ha acompañado durante más de dos décadas de carrera artística.

El fanmeeting “Stunning Together” ofrecerá a los asistentes una experiencia exclusiva, con dinámicas especiales y beneficios como Hi Bye, Foto 1x1 y firma de autógrafos. Además, se han anunciado presentaciones únicas y momentos íntimos que buscan fortalecer el vínculo entre el artista y su fandom peruano, consolidando así un encuentro que aspira a ser inolvidable para ambas partes.

El fanmeeting "Stunning Together" ofrecerá
El fanmeeting “Stunning Together” ofrecerá dinámicas exclusivas como Hi Bye, Foto 1x1 y firma de autógrafos para los asistentes.

Las entradas para el evento estarán disponibles a partir del 28 de noviembre en la plataforma Joinnus. La cita del 30 de enero promete convertir a Lima en el epicentro de una noche donde la música, la emoción y la cercanía entre Kangin y sus seguidores crearán un recuerdo imborrable.

¿Quién en Kangin?

El impacto de Kangin en la industria del entretenimiento surcoreano se consolidó a través de una trayectoria que abarcó la música, la televisión y el cine, marcando una era junto a Super Junior y dejando una huella en la cultura popular de Corea del Sur. Nacido como Kim Young Woon en Seúl el 17 de enero de 1985, el artista, conocido profesionalmente como Kangin, alcanzó notoriedad como cantante, actor y presentador, y se convirtió en una de las figuras más reconocidas del panorama musical asiático tras su paso por el emblemático grupo Super Junior.

El inicio de su carrera estuvo marcado por un temprano descubrimiento: un agente de talento lo recomendó para participar en el concurso de talentos de SM Entertainment, donde en 2002 obtuvo el primer lugar en la cuarta edición anual del SM Youth Best Contest y fue galardonado con el premio a la mejor apariencia externa. Este reconocimiento le permitió firmar un contrato con la agencia, abriendo así las puertas a una carrera multifacética.

El exintegrante de SUPER JUNIOR
El exintegrante de SUPER JUNIOR elige el Teatro Peruano Japonés como escenario para su reencuentro con fans peruanos.

Antes de integrarse a Super Junior, Kangin formó parte de un proyecto musical denominado Four Seasons, junto a Hero JaeJoong, U-Know Yunho y Heechul. Sin embargo, el grupo nunca llegó a debutar, lo que llevó a la disolución de la idea original de Four Seasons. Posteriormente, Kangin y Heechul fueron incluidos en Super Junior 05, la primera generación del grupo, junto a otros diez aprendices de la misma empresa. A comienzos de 2006, SM Entertainment planeó reclutar nuevos miembros para una segunda generación, Super Junior 06, pero la estrategia cambió con la incorporación de Kyuhyun como decimotercer integrante.

La compañía anunció entonces que no sumaría más miembros y el grupo abandonó el sufijo “05”, consolidándose oficialmente como Super Junior. El lanzamiento del sencillo “U” en el verano de 2006 marcó un hito, convirtiéndose en el tema más exitoso del grupo hasta la llegada de “Sorry, Sorry” en marzo de 2009. Durante su permanencia en Super Junior, Kangin también participó en dos subgrupos: Super Junior-T, enfocado en la música trot, un estilo tradicional coreano, y Super Junior-Happy, que apostaba por el bubblegum pop y un enfoque lúdico y entretenido.

La carrera de Kangin se extendió más allá de la música, destacándose en la televisión y el cine. Su popularidad en la pantalla chica lo llevó a obtener el sueldo más alto entre los miembros de Super Junior, gracias a su presencia constante en diversos programas. En el ámbito de la actuación, Kangin realizó apariciones en series y películas como ‘A Man and a Woman’, ‘Rainbow Romance’, ‘Billie Jean’, ‘Look At Me’, ‘Attack on the Pin-Up Boys’, ‘Hello Schoolgirl’, ‘Xanadu’, entre otras producciones.

El retiro de Kangin de Super Junior se produjo en julio de 2019, tras tres años de inactividad. La agencia SJ Label confirmó la salida de Kangin, precisando que el artista mantendría su contrato con la empresa, aunque no participaría en futuras actividades organizadas por la misma.

