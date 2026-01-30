De influencer a galán: Diego Rodríguez salta a la ficción con ‘Acábame’ de ViX Micro

Diego Rodríguez y Alexa Archundia protagonizan la micro novela ‘Acábame’, una producción original de ViX Micro.

El modelo e influencer peruano Diego Rodríguez dio un paso relevante en su carrera al debutar como protagonista en la micro novela internacional ‘Acábame’, una producción original de la plataforma de streaming ViX Micro. El lanzamiento de este proyecto marca el ingreso de Rodríguez a la televisión mexicana y destaca su consolidación como figura pública más allá de las redes sociales.

La nueva ficción de ViX Micro fue anunciada entre los estrenos principales de enero y ha captado la atención por su elenco y formato. ‘Acábame’ está encabezada por Alexa Archundia, actriz que alcanzó notoriedad tras su trabajo en ‘La rosa de Guadalupe’ y la microserie ‘El regreso de la heredera fugitiva’, y por Diego Rodríguez, conocido previamente por ser parte del reality ‘Esto es Guerra’, su relación con la influencer mexicana Tammy Parra y por su actividad digital en plataformas como TikTok e Instagram.

‘Uno de los rostros más guapos del mundo’

Nacido el 18 de agosto de 1993 en Trujillo, Perú, Diego Rodríguez Doig inició su carrera en el modelaje a los 18 años. Ha representado marcas internacionales como Calvin Klein y en 2025 fue seleccionado entre los “100 rostros más guapos del mundo”.

Austin Palao, Diego Rodriguez Doig y Oliver Sonne se lucen entre los rostros más bellos del mundo según TC Candler.

Rodríguez amplió su proyección pública al participar en el reality peruano ‘Esto es Guerra’, experiencia que impulsó su visibilidad y le permitió consolidar una comunidad de más de dos millones de seguidores en redes sociales.

El joven ha diversificado su perfil profesional con cursos de actuación y explorando oportunidades en cine y televisión. Su imagen combina fitness y la moda. La relación sentimental con Tammy Parra, que duró cerca de nueve meses y finalizó en 2025, también amplió su alcance mediático, especialmente en México y Perú.

Diego Rodríguez tuvo una relaicón con Tammy Parra.

¿Cuándo se estrena la microserie ‘Acábame’?

El debut de Rodríguez como actor principal en una producción mexicana representa un avance en su proceso de internacionalización. La microserie ‘Acábame’ se estrena este viernes 30 de enero, con episodios de dos minutos de duración y acceso gratuito en la plataforma ViX Micro. Este formato breve responde a una tendencia de consumo rápido de contenido, orientada a audiencias digitales y móviles.

De acuerdo con la sinopsis difundida por la plataforma, ‘Acábame’ narra una historia de poder, ambición y deseo prohibido en el seno de una de las familias más influyentes de México. El personaje central, Sebastián Silva (interpretado por Rodríguez), es un joven arquitecto que viaja a México para exigir el reconocimiento legal de su padre biológico, Aníbal Villamar, un importante constructor. Sin conocer la verdadera identidad de Sebastián, su medio hermano, Gonzalo Villamar, lo humilla al emplearlo como albañil en la empresa familiar. En ese entorno, Sebastián conoce a Casandra Fortuna (papel de Alexa Archundia), prometida de Gonzalo. El vínculo entre Sebastián y Casandra se transforma en un juego de seducción y poder que pone en riesgo a todos.

La producción está dirigida por Luis Vélez, responsable de títulos como ‘Cadenas de Amargura’ y ‘Amor en Silencio’, y producida por Alexis Núñez. El elenco reúne a figuras como Gonzalo de Esesarte, Magda Karina, Giovan Ramos, Ofelia Guiza y Linda Gómez, quienes, según información de Infobae, participan en una trama que aborda temas de deseo, traición y búsqueda de identidad.

El estreno de ‘Acábame’ forma parte de la estrategia de ViX Micro para fortalecer su catálogo de producciones originales y captar a un público joven, habituado a formatos de corta duración. Cada capítulo presenta avances en la historia de Sebastián y su entorno, explorando conflictos familiares, ambiciones personales y vínculos románticos. El equipo creativo apuesta por una narrativa ágil y visualmente atractiva, adaptada a las preferencias del consumo digital actual.

La llegada de Rodríguez a la televisión mexicana ha generado expectativas entre sus seguidores y en la industria, que observa el surgimiento de nuevos talentos latinoamericanos en plataformas internacionales. El actor se ha preparado con cursos de actuación y Su experiencia modelando para firmas globales le ha permitido adquirir destrezas frente a la cámara, facilitando su transición hacia la ficción televisiva.