México

Del amor al escándalo: conoce las polémicas de Tammy Parra tras dejar a su novio por su mejor amigo

La influencer mexicana volvió a encender las redes con su vida sentimental al explicar su cambio repentino de novio

Guardar
La influencer suma polémicas a
La influencer suma polémicas a sus 23 años al compartir su vida personal en redes sociales. (Ilustración: Jesús Aviles)

El nombre de Tammy Parra volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que se confirmara el fin de su relación con el modelo Diego Rodríguez y, casi de inmediato, el inicio de un romance con su propio mánager.

El episodio detonó una nueva ola de polémicas alrededor de la influencer, quien acumula más de 20 millones de seguidores en sus redes sociales y se ha convertido en una de las figuras más comentadas del entretenimiento digital.

Con apenas 23 años, Parra ha protagonizado diversos escándalos que han marcado su trayectoria pública. El más reciente comenzó cuando anunció su ruptura con Diego Rodríguez, modelo de origen peruano con quien mantenía una relación visible en plataformas digitales.

Tammy Parra confiesa que terminó
Tammy Parra confiesa que terminó con Diego Rodríguez porque se enamoró de su manager

Días después, la creadora de contenido sorprendió al confirmar que ya tenía una nueva pareja: Héctor Klunder, su mánager y amigo cercano desde hace varios años.

Tammy Parra confiesa se enamoró
Tammy Parra confiesa se enamoró de su manager y mejor amigo Héctor Klünder. IG

La revelación no tardó en generar reacciones encontradas, especialmente cuando la propia Tammy explicó que, mientras aún estaba con Diego, ya existía un interés sentimental hacia Klunder. A esto se sumó la versión de que la ruptura con Rodríguez se habría dado inicialmente a través de una llamada telefónica, aunque posteriormente ambos habrían conversado para aclarar la situación, detalle que alimentó aún más la controversia.

La influencer mexicana se viralizó al explicar en un video porque terminó con su novio peruano Diego rodrguez, para ser novia de su mejor amigo y manager, Héctor Klunder-. Crédito: TikTok / Tammy Parra

Este no ha sido el único episodio que ha puesto a Tammy Parra bajo el escrutinio público. Uno de los escándalos más recordados en su historial fue su relación con el creador de contenido mexicano Omar Núñez.

(Captura TikTok)
(Captura TikTok)

La historia acaparó titulares cuando él le propuso matrimonio durante un viaje a Francia, gesto que fue celebrado por sus seguidores.

Usuarios calificaron el video de 'Teresa' que hizo con su novio Diego Rodriguezr, su ahora exnovio junto a su mejor amigo Hector Klunder, su actual pareja Crédito: TikTok / Tammy Parra

Sin embargo, la narrativa cambió drásticamente tras la difusión de pruebas que señalaban una infidelidad por parte de Núñez. Ante ello, la influencer decidió cancelar el compromiso, decisión que en su momento fue respaldada por su comunidad digital. Posteriormente, cuando inició su relación con Diego Rodríguez, la reacción de sus fans fue mayoritariamente positiva.

Diego Rodríguez pide que no
Diego Rodríguez pide que no sigan atacando a Tammy Parra.

El nuevo romance con Héctor Klunder ha vuelto a dividir opiniones. Klunder es empresario del ámbito del marketing digital y relaciones públicas, con experiencia en la gestión de marcas e influencers. Su cercanía profesional con Tammy ha generado debate sobre los límites entre lo personal y lo laboral.

(Instagram/Captura de pantalla)
(Instagram/Captura de pantalla)

Cabe recordar que septiembre de este año, Tammy Parra volvió a ser objeto de debate en redes sociales tras compartir videos y publicaciones sobre su ayuda a las familias de los heridos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México.

Parra difundió en su cuenta contenido donde documentó cómo llevó alimentos, bebidas y apoyo a los familiares de las víctimas que se encontraban afuera de hospitales tras el accidente. Muchos internautas celebraron el gesto solidario, sin embargo, otra parte del público la criticó duramente señalando que grabarse durante la ayuda podía interpretarse como un intento de “monetizar la tragedia” o sacar beneficio de la difusión de la tragedia.

Temas Relacionados

Tammy ParraDiego RodríguezHéctor Klundernoviazgoinfidelidadmexico-viralesmexico-entretenimiento

Más Noticias

INEGI documenta altos niveles de violencia y omisiones contra derechos humanos

Las autoridades advirtieron sobre cifras alarmantes: más de 142 mil hechos violatorios registrados

INEGI documenta altos niveles de

Tortitas de romero en salsa de chile guajillo, una receta tradicional con sabores intensos

Se trata de un platillo que integra ingredientes ricos en propiedades digestivas e inmunológicas

Tortitas de romero en salsa

Madre buscadora de Jalisco denuncia agresión y amenaza de muerte, colectivo pide reforzar seguridad de activista

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos pidió que se brinde protección integral a Beatriz Uscanga y su familia

Madre buscadora de Jalisco denuncia

Del aula a la IA: maestro indígena enseña tzotzil a ChatGPT desde los Altos de Chiapas

Desde Zinacantán, Chiapas, el maestro y poeta Andrés ta Chikinib alimenta a ChatGPT con estructuras del tzotzil para darle presencia digital a una lengua originaria

Del aula a la IA:

Detienen a un estadounidense y un francés por grafitear el Metro de la CDMX

Los extranjeros fueron detenidos mientras pintaban las instalaciones del Metro; se les encontró marihuana

Detienen a un estadounidense y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército desactiva 15 explosivos y

Ejército desactiva 15 explosivos y destruyen narco campamento en Michoacán, no se reportan detenidos

Hallan sin vida al fotógrafo Luis Téllez Camarillo al interior de su domicilio en Córdoba, Veracruz

Enfrentamiento entre civiles armados desata narcobloqueos en Escuinapa, Sinaloa

FGR detiene a asesora de Genaro García Luna por presuntos temas de operaciones ilícitas y delincuencia organizada

EEUU sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a “El Marro”, advierte que sigue operando desde prisión

ENTRETENIMIENTO

Junior H se corona como

Junior H se corona como rey del regional con récord en la Plaza de Toros: seis sold outs y un mar de reconocimientos

Nodal habría cruzado números con reportera venezolana en un hotel pese a ser esposo de Ángela, según periodista

Quién es María Elisa Gallegos, la actriz que interpretará a la srta. Miel en Matilda, el Musical

Jóvenes se quedan sin ver a Bad Bunny en CDMX y terminaron estafados: pierden 24 mil pesos

Del barrio de San Pancho al éxito: Eme Mala Fe presentará “La capital” con sould out en CDMX

DEPORTES

Cade Cowell le dice adiós

Cade Cowell le dice adiós a Chivas para integrarse al New York RB de la MLS

Este el camino que los taekwondoínes mexicanos deben recorrer para clasificar a Los Ángeles 2026

Raquel Rodríguez, luchadora mexicana termina con un bulto en la frente tras severo combate en WWE | Video

Robín se juega la máscara en la Arena México y lanza advertencia a Astral: “Quiero desenmascarar al enanito”

Estas serán las marcas mínimas que los nadadores mexicanos deben mantener si quieren llegar a Los Ángeles 2026