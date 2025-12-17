Del amor al escándalo: conoce las polémicas de Tammy Parra tras dejar a su novio por su mejor amigo

La influencer suma polémicas a sus 23 años al compartir su vida personal en redes sociales. (Ilustración: Jesús Aviles)

El nombre de Tammy Parra volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que se confirmara el fin de su relación con el modelo Diego Rodríguez y, casi de inmediato, el inicio de un romance con su propio mánager.

El episodio detonó una nueva ola de polémicas alrededor de la influencer, quien acumula más de 20 millones de seguidores en sus redes sociales y se ha convertido en una de las figuras más comentadas del entretenimiento digital.

Con apenas 23 años, Parra ha protagonizado diversos escándalos que han marcado su trayectoria pública. El más reciente comenzó cuando anunció su ruptura con Diego Rodríguez, modelo de origen peruano con quien mantenía una relación visible en plataformas digitales.

Tammy Parra confiesa que terminó con Diego Rodríguez porque se enamoró de su manager

Días después, la creadora de contenido sorprendió al confirmar que ya tenía una nueva pareja: Héctor Klunder, su mánager y amigo cercano desde hace varios años.

Tammy Parra confiesa se enamoró de su manager y mejor amigo Héctor Klünder. IG

La revelación no tardó en generar reacciones encontradas, especialmente cuando la propia Tammy explicó que, mientras aún estaba con Diego, ya existía un interés sentimental hacia Klunder. A esto se sumó la versión de que la ruptura con Rodríguez se habría dado inicialmente a través de una llamada telefónica, aunque posteriormente ambos habrían conversado para aclarar la situación, detalle que alimentó aún más la controversia.

La influencer mexicana se viralizó al explicar en un video porque terminó con su novio peruano Diego rodrguez, para ser novia de su mejor amigo y manager, Héctor Klunder-. Crédito: TikTok / Tammy Parra

Este no ha sido el único episodio que ha puesto a Tammy Parra bajo el escrutinio público. Uno de los escándalos más recordados en su historial fue su relación con el creador de contenido mexicano Omar Núñez.

(Captura TikTok)

La historia acaparó titulares cuando él le propuso matrimonio durante un viaje a Francia, gesto que fue celebrado por sus seguidores.

Usuarios calificaron el video de 'Teresa' que hizo con su novio Diego Rodriguezr, su ahora exnovio junto a su mejor amigo Hector Klunder, su actual pareja Crédito: TikTok / Tammy Parra

Sin embargo, la narrativa cambió drásticamente tras la difusión de pruebas que señalaban una infidelidad por parte de Núñez. Ante ello, la influencer decidió cancelar el compromiso, decisión que en su momento fue respaldada por su comunidad digital. Posteriormente, cuando inició su relación con Diego Rodríguez, la reacción de sus fans fue mayoritariamente positiva.

Diego Rodríguez pide que no sigan atacando a Tammy Parra.

El nuevo romance con Héctor Klunder ha vuelto a dividir opiniones. Klunder es empresario del ámbito del marketing digital y relaciones públicas, con experiencia en la gestión de marcas e influencers. Su cercanía profesional con Tammy ha generado debate sobre los límites entre lo personal y lo laboral.

(Instagram/Captura de pantalla)

Cabe recordar que septiembre de este año, Tammy Parra volvió a ser objeto de debate en redes sociales tras compartir videos y publicaciones sobre su ayuda a las familias de los heridos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México.

Parra difundió en su cuenta contenido donde documentó cómo llevó alimentos, bebidas y apoyo a los familiares de las víctimas que se encontraban afuera de hospitales tras el accidente. Muchos internautas celebraron el gesto solidario, sin embargo, otra parte del público la criticó duramente señalando que grabarse durante la ayuda podía interpretarse como un intento de “monetizar la tragedia” o sacar beneficio de la difusión de la tragedia.