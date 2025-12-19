Perú

Diego Rodríguez cuenta detalles de su rompimiento con Tammy Parra: “Quedamos bien”

El modelo peruano se pronunció por primera vez sobre su separación de la influencer mexicana, quien ahora mantiene una relación con su mánager Héctor Klunder.

Diego Rodríguez cuenta detalles de su rompimiento con Tammy Parra.

Tras semanas de especulación y varios episodios públicos, Diego Rodríguez decidió hablar por primera vez ante cámaras peruanas sobre el final de su relación con Tammy Parra.

Lo hizo en una entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’, donde se mostró sereno, prefiriendo mantener la cordialidad y la discreción en torno al fin de su romance.

La versión de Diego sobre el fin de su relación

Frente a las preguntas del reportero, Diego Rodríguez evitó detalles profundos, pero dejó claro que no hay resentimientos entre él y Tammy Parra, pese a la abrupta forma en que la relación llegó a su fin.

“Con Tammy terminamos en marzo, creo que ya pasó. Quedamos bien”, declaró, restando dramatismo al hecho de que la ruptura se diera por teléfono.

Diego insistió en que la vida sigue y que, a pesar de los comentarios, guarda buenos recuerdos de su historia con la influencer mexicana.

Tammy Parra confesó que terminó con Diego por teléfono

Por su parte, Tammy Parra habló directamente con sus seguidores en redes sociales para aclarar su verdad. Confirmó en detalle que el cierre con Diego fue a distancia y vía llamada, justo en el momento en que notó que sus sentimientos habían cambiado.

La influencer explicó que fue durante un momento difícil para su mánager y amigo de años, Héctor Klunder, cuando su vida emocional dio un giro inesperado.

“Yo en ese momento tenía pareja, era a distancia, pero le marqué y le dije: ‘Sabes qué, muchas gracias por todo’. De verdad que es una persona que quiero mucho, que también era mi amigo, mi pareja, mi todo; pero me di cuenta de que lo que realmente me importaba era Héctor”, reconoció Tammy en video.
Tammy Parra confiesa que terminó con Diego Rodríguez porque se enamoró de su manager.

El trasfondo de la ruptura: sinceridad y decisiones difíciles

En el relato de Tammy, la cercanía emocional y profesional con Héctor Klunder terminó por revelar el cariño real que sentía hacia él. El hecho de que Héctor atravesara una delicada enfermedad consolidó el apoyo de Tammy, a pesar de que todavía era novia de Diego Rodríguez.

La influencer fue honesta con Diego, explicándole que debía estar al lado de Klunder por la situación que atravesaba y que sus prioridades habían cambiado.

“Quiero que sepas que te quiero, pero Héctor me necesita en este momento, así que terminamos”, comentó Parra en su testimonio.

La decisión, aunque controvertida y poco convencional, recibió tanto críticas como aplausos por parte de sus seguidores. Algunos admiraron la franqueza de Tammy al contar su versión sin rodeos.


Tammy Parra confiesa que terminó con Diego Rodríguez porque se enamoró de su manager

Tammy y Héctor Klunder hacen pública su relación

La evolución sentimental entre Tammy Parra y Héctor Klunder fue desde lo profesional hacia lo personal. La influencer contó que, tras la recuperación de Héctor, ambos coincidieron en un hotel y fue allí donde le confesó su amor.

La respuesta no fue inmediata: Héctor reflexionó sobre los desafíos de mezclar negocio y romance, sabiendo que el escrutinio público sería inevitable. Finalmente, ambos decidieron apostar por la relación y oficializarla ante sus millones de seguidores.

La forma en que Tammy Parra manejó la ruptura y la inmediata declaración pública de su noviazgo con Héctor Klunder generó un intenso debate en redes sociales. Parte de la audiencia celebró su honestidad emocional, mientras otros se centraron en lo sorpresivo (y para algunos, poco considerado) de terminar una relación por teléfono y rápidamente iniciar otra.

El propio Diego Rodríguez, pese a la atención mediática, eligió mantenerse fuera de la confrontación, minimizando cualquier señal de drama y defendiendo su decisión de “quedar bien” con su expareja.


Tammy Parra confiesa se enamoró de su manager y mejor amigo Héctor Klünder. IG

