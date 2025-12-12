Perú

Diego Rodríguez pide que paren el ‘hate’ contra Tammy Parra tras confesar que lo dejó por su mánager

El modelo peruano respondió con tranquilidad luego de que la influencer revelara que terminó la relación por enamorarse de su mánager, Héctor Klünder, e instó a los usuarios a no atacarla en redes

Diego Rodríguez pide que no ataquen más a Tammy Parra tras confesar que lo dejó por su mánager. TikTok Ric Latorre

La reciente confesión de Tammy Parra sobre su relación con Diego Rodríguez ha generado un intenso debate en redes sociales. La influencer mexicana reveló que la verdadera razón detrás del fin de su noviazgo con el modelo peruano fue el nacimiento de sentimientos hacia su mánager, Héctor Klünder, con quien mantiene actualmente una relación. La noticia no solo tomó por sorpresa a la comunidad digital sino que también propició una ola de comentarios críticos y comparaciones, particularmente por parte de un sector que en el pasado responsabilizó a Rodríguez por la separación.

En un video compartido en su perfil de YouTube, Tammy Parra relató abiertamente el proceso personal que la llevó a tomar la decisión de terminar con Rodríguez. Según explicó, aunque su relación era a distancia, sintió la necesidad de ser honesta cuando advirtió que su corazón había cambiado de rumbo. “Yo en ese momento tenía pareja, o sea, era a distancia, pero le marqué y le dije: ‘¿Sabes qué? Muchas gracias por todo’. De verdad que es una persona que quiero mucho y me la llevé muy chido y que también era mi amigo, mi pareja, mi todo. Pero me di cuenta que quien realmente me importaba y quien me gustaba era Héctor”, detalló Parra en su testimonio.

Tammy Parra confiesa que terminó
Tammy Parra confiesa que terminó con Diego Rodríguez porque se enamoró de su manager

Video de Tammy Parra como Teresa se hace viral

Tras publicarse la verisón de Parra, se reactivaron en las redes fragmentos de un clip previo donde Tammy Parra, su mánager y Rodríguez interpretaban un sketch inspirado en el personaje de Teresa, simulando una disputa entre ambos varones por el amor de la influencer. Muchos usuarios se mostraron indignados, indicando que fue bastante frío reunir en un video a su novio con su mánager cuando había confusión en sus sentimientos.

Internautas recordaron cómo, en ese entonces, la relación entre Parra y Rodríguez se percibía estable, y el vínculo entre la influencer y su mánager no era visto como una amenaza o motivo de especulación. No obstante, la confesión de Tammy cambió por completo lo que muchos pensaban.

Además, aprovecharon la coyuntura para comparar a Parra con figuras como Ángela Aguilar, aludiendo a situaciones similares en el entorno de la farándula. La respuesta en las plataformas digitales mostró una tendencia negativa hacia Tammy, a quien atribuyeron falta de consideración y cuestionaron la forma en que decidió terminar su relación anterior.

La vez que Tammy Parra se vistió como Teresa y junto a Diego Rodríguez y su actual pareja. Tiktok

Diego Rodríguez defiende a Tammy Parra

En medio del revuelo, hubo quienes se disculparon públicamente con Diego Rodríguez por haberlo juzgado anticipadamente, asumiendo que él era el responsable de la ruptura. Desde el inicio de la polémica, seguidores de la influencer y del modelo intercambiaron mensajes de apoyo, críticas y reflexiones sobre el impacto de sus decisiones privadas.

Rodríguez, lejos de sumarse a la controversia, optó por intervenir con un mensaje que buscaba apaciguar los ánimos: “Ntp, ya no hay que tirarle a nadie, estamos bien”, respondió en uno de los comentarios, dejando claro su deseo de cerrar el ciclo de ataques y rumores.

Diego Rodríguez defiende a Tammy
Diego Rodríguez defiende a Tammy Parra de ataques. (Foto: Captura de IG)

Héctor Klünder, actual pareja y mánager de Parra, también se convirtió en tema de conversación. Usuarios debatieron sobre las verdaderas intenciones del joven, pues resaltaron que seguía siendo su mánager y el que maneja sus intéreses económicos.

Tammy Parra confiesa su amor por su mánager

La mexicana explicó que su amistad con Héctor Klünder supera los cinco años y se fundamenta en la confianza mutua y el acompañamiento en momentos difíciles, como ocurrió durante la enfermedad que atravesó Klünder en fechas previas a su nueva relación.

La propia Tammy aclaró que la decisión de terminar con Diego se basó en la honestidad, una apreciación que un sector de sus seguidores valoró. ““Me di cuenta de lo que sentía realmente, así que le llamé por teléfono a Diego y le dije que teníamos que terminar porque estaba enamorada de Héctor”, narró Parra, resaltando que con su actual pareja tenía una “historia larguísima”.

Tammy Parra confiesa se enamoró
Tammy Parra confiesa se enamoró de su manager y mejor amigo Héctor Klünder. IG

