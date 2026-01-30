Bernie Navarro llega a Lima como nuevo embajador de EE. UU.: Revela el importante vínculo que lo une al Perú más allá de la embajada

El nuevo embajador designado por Estados Unidos, Bernie Navarro, arribó al Perú y dio sus primeras declaraciones. Acompañado por su esposa peruana, Claudia, expresó su entusiasmo por comenzar su labor diplomática en una nación que conoce bien. Fuente: Exitosa

El nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, arribó a Lima la tarde de este martes para iniciar oficialmente su misión diplomática en el país. Su llegada se produjo minutos antes de las cuatro de la tarde al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, y estuvo acompañada por una cobertura protocolar poco habitual, organizada por la propia embajada estadounidense, lo que evidenció la relevancia que Washington le otorga a esta designación.

Durante sus primeras declaraciones ante la prensa peruana, el diplomático expresó su satisfacción por asumir el cargo y resaltó el valor estratégico del Perú para Estados Unidos. “Es un gran honor para mí estar en el Perú como representante del presidente Trump como embajador de esta gran nación. Un país que conozco bien”, afirmó Navarro, visiblemente entusiasmado por el inicio de esta nueva etapa.

El embajador designado indicó que, en un primer momento, su prioridad será instalarse junto a su familia y comenzar a integrarse a la vida en Lima. “Estamos muy entusiasmados de conocer nuestra nueva casa y empezar a hacerla sentir como nuestro hogar”, señaló, adelantando además que uno de sus primeros planes será disfrutar de la gastronomía local. “Y, claro, comiendo comida chifa”, añadió con una sonrisa, en un gesto que buscó acercarse a la ciudadanía peruana.

Bernie Navarro arribó a Lima para iniciar oficialmente su gestión como nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú, en un contexto marcado por la cercanía del Bicentenario de la relación bilateral. Foto: Agencia Andina

El vínculo personal que une a Bernie Navarro con el Perú más allá de su rol diplomático

Más allá de su rol como representante diplomático, Bernie Navarro mantiene un vínculo personal profundo con el Perú. Durante sus declaraciones, el embajador confirmó que su historia familiar está estrechamente ligada al país, un aspecto que, según remarcó, refuerza su compromiso con la relación bilateral.

“Llego con mi familia al país natal de mi esposa Claudia, con buenos recuerdos de nuestro matrimonio aquí en Lima”, expresó Navarro, recordando que fue en la capital peruana donde celebró su boda. Este lazo personal le ha permitido conocer de cerca la cultura, las tradiciones y el día a día del país, algo que considera una fortaleza para el desempeño de su cargo.

Navarro mantiene un vínculo personal con el Perú, país donde contrajo matrimonio con una peruana y al que ha estado ligado también a través de misiones comerciales y actividades empresariales. Foto: X /AmCham Perú @amchamperu

Como muestra de ese vínculo, el diplomático adelantó que uno de sus primeros actos simbólicos será visitar la iglesia Virgen del Pilar, lugar donde contrajo matrimonio. “Como mi primer acto, nuestra familia va a visitar la iglesia donde nos casamos”, señaló, destacando el valor emocional que tiene este espacio para él y su familia.

Además, Navarro recordó que su relación con el Perú no se limita al ámbito personal, ya que a lo largo de su carrera ha liderado misiones comerciales y participado en iniciativas empresariales en el país, lo que le ha permitido conocer su realidad económica y social desde distintos ángulos.

Bernie Navarro y sus prioridades para la gestión diplomática en Perú

Bernie Navarro fue designado directamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un hecho que él mismo subrayó como una señal clara de la importancia que tiene el Perú para la actual administración norteamericana. “Muy rara vez un presidente norteamericano ha designado un embajador político en el Perú, menos uno que conozca también al Perú”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que su nombramiento refleja la prioridad que se le da a la relación bilateral. “Mi nombramiento por el presidente Trump refleja la importancia de la relación con el Perú. El trabajo bilateral que realizamos aquí es una prioridad”, remarcó ante los medios.

El diplomático fue recibido en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao y ofreció sus primeras declaraciones, destacando la importancia estratégica del Perú para la administración estadounidense.Foto: Agencia Andina

Entre sus principales objetivos, Navarro mencionó el fortalecimiento de los lazos económicos, comerciales y de cooperación entre ambos países. También adelantó que, una vez presentada formalmente sus credenciales ante el presidente interino José Jerí, buscará mantener un diálogo constante con las autoridades y la sociedad peruana. “Confío en poder mantener con ustedes un diálogo constante y productivo para compartir más sobre el importante trabajo que realizamos juntos”, señaló.

El embajador también destacó que su gestión se desarrollará en un contexto especial, ya que en mayo de 2026 se conmemorarán los 200 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos, una fecha que considera clave para impulsar nuevas iniciativas de cooperación.

Perfil de Bernie Navarro, el nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú

Bernie Navarro es un empresario con amplia trayectoria en los sectores financiero, educativo y de gestión pública. Es licenciado en Administración de Empresas, Finanzas y Marketing Internacional por la Universidad de Miami, y cuenta con una maestría en Administración de Empresas y otra en Gobierno por la Universidad de Harvard.

Bernie Navarro será el nuevo embajador de Estados Unidos en Perú. (Foto: Miami Today)

Uno de los hitos más destacados de su carrera fue su labor como presidente del Consejo Directivo del Miami Dade College, la universidad pública más grande de Estados Unidos, desde donde impulsó políticas para ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer la conexión entre la academia y el mercado laboral.

Antes de asumir funciones en el Perú, Navarro visitó en Miami las instalaciones de San Ignacio University, institución de capitales peruanos licenciada en Estados Unidos, donde reiteró que su gestión estará orientada a fortalecer los vínculos educativos y de cooperación. “No es casualidad que enviaran al Perú a una persona que conoce muy bien el país”, afirmó en esa ocasión.

Con experiencia empresarial, sólida formación académica y un vínculo personal con el país, Bernie Navarro inicia su gestión como embajador de Estados Unidos en el Perú con el respaldo del presidente Trump y el reto de profundizar una relación bilateral que se encamina a celebrar dos siglos de historia compartida.