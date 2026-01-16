Estados Unidos y Perú refuerzan su alianza con la llegada a Lima del embajador Bernie Navarro y su apuesta por una relación duradera

Autoridades y empresarios estadounidenses se reunieron en la residencia diplomática en Washington D.C. para dar la bienvenida a Bernie Navarro, nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú. Foto: Embajada del Perú en Estados Unidos

La Embajada del Perú en los Estados Unidos ofreció una recepción en su Residencia oficial en honor a Bernie Navarro, recientemente designado embajador de Estados Unidos en el Perú. Autoridades diplomáticas, legisladores y representantes del sector público y privado asistieron al evento, que marcó el inicio formal de la misión de Navarro.

La bienvenida contó con la presencia de congresistas estadounidenses, altos funcionarios de los Departamentos de Estado, Guerra y Comercio, además de representantes de empresas estadounidenses con inversiones en el Perú. El acto reflejó el interés estratégico de ambos países en fortalecer los lazos de cooperación y diálogo.

Durante la ceremonia, el embajador peruano Alfredo Ferrero destacó la relevancia de la designación de Navarro, subrayando que su llegada coincide con el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos y el bicentenario de relaciones diplomáticas entre ambos países. Ferrero enfatizó la posición estratégica del Perú en la región y la oportunidad de profundizar la colaboración en ámbitos políticos, económicos y de seguridad.

La bienvenida a Navarro se da en un contexto de aniversarios históricos

La asunción de Bernie Navarro como embajador estadounidense se da en un momento de gran simbolismo: el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos y el bicentenario de relaciones diplomáticas entre ambos países. Este marco conmemorativo añade peso a los compromisos asumidos por ambas partes, según destacó el embajador Ferrero durante su discurso.

La ceremonia resaltó el compromiso de ambos países por fortalecer su alianza en el año del bicentenario de relaciones diplomáticas y el 250º aniversario de la independencia estadounidense. Foto: Embajada del Perú en Estados Unidos

Ferrero remarcó la vigencia del Acuerdo de Promoción Comercial, que lleva 17 años impulsando el intercambio económico y la presencia de empresas estadounidenses en territorio peruano. Según el diplomático, este acuerdo ha sido clave para fomentar la inversión y la cooperación en sectores estratégicos.

Por su parte, el embajador Navarro centró su intervención en la intención de profundizar una alianza sólida y de largo plazo. Subrayó que su gestión responderá a la política impulsada por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, orientada a renovar el compromiso de Estados Unidos con América Latina y fortalecer los lazos con los países del hemisferio occidental. Navarro destacó la importancia de trabajar en conjunto para generar mayores oportunidades de desarrollo y estabilidad para ambas sociedades.

Al evento acudieron figuras clave como los congresistas estadounidenses Adriano Espaillat, Carlos Giménez y Dan Meuser, así como la señora Jeanette Dousdebes Rubio, esposa de Marco Rubio. También estuvieron presentes altos funcionarios de los Departamentos de Estado, Guerra y Comercio de Estados Unidos, junto a representantes del sector privado con intereses en el Perú. La composición de los asistentes reflejó la relevancia que Washington otorga a su vínculo con Lima.

Diálogo diplomático previo a la llegada de Navarro

Antes del arribo de Navarro a Lima, se produjo un encuentro relevante en Washington D.C. El secretario de Estado Marco Rubio y el embajador Alfredo Ferrero sostuvieron un diálogo en el marco de la ceremonia de juramentación del nuevo embajador estadounidense. Durante esta reunión protocolar, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de mantener una comunicación fluida y constructiva entre las capitales, en aras de fortalecer los vínculos diplomáticos.

Alfredo Ferrero y Marco Rubio dialogan sobre la relación bilateral durante juramentación diplomática. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Ferrero aprovechó la ocasión para reiterar la invitación a Rubio a visitar el Perú en el corto plazo, como parte de la agenda bilateral. Según el canciller Hugo De Zela, la visita del jefe de la diplomacia estadounidense podría concretarse entre febrero y marzo, aunque la fecha exacta aún está por definirse. La invitación responde al interés compartido de profundizar el relacionamiento político de alto nivel y continuar avanzando en temas de cooperación.

Durante el breve encuentro, Ferrero reafirmó el compromiso del Perú de seguir fortaleciendo la colaboración con Estados Unidos en distintos ámbitos. La Embajada del Perú en Estados Unidos confirmó el contenido de la reunión a través de un mensaje en la red social X, donde destacó la amistad histórica entre ambos países. Por su parte, la Embajada estadounidense en Lima celebró la próxima llegada de Navarro y expresó su expectativa de que, bajo su liderazgo, se impulsen aún más los lazos bilaterales.

Perfil y trayectoria de Bernie Navarro, el nuevo embajador en Lima

La designación de Bernardo “Bernie” Navarro como embajador en Lima se da en un escenario de cambios en la política exterior estadounidense hacia América Latina, en línea con la administración Trump II. Navarro, quien nació en Puerto Rico, es fundador y director ejecutivo de Benworth Capital Partners, empresa dedicada al sector financiero e inmobiliario. Posee una trayectoria de casi treinta años en banca, inversión y financiamiento inmobiliario, así como experiencia en políticas de calidad educativa y formación académica.

Bernie Navarro será el nuevo embajador de Estados Unidos en Perú. (Foto: Miami Today)

Navarro fue juramentado en Washington D.C. por el secretario de Estado Marco Rubio, en una ceremonia que también marcó el inicio de su misión diplomática en el Perú. Según sus propias palabras ante el Comité de Relaciones Exteriores, su nombramiento busca mostrar el compromiso de Washington con una relación bilateral basada en intereses compartidos y cooperación económica. El embajador llega acompañado de su esposa peruana, Claudia Navarro, y sus tres hijos, lo que suma un matiz personal a su labor.

El nuevo representante estadounidense en el Perú es parte del círculo cubano-americano de Miami, cercano a Marco Rubio, y domina tanto el inglés como el español. Su perfil responde a una estrategia regional más amplia, que busca afianzar los lazos con los países del hemisferio occidental y promover una agenda de inversiones, seguridad y diálogo político. Navarro reemplaza en el cargo a Stephanie Syptak-Ramanath y se espera que asuma funciones en Lima en las próximas semanas.