Marco Rubio y embajador peruano Alfredo Ferrero destacan lazos bilaterales durante ceremonia en Estados Unidos

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el embajador del Perú en ese país, Alfredo Ferrero, sostuvieron un diálogo en el que destacaron los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. El encuentro se produjo en Washington D.C., en el marco de la ceremonia de juramentación de Bernie Navarro como nuevo embajador estadounidense en el Perú.

Durante la actividad protocolar, ambos funcionarios intercambiaron impresiones sobre la relación bilateral, resaltando la importancia de mantener una comunicación fluida y constructiva entre Lima y Washington, en un contexto de fortalecimiento de los vínculos diplomáticos.

Invitación para una visita oficial al Perú

En el encuentro, el embajador Alfredo Ferrero reiteró la invitación a Marco Rubio para que visite el Perú en el corto plazo. Esta invitación se enmarca en la agenda diplomática prevista entre ambos países y en el interés por profundizar el relacionamiento político de alto nivel.

Cabe recordar que el canciller Hugo De Zela informó previamente que la visita del secretario de Estado estadounidense estaría prevista para el primer trimestre del año, como parte de los contactos bilaterales en curso.

“La fecha de la visita de Marco Rubio, todavía no tengo una precisión, pero probablemente sea entre febrero y marzo. Todavía no nos han dado una fecha exacta. Él tiene el mayor de los intereses en venir a nuestro país”, expresó en conversación con RPP.

Interés en fortalecer diálogo y cooperación

Ferrero también ratificó el interés del Perú en continuar fortaleciendo el diálogo político y la cooperación con los Estados Unidos en diversos ámbitos. Este compromiso fue reafirmado durante el breve encuentro sostenido en la ceremonia oficial.

A través de un mensaje difundido en la red social X, la Embajada del Perú en los Estados Unidos informó que “en la ceremonia de juramentación del embajador Bernie Navarro, el embajador Alfredo Ferrero tuvo un breve encuentro con el secretario de Estado Marco Rubio, destacando la amistad entre ambos países”.

La juramentación de Bernie Navarro como embajador de los Estados Unidos en el Perú fue anunciada previamente por la Embajada estadounidense en Lima. En dicha comunicación, se expresó la expectativa de darle la bienvenida próximamente en la capital peruana para continuar fortaleciendo, bajo su liderazgo, los vínculos entre ambas naciones.

Bernie Navarro: nuevo embajador de EE.UU. en Perú

La Embajada de Estados Unidos en el Perú saludó oficialmente la juramentación de Bernardo “Bernie” Navarro como nuevo embajador estadounidense en Lima. La ceremonia se realizó en Washington D. C. y estuvo a cargo del secretario de Estado, Marco Rubio. A través de sus redes sociales, la misión diplomática expresó su expectativa de darle la bienvenida próximamente en Lima para continuar fortaleciendo los lazos entre ambas naciones bajo su liderazgo.

Navarro reemplazará en el cargo a Stephanie Syptak-Ramanath y tiene previsto asumir funciones en la capital peruana en las próximas semanas. Desde la Embajada de Estados Unidos en el Perú se destacó la importancia de su designación en el actual contexto de las relaciones bilaterales entre ambos países.

La designación de Navarro se produce en un escenario de cambios en los perfiles diplomáticos de Estados Unidos en América Latina, en línea con la orientación de la administración Trump II. Empresario vinculado a los sectores inmobiliario y financiero, forma parte del círculo cubano-americano de Miami, cercano al secretario de Estado Marco Rubio. Además, cuenta con experiencia en educación superior y políticas de calidad educativa, así como con formación académica, en el marco de una estrategia regional más amplia de la política exterior estadounidense.