Perú

Embajada de EEUU en Lima anuncia subasta de equipos, muebles y otros artículos: requisitos, condiciones y cómo participar

El proceso de puja, activo del 16 al 19 de enero de este año, se realizará íntegramente en línea, previa inscripción en la plataforma oficial del Gobierno de Estados Unidos

Guardar

La Embajada de los Estados Unidos en Lima anunció la realización de una subasta pública en línea de bienes excedentes del Gobierno estadounidense. El evento se gestionará exclusivamente a través de la plataforma digital oficial habilitada para este tipo de operaciones.

Entre los lotes disponibles figuran computadoras, mobiliario diverso, electrodomésticos y otros artículos de interés tanto para hogares como para oficinas. Todos los objetos se entregarán en las condiciones en que se encuentren, sin garantía de funcionamiento o integridad, de acuerdo con los términos generales de este tipo de procesos.

¿Cómo participar?

Quienes deseen participar deberán cumplir con un proceso de registro en línea. Para ello, es necesario acceder al portal https://online-auction.state.gov y seleccionar la opción “Registrarse”. Tras completar el formulario y confirmar la suscripción a través del enlace enviado por correo electrónico, los usuarios podrán iniciar sesión con su correo y la contraseña generada. Una vez dentro, deberán elegir la opción “Lima, PE” para visualizar los lotes activos y suscribirse formalmente antes de comenzar a pujar.

Las pujas se realizarán en nuevos soles (S/) y se adjudicarán al mejor postor. El sitio web mostrará imágenes y descripciones de cada lote, aunque estas solo servirán como referencia, pues no constituyen una garantía sobre el estado real de los bienes.

¿Cuándo será la subasta?

La subasta estará activa del 16 al 19 de enero de 2026. Los ganadores serán notificados el martes 20 de enero de 2026, a través de un correo electrónico enviado por la Embajada, con instrucciones detalladas para concretar el pago.

El importe de la adjudicación deberá ser abonado exclusivamente mediante transferencia bancaria en nuevos soles (PEN), conforme a las directrices establecidas. No se aceptarán pagos en otras monedas ni modalidades distintas. El comprobante de pago, que debe incluir el recibo válido de la transferencia, tendrá que enviarse por correo electrónico antes de proceder a la recogida del lote. Si el ganador no presenta la constancia de pago en el plazo de veinticuatro horas, perderá automáticamente el derecho sobre el lote adjudicado, pudiendo este pasar al siguiente postor o ser retirado de la subasta.

¿Cómo y cuándo recoger los artículos?

La recogida de los bienes tendrá lugar del martes 20 al viernes 23 de enero de 2026, en tres ubicaciones de Lima: Santiago de Surco, Villa el Salvador o Callao. La dirección exacta, fecha y hora se comunicarán a los ganadores una vez verificado el pago.

Será responsabilidad del adjudicatario organizar y costear el retiro, transporte y carga de los lotes. La Embajada no brindará ninguna asistencia logística en este proceso. Para el acceso a las zonas de recolección, será obligatorio el uso de equipo de protección personal (EPP), que incluye casco, botas y guantes, además de cualquier otro implemento que se indique en la comunicación oficial. El incumplimiento de esta medida impedirá el acceso al lugar de entrega.

No se admitirán recogidas parciales. Los participantes deberán retirar la totalidad de los lotes asignados en el plazo establecido. De no hacerlo, perderán los derechos sobre los bienes, sin opción de reembolso. En caso de que el ganador no pueda retirar personalmente los artículos, podrá designar a un representante mediante poder notarial legalizado y previa confirmación escrita por parte de la Embajada.

Temas Relacionados

subasta públicaEmbajada EEUU en LimaEmbajada EEUUperu-noticias

Más Noticias

Depresión escolar en aumento: especialistas advierten falta de educación emocional en el sistema educativo peruano

Las cifras de ansiedad y depresión en escolares crecen mientras la escuela sigue enfocada en el rendimiento académico, dejando el bienestar emocional en segundo plano

Depresión escolar en aumento: especialistas

Youna denuncia presunta negligencia médica tras cirugía por cáncer: “El dolor fue tan fuerte que me aislé de todos”

El artista reapareció internado en un hospital norteamericano y aseguró que una intervención médica le provocó una lesión en el riñón. El influencer relató días de dolor intenso y una recuperación que se vio abruptamente afectada

Youna denuncia presunta negligencia médica

Filtración masiva en WIN: Exponen nombres, teléfonos y DNI de casi 300 mil clientes en foros de hacking

La base de datos fue publicada en la plataforma DarkForums un día después del envío masivo de correos a los usuarios del conocido proveedor de Internet, que les alertaba sobre ser víctimas de un ataque informático

Filtración masiva en WIN: Exponen

Investigación a Kira Alcarraz: presidente de Ética estima que informe sobre agresión a fiscalizador del SAT se votaría en febrero

El parlamentario Elvis Vergara aseguró que el proceso respetará los plazos reglamentarios para el desarrollo, presentación, debate y votación del informe que deberá formularse tras la denuncia de oficio

Investigación a Kira Alcarraz: presidente

Rafael López Aliaga se queda en silencio y divaga por medio minuto durante entrevista en Piura: esto señala su oficina de prensa

El líder de Renovación Popular protagonizó el momento inusual al cuestionar la pensión para adultos mayores durante una entrevista en el aeropuerto de Piura

Rafael López Aliaga se queda
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Se parece a Sarratea”: Somos

“Se parece a Sarratea”: Somos Perú abre investigación a José Jerí y el Congreso lo cita por reunión clandestina con empresario chino

Investigación a Kira Alcarraz: presidente de Ética estima que informe sobre agresión a fiscalizador del SAT se votaría en febrero

Rafael López Aliaga se queda en silencio y divaga por medio minuto durante entrevista en Piura: esto señala su oficina de prensa

¿Iván Paredes será el nuevo presidente de Sunir? Premier Ernesto Álvarez reconoce “varias investigaciones” contra titular del INPE

Candidato presidencial Ronald Atencio vinculado a red de venta ilegal de tesis universitarias por S/ 5.900

ENTRETENIMIENTO

Youna denuncia presunta negligencia médica

Youna denuncia presunta negligencia médica tras cirugía por cáncer: “El dolor fue tan fuerte que me aislé de todos”

Isabella Ladera estaría embarazada: las redes sociales explotan tras señalar que tiene “14 semanas”

Rodrigo González expone presunta agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón: “que intervengan las autoridades”

Netflix Perú: Estas son las mejores series para ver hoy

Christian Domínguez y Karla Tarazona se burlan de la operación de Magaly Medina: “no creo que vaya a quedarse callada”

DEPORTES

Joao Grimaldo realizó su primera

Joao Grimaldo realizó su primera práctica con Sparta Praga, en Marbella, en arranque de campamento invernal

Atlético Grau continúa con su estrategia de contrataciones: anunció la llegada de Aamet Calderón procedente de Universitario

Paolo Guerrero alaba la actualidad de Luis Advíncula tras unirse a Alianza Lima: “Es como el vino, con el tiempo se hace mejor”

Cusco FC recibe invitación para disputar la tarde presentación de Always Ready, campeón de Bolivia, en El Alto

Alianza Lima vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del duelo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26