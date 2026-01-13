Embajada de EEUU en Lima anuncia subasta de equipos, muebles y otros artículos: requisitos, condiciones y cómo participar

La Embajada de los Estados Unidos en Lima anunció la realización de una subasta pública en línea de bienes excedentes del Gobierno estadounidense. El evento se gestionará exclusivamente a través de la plataforma digital oficial habilitada para este tipo de operaciones.

Entre los lotes disponibles figuran computadoras, mobiliario diverso, electrodomésticos y otros artículos de interés tanto para hogares como para oficinas. Todos los objetos se entregarán en las condiciones en que se encuentren, sin garantía de funcionamiento o integridad, de acuerdo con los términos generales de este tipo de procesos.

¿Cómo participar?

Quienes deseen participar deberán cumplir con un proceso de registro en línea. Para ello, es necesario acceder al portal https://online-auction.state.gov y seleccionar la opción “Registrarse”. Tras completar el formulario y confirmar la suscripción a través del enlace enviado por correo electrónico, los usuarios podrán iniciar sesión con su correo y la contraseña generada. Una vez dentro, deberán elegir la opción “Lima, PE” para visualizar los lotes activos y suscribirse formalmente antes de comenzar a pujar.

Las pujas se realizarán en nuevos soles (S/) y se adjudicarán al mejor postor. El sitio web mostrará imágenes y descripciones de cada lote, aunque estas solo servirán como referencia, pues no constituyen una garantía sobre el estado real de los bienes.

¿Cuándo será la subasta?

La subasta estará activa del 16 al 19 de enero de 2026. Los ganadores serán notificados el martes 20 de enero de 2026, a través de un correo electrónico enviado por la Embajada, con instrucciones detalladas para concretar el pago.

El importe de la adjudicación deberá ser abonado exclusivamente mediante transferencia bancaria en nuevos soles (PEN), conforme a las directrices establecidas. No se aceptarán pagos en otras monedas ni modalidades distintas. El comprobante de pago, que debe incluir el recibo válido de la transferencia, tendrá que enviarse por correo electrónico antes de proceder a la recogida del lote. Si el ganador no presenta la constancia de pago en el plazo de veinticuatro horas, perderá automáticamente el derecho sobre el lote adjudicado, pudiendo este pasar al siguiente postor o ser retirado de la subasta.

¿Cómo y cuándo recoger los artículos?

La recogida de los bienes tendrá lugar del martes 20 al viernes 23 de enero de 2026, en tres ubicaciones de Lima: Santiago de Surco, Villa el Salvador o Callao. La dirección exacta, fecha y hora se comunicarán a los ganadores una vez verificado el pago.

Será responsabilidad del adjudicatario organizar y costear el retiro, transporte y carga de los lotes. La Embajada no brindará ninguna asistencia logística en este proceso. Para el acceso a las zonas de recolección, será obligatorio el uso de equipo de protección personal (EPP), que incluye casco, botas y guantes, además de cualquier otro implemento que se indique en la comunicación oficial. El incumplimiento de esta medida impedirá el acceso al lugar de entrega.

No se admitirán recogidas parciales. Los participantes deberán retirar la totalidad de los lotes asignados en el plazo establecido. De no hacerlo, perderán los derechos sobre los bienes, sin opción de reembolso. En caso de que el ganador no pueda retirar personalmente los artículos, podrá designar a un representante mediante poder notarial legalizado y previa confirmación escrita por parte de la Embajada.