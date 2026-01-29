Perú

Xiomy Kanashiro afirma ella sí trabaja y defiende su emprendimiento: “me saco la ‘michi’ y puedo pagarme lo que quiera”

La influencer respondió a los comentarios sobre su estilo de vida y aseguró que su trabajo le permite costear viajes, celebraciones y gustos personales, sin depender de terceros

La artista enfrentó rumores sobre su vida financiera, destacando que todos los lujos y experiencias que disfruta junto a su pareja son resultado de su propio esfuerzo y dedicación en su trabajo diario

Xiomy Kanashiro volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras pronunciarse sobre su situación económica y su actividad laboral. La bailarina e influencer dejó en claro que sus ingresos provienen de su esfuerzo diario y de su emprendimiento digital, con el que comercializa prendas de vestir a través de transmisiones en vivo.

Sus declaraciones surgieron luego de recibir comentarios que cuestionaban cómo financia viajes y celebraciones personales.

Lejos de esquivar el tema, Kanashiro defendió su autonomía financiera y explicó que su trabajo constante le ha permitido darse gustos que considera merecidos, luego de años de cumplir con responsabilidades laborales incluso en fechas especiales.

Defensa de su trabajo y autonomía económica

Kanashiro asegura que puede darse gustos personales gracias a su actividad profesional y recuerda años de trabajo incluso en fechas especiales. (Latina)

Xiomy Kanashiro se mostró firme al referirse a los cuestionamientos sobre su capacidad para costear experiencias personales. Señaló que su actividad laboral le permite asumir esos gastos sin necesidad de apoyo externo. “Sí, podría ser de él. Yo también trabajo, me saco la michi”, expresó para Latina, al remarcar que no ve nada extraordinario en que una persona solvente un viaje o una celebración con recursos propios.

La influencer explicó que durante años pasó cumpleaños ocupada en compromisos profesionales, por lo que decidió darse un espacio distinto para celebrar en familia. “Me merecía un cumpleaños diferente porque la mayoría de mis cumpleaños también los he pasado trabajando”, afirmó, al subrayar que esa pausa no significa dejar de lado sus obligaciones. Según comentó, tras la celebración retomó de inmediato sus actividades laborales.

Kanashiro también hizo referencia a su presencia constante en plataformas digitales, donde promociona productos y mantiene contacto directo con su audiencia. Indicó que ese trabajo demanda tiempo, dedicación y constancia, elementos que, según dijo, suelen pasar desapercibidos frente a la exposición mediática. En ese contexto, insistió en que su independencia económica es resultado de su esfuerzo diario y de decisiones tomadas con anticipación.

El emprendimiento digital y la exposición en redes

El emprendimiento digital de Kanashiro gana visibilidad en redes, con lives que combinan venta, cercanía y alta interacción del público. (TikTok)

El emprendimiento de Xiomy Kanashiro se desarrolla principalmente en redes sociales, donde realiza transmisiones en vivo para presentar prendas de vestir y concretar ventas en tiempo real. Esta modalidad le ha permitido construir una comunidad de seguidores que interactúa de forma directa durante cada emisión. Según comentarios difundidos en redes, su iniciativa ha sido vista como un ejemplo de adaptación al comercio digital.

En una de esas transmisiones, la presencia de Jefferson Farfán llamó la atención del público. El exfutbolista apareció de manera espontánea frente a la cámara y participó en la promoción de los productos. Con varias prendas en las manos, se dirigió a los espectadores y dijo: “Ya ven que sí trabajo también”, frase que generó reacciones inmediatas entre los usuarios conectados.

Durante el live, Farfán mostró vestidos, faldas y ropa de baño, además de describir algunos detalles de las prendas. La intervención fue interpretada por muchos como un gesto de respaldo a la iniciativa de su pareja. Los comentarios destacaron la complicidad entre ambos y valoraron el apoyo dentro de un proyecto comercial. También aparecieron mensajes con tono humorístico que recordaron la trayectoria deportiva del exdelantero.

La transmisión incrementó la visibilidad del emprendimiento y atrajo a nuevos espectadores, según se pudo apreciar en la interacción registrada durante el evento. Para varios usuarios, la participación de una figura conocida aportó cercanía y dinamismo a la venta en línea, además de reforzar la imagen de trabajo en conjunto.

Vida personal, celebraciones y reacciones del público

El viaje por su cumpleaños generó comentarios divididos, ante los que Xiomy Kanashiro reafirmó que todo fue financiado con su trabajo. (Instagram)

Días antes de la transmisión, Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán realizaron un viaje a República Dominicana con motivo del cumpleaños de la bailarina. La pareja compartió imágenes de su estadía, donde se les vio disfrutando de playas y momentos de descanso. Las publicaciones despertaron comentarios tanto de felicitación como de cuestionamiento sobre los costos del viaje.

Ante ese escenario, Kanashiro reiteró que su capacidad para asumir esos gastos responde a su actividad laboral. Rechazó la idea de depender económicamente de otra persona y sostuvo que cada gasto realizado es producto de su trabajo. Sus palabras fueron interpretadas por algunos como una respuesta directa a quienes minimizan su esfuerzo profesional.

El cumpleaños marcó un contraste con celebraciones pasadas, según explicó la propia influencer. Esta vez priorizó el tiempo familiar y personal, aunque dejó en claro que se trató de una pausa breve. “Ahora otra vez a trabajar”, comentó, al enfatizar que su rutina no se detiene pese a los momentos de descanso.

Las reacciones del público se mantuvieron divididas entre el respaldo a su mensaje de independencia y las bromas sobre la exposición de su vida privada. Aun así, las declaraciones de Xiomy Kanashiro reforzaron su postura de autonomía económica y visibilizaron el trabajo detrás de su emprendimiento digital, que continúa desarrollándose en medio del interés constante de las redes sociales.

