Várices y la hinchazón en piernas se agravan con calor extremo del verano, advierten expertos: ¿cómo reducir las molestias?

Las especialistas de EsSalud advierten que las altas temperaturas favorecen la dilatación de las venas, lo que incrementa el dolor y el cansancio, haciendo necesario reforzar los cuidados y la consulta médica temprana

Unas piernas con varices. (Canva)
Unas piernas con varices. (Canva)

El calor intenso del verano puede agravar los síntomas de las várices y dificultar el bienestar diario de quienes padecen esta enfermedad, advierte EsSalud. Las altas temperaturas favorecen la dilatación de las venas y aumentan las molestias, por lo que los especialistas recomiendan extremar los cuidados y adoptar hábitos saludables para proteger la salud de las piernas durante estos meses.

Las várices son una enfermedad de la circulación venosa que afecta principalmente a las extremidades inferiores. El doctor Juan Diego Cuipal Alcalde, cirujano cardiovascular del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud, explica que las várices aparecen cuando la sangre circula en sentido contrario al normal y se acumula en las venas.

Entre los factores de riesgo más frecuentes se encuentran el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y mantener la misma posición —ya sea de pie o sentado— durante muchas horas. El especialista también señala que el antecedente familiar incrementa la probabilidad de desarrollar esta condición, aunque siempre existe una relación directa con los hábitos de vida.

El impacto de las várices va más allá del aspecto estético. Según el doctor Cuipal, esta enfermedad puede causar dolor, pesadez y cansancio, interfiriendo con la rutina y dificultando las actividades diarias. El grado de afectación varía en función de la severidad y la presencia de otros factores de riesgo, como la falta de ejercicio o antecedentes familiares.

Physiotherapist checking hurt leg of
Physiotherapist checking hurt leg of senior man

Síntomas y molestias frecuentes de las várices en verano

Las molestias asociadas a las várices tienden a incrementarse durante el verano. Según especialistas de EsSalud, los síntomas más comunes son:

  • Dolor en las pantorrillas.
  • Sensación de quemazón en la planta del pie y en la pierna.
  • Calambres nocturnos.
  • Hinchazón en los tobillos.
  • Sensación de cansancio en las piernas.
  • Presencia de venas visibles, delgadas o gruesas.

Además, existen várices que no se manifiestan de manera visible, pero igualmente afectan la circulación venosa. El calor provoca que las venas se dilaten y la sangre fluya en mayor cantidad en sentido contrario, lo que incrementa la intensidad de las molestias y puede dificultar la movilidad o el descanso.

Cura várices y úlceras varicosas
Cura várices y úlceras varicosas con esta poderosa hierba medicinal que desintoxica la sangre (X)

Consecuencias de las várices más allá del aspecto estético

No tratar las várices de manera oportuna puede tener consecuencias importantes para la salud. Las complicaciones más frecuentes incluyen:

  • Úlceras varicosas.
  • Hemorragias.
  • Trombosis venosa.
  • Infecciones asociadas.
  • Edema persistente en las piernas.

Estas complicaciones pueden limitar la movilidad, aumentar el ausentismo laboral y afectar la calidad de vida. Por ello, los especialistas enfatizan la importancia de consultar al médico ante los primeros síntomas y no minimizar la enfermedad.

Recomendaciones de EsSalud: tratamiento y hábitos saludables

Frente a este panorama, EsSalud sugiere acudir a una evaluación médica para determinar el grado de afectación y elegir el tratamiento más adecuado. Las recomendaciones principales incluyen:

  • Realizar actividad física regular: caminar, trotar, montar bicicleta, nadar o practicar baile ayudan a mejorar la circulación.
  • Modificar los hábitos de vida: cambiar de posición al menos cada dos horas durante la jornada laboral y evitar el sedentarismo.
  • Mantener un peso saludable.
  • Seguir una alimentación balanceada y evitar el exceso de sal, ají, café y alimentos procesados.
  • Beber al menos dos litros de agua por día para favorecer la circulación.

En casos leves, los cambios en el estilo de vida pueden ser suficientes. Sin embargo, si el problema es severo, puede requerirse una intervención médica. El doctor Cuipal aclara que la decisión sobre el tratamiento depende del grado de la enfermedad y de la respuesta a las modificaciones de rutina. La clave está en la prevención, el control periódico y la adopción de hábitos saludables, especialmente durante el verano, cuando el calor puede intensificar los síntomas y complicaciones de las várices.

