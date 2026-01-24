Perú

Amplían la cobertura familiar en EsSalud: estos son los beneficiados

La medida, aprobada por unanimidad en la Comisión de Trabajo del Congreso, incorpora a nuevos derechohabientes en el seguro social de salud y forma parte de un paquete de dictámenes orientados a reforzar la protección social y laboral en el país

Los acuerdos fueron alcanzados durante una reunión encabezada por el congresista Alex Paredes Gonzales. Foto: ComexPerú

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó por unanimidad un conjunto de dictámenes que buscan reforzar la protección social en el país, con énfasis en la ampliación de derechos dentro del sistema de salud y en mejores condiciones laborales para grupos específicos. Las decisiones se adoptaron en una sesión presidida por el congresista Alex Paredes Gonzales (SP).

Las iniciativas abarcan cambios en la cobertura familiar del seguro social de salud administrado por EsSalud, la creación de una licencia remunerada para trabajadores con diagnóstico de cáncer y ajustes a la Ley del Teletrabajo orientados a la protección de la madre trabajadora. Todas las propuestas avanzaron con respaldo mayoritario y quedaron listas para continuar su trámite legislativo.

Ampliación de la cobertura familiar en EsSalud

Uno de los dictámenes aprobados modifica la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, con el objetivo de ampliar la cobertura familiar dentro del régimen contributivo. La propuesta reconoce como nuevos derechohabientes a los hijos mayores de edad que cursen estudios hasta los 25 años, así como a los padres que dependan económicamente del asegurado.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad con 12 votos y tiene como finalidad cerrar vacíos de protección que afectan a determinados grupos familiares que, pese a su dependencia, no estaban incluidos de manera expresa en el sistema. A este dictamen se acumuló, con cargo a redacción, el Proyecto de Ley 13161-2025-CR, presentado por el congresista Edgard Reymundo Mercado (BDP).

Asimismo, el grupo de trabajo aprobó el dictamen que plantea conceder una licencia con goce de haber por un periodo de un año a los trabajadores que cuenten con un diagnóstico de cáncer. Foto: Rocky Mountain Centers

Licencia remunerada para trabajadores con diagnóstico de cáncer

La comisión también dio luz verde al dictamen que propone otorgar una licencia remunerada de un año a favor de los trabajadores diagnosticados con cáncer. Esta medida se sustenta en el Proyecto de Ley 4017/2022-CR, de autoría del congresista Juan Burgos Oliveros (PP), y fue aprobada por unanimidad con 15 votos.

La fórmula legal precisa que la licencia alcanza a “los regímenes laborales establecidos por el Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; por la Ley 30057, Ley del Servicio Civil; y por el Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios”. Asimismo, se establece que las entidades estatales deberán conservar la plaza del trabajador durante el periodo de licencia, la cual no podrá ser ocupada por otro personal y deberá mantenerse debidamente presupuestada.

Refuerzo de la protección a la madre trabajadora en teletrabajo

En la misma sesión, la Comisión de Trabajo aprobó el dictamen que propone modificar la Ley 31572, Ley del Teletrabajo, con el propósito de fortalecer la protección constitucional de la madre trabajadora. La iniciativa se basa en el Proyecto de Ley 10015/2024-CR, presentado por el congresista Alfredo Pariona Sinche (BS).

La propuesta fue aprobada por unanimidad con 11 votos y plantea la incorporación del párrafo 16.3 en el artículo 16 de la norma vigente. Con este cambio, se busca adecuar el marco del teletrabajo a las necesidades específicas de las madres trabajadoras, reforzando garantías laborales en un contexto de modalidades de empleo cada vez más extendidas.

En esa misma sesión, la Comisión de Trabajo aprobó cambios a la Ley del Teletrabajo para reforzar la protección de la madre trabajadora. Foto: Alianza Corporativa

