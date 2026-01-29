Ingresó al Hospital Sabogal con más de 200 kilos y un cuadro de insuficiencia respiratoria; tras un abordaje integral, logró bajar 80 kg

El paciente fue internado de emergencia en el Hospital Sabogal con obesidad mórbida e insuficiencia respiratoria severa. Foto: EsSalud

Luis Miguel Medina Román, de 41 años, enfrentó uno de los mayores desafíos de su vida cuando fue hospitalizado de emergencia en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, en el Callao. Su diagnóstico era grave: obesidad severa, con un peso de 222 kilos, y un cuadro crítico de insuficiencia respiratoria debido a una sepsis urinaria.

El desenlace, sin embargo, fue una historia de recuperación: gracias al trabajo coordinado del equipo médico y a su propia fortaleza, Luis Miguel logró sobrevivir, recuperarse y volver a dedicarse a su oficio de carpintero metálico, el sustento de su familia.

Residente de Bellavista, Callao, Luis Miguel convive con sus padres y tres hermanos. Hace siete años inició su emprendimiento en carpintería, actividad que le permitió sostener a sus seres queridos. Su salud, sin embargo, comenzó a deteriorarse progresivamente por la obesidad, hasta que el 17 de enero de 2025 su vida cambió radicalmente. La llegada a emergencia con un cuadro tan severo puso a prueba tanto su resistencia como la capacidad del personal asistencial.

La experiencia de Luis Miguel es un reflejo de cómo la atención especializada y la continuidad del tratamiento pueden transformar el pronóstico de pacientes en situaciones extremas. Tras semanas de incertidumbre, y con una recuperación que requirió disciplina y seguimiento, su caso se convirtió en un testimonio de esperanza para quienes enfrentan similares desafíos.

Luis Miguel ingresó con un complejo cuadro clínico

El ingreso de Luis Miguel a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) marcó el inicio de una atención altamente especializada. El doctor Willy Porras García, jefe de Cuidados Intensivos del hospital Sabogal, detalló que el paciente presentaba obesidad mórbida, insuficiencia respiratoria severa y una infección sistémica, lo que obligó a su inmediata intubación y conexión a ventilación mecánica.

“La gravedad del cuadro requería una intervención agresiva y monitoreo continuo para evitar complicaciones fatales”, explicó el doctor Porras.

Tras meses de tratamiento, Luis Miguel redujo 80 kilos, recuperó su salud y pudo regresar a su trabajo y vida familiar. Foto: EsSalud

El equipo médico realizó una evaluación integral y, luego de estabilizar la infección, inició el proceso de destete del ventilador. Se incorporó un sistema de ventilación no invasiva con cánula nasal de alto flujo, lo que permitió mejorar la oxigenación y reducir el riesgo de recaídas. Cada etapa del tratamiento estuvo acompañada de estrictos protocolos enfocados en la recuperación pulmonar y el control metabólico, fundamentales en casos de obesidad extrema.

Paciente logró reducir 88 kilos

Tras permanecer en la UCI hasta el 20 de enero, Luis Miguel fue dado de alta con indicaciones precisas para mantener los avances logrados. Fue incorporado al programa de Terapia Respiratoria Domiciliaria “De vuelta a casa”, diseñado para asegurar una atención humanizada y un acompañamiento permanente. El plan incluyó la utilización de ventilación no invasiva nocturna por un mínimo de seis horas, fundamental para evitar episodios de desaturación y retención de dióxido de carbono.

La continuidad del tratamiento en el hogar, junto con el monitoreo médico frecuente, permitió a Luis Miguel retomar su vida laboral sin necesidad de reingresos hospitalarios. En su última visita médica domiciliaria, el 17 de diciembre de 2025, registró un peso de 134 kilos, reflejo del éxito del abordaje multidisciplinario. La estrategia combinó control respiratorio, orientación nutricional y apoyo psicológico, elementos clave en el proceso de recuperación.

El testimonio de Luis Miguel tras su recuperación

La experiencia de Luis Miguel trascendió la atención médica y dejó una huella profunda en su vida personal. “Estoy muy agradecido con el hospital Sabogal y con todo el personal asistencial que me atendió”, expresó emocionado, al recordar los momentos más críticos de su enfermedad. La recuperación no solo le permitió recuperar la salud, sino también volver a aquello que más le apasiona: su trabajo y el bienestar de su familia.

Un programa de atención domiciliaria, control respiratorio y apoyo multidisciplinario resultó clave para su recuperación sostenida. Foto: EsSalud

El caso de Luis Miguel muestra cómo la combinación de voluntad, soporte institucional y acceso a tratamientos especializados puede transformar una situación límite en una nueva oportunidad. El acompañamiento cercano y la continuidad de los cuidados fueron determinantes para que su historia tuviera un final favorable.

La atención brindada a Luis Miguel responde a una política institucional de EsSalud orientada a priorizar los casos complejos y fortalecer el primer nivel de atención. El presidente ejecutivo de la entidad, Dr. Segundo Acho Mego, ha señalado que el incremento de la producción asistencial y la expansión de programas de apoyo domiciliario son ejes fundamentales de la gestión actual.

El programa de Terapia Respiratoria Domiciliaria y la articulación entre la atención hospitalaria y el seguimiento en el hogar evidencian el compromiso de EsSalud con la atención integral. Esta estrategia busca no solo salvar vidas en situaciones críticas, sino también garantizar la rehabilitación y la reinserción social de los pacientes.

La obesidad: causas, riesgos y desafíos en la salud

Según el doctor Aurelio Barboza, cirujano bariatra, la obesidad es una condición multifactorial, en la que la genética, factores hormonales y hábitos poco saludables intervienen de manera decisiva. En el Perú, la presencia de genes que predisponen al aumento de peso es relevante, pero el consumo frecuente de ultraprocesados y el sedentarismo agravan el problema.

La obesidad se clasifica según el índice de masa corporal (IMC): sobrepeso a partir de 25, obesidad desde 30 y obesidad severa o mórbida a partir de 40, que demanda atención especializada. Los riesgos asociados a la obesidad son múltiples: enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y más de 20 tipos de cáncer, entre ellos colon, mama y páncreas. La obesidad extrema puede reducir la esperanza de vida entre 10 y 15 años.

El abordaje de la obesidad exige un enfoque integral y personalizado, que combine cambios en la alimentación, actividad física y acompañamiento psicológico. En situaciones específicas, la cirugía bariátrica mínimamente invasiva puede recuperar hasta cinco años de esperanza de vida, siempre que se complemente con seguimiento multidisciplinario.

La historia de Luis Miguel evidencia el impacto devastador de la obesidad sobre la salud, pero también la posibilidad real de recuperación y reintegración social cuando existen equipos médicos preparados, programas de atención continua y una determinación personal inquebrantable.