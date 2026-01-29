Senamhi y agroexportadores refuerzan vigilancia climática ante un “Niño leve” para proteger agricultura y pesca

Agroexportadores y SENAMHI impulsan seguimiento climático frente a un “Niño leve” para cuidar agricultura y pesca. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), en coordinación con la Asociación de Exportadores (ADEX), ha reforzado la vigilancia climática ante la presencia de un fenómeno de “Niño leve”, según los informes recientes del Equipo Nacional de Fenómenos El Niño (ENFEN). Aunque los pronósticos no indican una situación de alarma inmediata, especialistas llaman a mantener un seguimiento constante de las condiciones climáticas para proteger la producción agrícola y pesquera.

Juan Carlos León Siles, gerente de Defensoría del Exportador de ADEX, explicó a RPP que, pese a la ausencia de amenazas graves, es fundamental que los agroexportadores estén atentos a posibles cambios. “Lo que está pasando no es para alertarnos todavía. Hay que hacer seguimiento muy de cerca. No hay identificación de amenazas serias, pero sí es necesario mantenerse alerta y preparado”.

Cabe mencionar que los pronósticos hasta abril prevén lluvias dentro de los rangos normales, lo que permite cierta tranquilidad, aunque la vigilancia técnica sigue siendo clave.

El Niño Costero en el Perú ha generado grandes pérdidas en el sector agroexportador este año. Foto: Andina/Composición Infobae

Tecnologías y herramientas

Para fortalecer la capacidad de respuesta, SENAMHI y ADEX han desarrollado herramientas y sistemas que facilitan a los productores el acceso a información climática precisa. León Siles detalló que el objetivo es que los exportadores puedan aprovechar la tecnología de las estaciones meteorológicas del SENAMHI y monitorear sus campos de cultivo y fuentes de agua de manera detallada.

Además, uno de los puntos más innovadores de esta colaboración es la instalación de estaciones meteorológicas dentro de los predios de los agroexportadores. Esta medida permite generar datos locales y directos, fortaleciendo la red nacional de vigilancia y facilitando la toma de decisiones oportunas para ajustar estrategias de siembra, logística y producción.

Senamhi. (Foto: Agencia Andina)

Prevención y toma de decisiones

Con el acceso a información climática detallada, los exportadores pueden anticipar posibles afectaciones y adoptar medidas preventivas, como cambios en la selección de semillas, ajustes en los calendarios de siembra o refinanciamiento de deudas. Según León Siles, esta colaboración busca que los productores “puedan anticiparse a los riesgos climáticos y minimizar impactos en su actividad”, indicó para el citado medio, lo que garantiza la continuidad y rentabilidad de sus operaciones.

El refuerzo de la vigilancia climática se perfila así como una herramienta esencial para proteger la agricultura y pesca peruanas, especialmente ante fenómenos que, aunque leves, pueden influir en la logística, producción y economía del sector exportador.

agricultura - miragri

ENFEN modifica estado de alerta

El Equipo Nacional de Fenómenos El Niño (ENFEN) anunció un cambio en el estado del sistema de alerta, que pasa de “No Activo” a “Vigilancia de El Niño Costero”. La modificación responde al aumento de probabilidades de condiciones cálidas débiles desde abril de 2026 y hasta al menos octubre del mismo año, lo que implica la posibilidad de un evento de El Niño Costero de magnitud débil, según el último comunicado oficial.

La decisión se fundamenta en la evaluación de modelos climáticos que señalan que las condiciones cálidas podrían mantenerse durante varios meses. Para la región del Pacífico central (zona Niño 3.4), se prevé una fase neutra entre enero y mayo de 2026, mientras que a partir de junio las condiciones cálidas débiles serían predominantes. Estos pronósticos permiten anticipar posibles impactos climáticos y ajustar las estrategias de prevención.

El Enfen descarta la ocurrencia del fenómeno El Niño costero en Perú hasta marzo de 2026, según su último comunicado oficial.

El ENFEN recomendó a las instituciones y tomadores de decisiones intensificar la preparación y el seguimiento de avisos meteorológicos, oceanográficos y pronósticos estacionales. Aunque las precipitaciones y los caudales se mantendrían dentro de los valores normales en la costa norte y la vertiente occidental andina norte, marzo podría registrar lluvias superiores a lo habitual en la costa norte. Por ello, las autoridades enfatizaron la importancia de la vigilancia para mitigar riesgos asociados a posibles eventos extremos.