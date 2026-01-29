Perú

Murió Manuel Augusto Blacker, excanciller de Alberto Fujimori, a los 80 años: era requerido por Albania tras presunto fraude financiero

El extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores había sido capturado hace menos de dos meses tras estar más de siete años prófugo y contar con una notificación roja de Interpol

El excanciller peruano Manuel Augusto Blacker Miller, quien ocupó el Ministerio de Relaciones Exteriores en 1991 durante el gobierno de Alberto Fujimori, falleció el 23 de enero a los 80 años en el Hospital Penal Hamilton Agostinho, ubicado en el Complejo Gericinó, en Bangu, Río de Janeiro.

Blacker Miller se encontraba bajo custodia de las autoridades brasileñas tras haber sido arrestado en diciembre por orden de la Corte Suprema de Brasil, en respuesta a una solicitud de extradición presentada por Albania, país que lo requería para responder por un presunto fraude financiero.

La defensa legal del exministro había comunicado reiteradamente el delicado estado de salud: informaron que sufría una trombosis grave y exigieron la revocación del arresto para que pudiera recibir atención médica domiciliaria. Presentaron la solicitud tres veces e insistieron en que la Procuraduría General de la República se pronunciara sobre el tema, sin obtener respuesta favorable.

En enero, la administración de la Penitenciaría Pública Joaquim Ferreira de Souza reportó que Blacker Miller había sufrido dos caídas dentro del penal. Luego de la segunda, fue hospitalizado durante dos días en el Hospital Penal Hamilton Agostinho, donde finalmente falleció el 23 de enero. La causa preliminar de muerte, según la información transmitida a la familia, fue un infarto agudo de miocardio. Su defensa consideró esencial acceder al historial médico del paciente y pidió a la Corte Suprema que ordenara el suministro de dicha información.

Manuel Augusto Blacker en el Congreso peruano.| LUM

El fallecimiento fue notificado oficialmente al magistrado Flávio Dino, encargado del caso de extradición, mediante una comunicación formal emitida por la penitenciaría. La familia de Blacker Miller se trasladó a Brasil para las gestiones correspondientes.

Como se recuerda, fue detenido por la Policía Federal de Brasil en el barrio de Flamengo, una zona residencial del sur de Río de Janeiro, después de permanecer siete años prófugo y ser incluido en una notificación roja de Interpol. El operativo fue ejecutado por agentes de la Unidad de Cooperación Internacional, quienes seguían sus movimientos entre diferentes inmuebles, estrategia que el exdiplomático habría adoptado para evitar su localización y captura.

La detención se produjo sin resistencia y puso fin a un largo periodo en el que Blacker Miller proclamó públicamente su inocencia. Tras su arresto, fue trasladado al Complejo Gericinó, donde permaneció bajo estricta vigilancia a la espera de la resolución de su proceso de extradición hacia Albania.

¿De qué se le acusaba?

El proceso judicial que motivó la captura de Blacker Miller se remonta a los años posteriores a su salida del gobierno peruano, cuando fijó residencia en Albania. Las autoridades albanesas lo acusan de haber participado en un esquema de fraude relacionado con un proyecto de construcción de una incineradora para residuos urbanos. Según la investigación, el exministro habría ofrecido una inversión que nunca se concretó, lo que provocó perjuicios económicos y supuestas responsabilidades penales.

La Fiscalía albanesa solicitó una condena de dieciocho años de prisión. Pese a que Blacker Miller negó reiteradamente las acusaciones, su prolongada permanencia fuera del Perú y posterior fuga dificultaron el avance del proceso judicial. Albania esperaba reactivar el trámite de extradición para que el exdiplomático respondiera ante sus tribunales, objetivo que quedó truncado por su fallecimiento.

Antecedentes judiciales en el Perú y rol político

Blacker Miller cargaba con antecedentes judiciales en el Perú. En 2007, fue condenado a cuatro años de prisión por su participación en el autogolpe del 5 de abril de 1992, ejecutado por Alberto Fujimori, junto a otros miembros del gabinete de la época. Después de esa sentencia, se instaló en Europa y se dedicó a actividades empresariales, llegando a ser accionista de una compañía local en Albania. Mantuvo un bajo perfil hasta que las investigaciones por fraude en ese país lo devolvieron al centro del escenario internacional.

En enero de 2013, el Estado peruano solicitó su extradición, pero el pedido fue rechazado porque Blacker Miller había adquirido la nacionalidad albanesa, lo que le otorgó protección frente a la justicia peruana.

