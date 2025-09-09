Con el voto del magistrado Flávio Dino, ya son dos los jueces que respaldan la condena contra Bolsonaro

El magistrado Flávio Dino. (REUTERS/Jorge Silva)

El magistrado Flávio Dino respaldó este martes al juez Alexandre de Moraes, relator del juicio por golpismo contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y sostuvo que el líder ultraderechista es culpable de conspirar contra el régimen democrático.

Con su pronunciamiento, Dino se sumó al relator y la Primera Sala del Supremo cuenta ahora con dos de los cinco votos necesarios para condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados de atentar contra la democracia. Todavía deben pronunciarse los magistrados Luiz Fux, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin, presidente de la Sala.

La acusación, presentada por la Fiscalía, sostiene que Bolsonaro y sus antiguos colaboradores —entre ellos exministros y jefes militares— conspiraron para impedir que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el poder tras su victoria en las elecciones de octubre de 2022.

Los jueces del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Luiz Fux y Flávio Dino asisten a una sesión del Supremo en Brasilia, Brasil, el 19 de agosto de 2025. (REUTERS/Adriano Machado)

“Hubo violencia y grave amenaza”, afirmó Dino, al describir la convulsión política que vivió Brasil después de que Bolsonaro se negara a reconocer su derrota. El magistrado recordó los bloqueos de carreteras, los atentados frustrados por la Policía y los campamentos levantados frente a cuarteles del Ejército por activistas de extrema derecha que exigían la intervención militar para impedir la investidura de Lula.

“Esos campamentos no estaban frente a iglesias, sino en la puerta de cuarteles, donde hay fusiles, ametralladoras y tanques”, subrayó Dino.

Según su análisis, Bolsonaro fue la “figura dominante” de una “organización criminal” y tenía “control sobre todos los hechos”. Los demás acusados, añadió, tuvieron una participación secundaria, por lo que defendió que sus eventuales penas sean más leves.

Dino, de 57 años, llegó al Supremo en febrero de 2024, designado por Lula, con quien ejerció como ministro de Justicia desde enero de 2023.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversa con el ex ministro de Justicia, Flávio Dino, durante una conferencia de prensa sobre Seguridad Pública en el Palacio de Planalto, en Brasilia, Brasil, el 31 de enero de 2024. (REUTERS/Adriano Machado)

Las defensas de todos los procesados alegaron “parcialidad” en el proceso, pero sus recursos fueron rechazados de forma unánime por los cinco jueces de la Primera Sala.

Las audiencias se reanudarán este miércoles, continuarán el jueves y se prevé que las sentencias se conozcan el viernes, luego de que De Moraes presente su propuesta de condena para cada acusado, que será debatida por todos los miembros del tribunal.

Las penas se definirán de manera individual, en función del grado de participación en la trama golpista, aunque se espera que las más duras recaigan sobre Bolsonaro, señalado como líder de la conspiración.

De acuerdo con la Fiscalía, el complot se gestó desde mediados de 2021, pero cobró fuerza tras las elecciones de octubre de 2022, en las que Lula derrotó en las urnas a Bolsonaro, quien buscaba la reelección.

(Con información de EFE)