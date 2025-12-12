Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

Blacker Miller detenido en Brasil

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller del régimen de Alberto Fujimori, fue detenido en Río de Janeiro después de permanecer siete años prófugo. La Policía Federal de Brasil ejecutó el operativo en el barrio de Flamengo, una zona residencial del sur de la ciudad. El exdiplomático, hoy de 80 años, figuraba en una notificación roja de Interpol y era requerido por las autoridades de Albania por un presunto fraude financiero.

Según con el medio brasilero UOL, la captura fue realizada por agentes de la Unidad de Cooperación Internacional, quienes ya venían siguiendo sus movimientos entre distintos inmuebles, una estrategia que habría empleado para evitar su localización. De acuerdo con el portal, el operativo se desarrolló sin resistencia y puso fin a un largo periodo en el que Blacker Miller insistió públicamente en su inocencia.

Señalamientos por fraude en Albania y pedido de ocho años de prisión

El proceso que motivó su arresto se remonta a los años posteriores a su salida del Gobierno peruano, cuando se trasladó a Albania. Las autoridades de ese país lo acusan de participar en un esquema de fraude relacionado con el proyecto de construcción de una incineradora para residuos urbanos. Según la investigación, el exministro habría ofrecido una inversión que nunca se concretó, generando perjuicios económicos y presuntas responsabilidades penales.

La Fiscalía albanesa solicitó una condena de 18 años de prisión. Aunque Blacker Miller negó reiteradamente las acusaciones, su permanencia fuera del Perú y posterior fuga habrían limitado el avance del proceso. Con su detención, Albania busca reactivar el trámite de extradición para continuar con el juicio.

Antecedentes en el Perú: condena por su rol en el golpe de 1992

Blacker Miller tiene antecedentes judiciales en el Perú. En 2007, el Poder Judicial lo condenó a cuatro años de prisión por su participación en el autogolpe del 5 de abril de 1992, liderado por Alberto Fujimori. La sentencia incluyó a otros miembros del gabinete.

Tras aquel fallo, el exministro se instaló en Europa e ingresó al sector empresarial en Albania, donde llegó a ser accionista de una compañía local. Desde entonces, mantuvo un bajo perfil hasta que nuevas investigaciones por presunto fraude lo devolvieron a la escena pública internacional.

En enero de 2013, el Estado peruano solicitó su extradición; sin embargo, el pedido no prosperó debido a que Blacker Miller había adquirido la nacionalidad albanesa.

Los otros prófugos del fujimorismo

A la par de este caso, persisten otros procesos inconclusos vinculados al fujimorismo. Diversos exfuncionarios y operadores políticos de la era Fujimori–Montesinos continúan prófugos, pese a enfrentar investigaciones por corrupción. La falta de medidas efectivas para ubicarlos ha generado preocupación entre especialistas, quienes alertan sobre el riesgo de prescripción de varios expedientes.

Muchos de estos personajes no figuran en el programa de recompensas del Estado, lo que revela —según juristas consultados— una notoria falta de prioridad institucional. Entre ellos destacan familiares directos de Keiko Fujimori. Sus tías, Rosa y Juana Fujimori, permanecen no habidas por presuntas irregularidades en el ingreso al país de remesas provenientes de más de cuarenta cuentas de ciudadanos japoneses. Las pesquisas detectaron fondos significativos: a Víctor Aritomi se le vincularon más de 250 mil dólares; a Rosa Fujimori, cerca de 651 mil; y a Myriam Aritomi, alrededor de 993 mil. Otro implicado, Pedro Fujimori, falleció antes de poder afrontar la justicia.