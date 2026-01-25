Perú

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera ondea en la embajada mexicana

Tras más de dos meses de distanciamiento, la bandera de Brasil reemplazó a la mexicana en la embajada de México en Lima, formalizando el inicio de la representación diplomática brasileña ante la ausencia de vínculos entre México y Perú

Más de dos meses después de la ruptura de relaciones entre Perú y México, la sede diplomática mexicana en Lima amaneció el sábado con la bandera de Brasil. La decisión, confirmada por la cancillería peruana, responde al encargo de representación diplomática que el gobierno mexicano otorgó a Brasil, en cumplimiento de los protocolos internacionales tras la suspensión de vínculos bilaterales.

La medida se formalizó tras la coordinación entre ambos países y fue anunciada por Luis Enrique Castillo, encargado de prensa de la cancillería de Perú. “Brasil se ha hecho cargo de la sede diplomática luego de las coordinaciones respectivas con Perú”, explicó Castillo, subrayando que, tras la ruptura de relaciones, México tiene derecho a solicitar a un tercer país la administración de sus asuntos diplomáticos. Sin embargo, aclaró que Brasil no podrá gestionar asuntos consulares ni económicos en nombre de México.

Origen de la crisis: asilo a Betssy Chávez

La ruptura diplomática, que se hizo efectiva a inicios de noviembre, se originó cuando México concedió asilo a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana sentenciada a once años y medio de prisión por el delito de rebelión. Chávez fue considerada coautora en el intento de golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo el siete de diciembre de 2022, episodio que culminó con la destitución de Castillo y el inicio de procesos judiciales contra varios exfuncionarios.

Las autoridades de Perú calificaron la concesión del asilo como un acto “inamistoso” y señalaron un uso indebido del derecho internacional, argumentando que Chávez fue condenada por delitos comunes y no por persecución política. En respuesta, el Congreso peruano declaró persona no grata a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, acusando al gobierno mexicano de injerencia en los asuntos internos.

Protocolo internacional y presencia policial en la sede diplomática

El izamiento de la bandera brasileña en la embajada de México, ubicada en la avenida Coronel Portillo de San Isidro, constituye un acto protocolar previsto en la práctica internacional. Según las normas diplomáticas, ante la ausencia de relaciones formales, un Estado puede delegar la custodia y administración de su sede a un tercer país con el que mantiene relaciones estables.

Desde la mañana del sábado, la presencia de policías peruanos en los alrededores de la embajada refuerza la vigilancia, ante el temor de un posible intento de fuga de Chávez, quien permanece asilada en la sede desde el tres de noviembre. Las funciones consulares y diplomáticas directas quedaron suspendidas, confirmando el quiebre institucional entre ambos países.

Brasil, un intermediario con experiencia regional

La elección de Brasil como custodio de la embajada responde tanto a la afinidad política como a la experiencia diplomática del país sudamericano en situaciones similares. Brasil mantiene vínculos activos con el gobierno peruano y ha intervenido en casos emblemáticos de asilo en la región, como el otorgado a Nadine Heredia, ex primera dama de Perú.

Fuentes diplomáticas señalaron que el izamiento de la bandera brasileña no implica la reapertura de servicios consulares, sino que representa una formalidad administrativa para garantizar la protección del inmueble y de los intereses básicos de México.

Interpretaciones políticas y formalidad diplomática

El gesto fue interpretado en distintos niveles. Algunos observadores lo ven como un mensaje simbólico de México, cuyo gobierno mantiene afinidad ideológica con sectores progresistas de la región. Otros consideran que se trata de una formalidad necesaria para cumplir con el derecho internacional y asegurar la continuidad de la representación diplomática, sin alterar el contexto de distanciamiento político.

Hasta el momento, ninguna de las autoridades involucradas se ha pronunciado sobre el futuro de Betssy Chávez tras este cambio en la administración diplomática.

