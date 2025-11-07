Perú

Epidemia silenciosa: 13 millones de peruanos con enfermedades crónicas y un costo de US$ 9,500 millones al año

Las enfermedades crónicas representan el 70% de las causas de muerte en el país, según estimaciones del Ministerio de Salud

EsSalud advierte que diabetes, hipertensión
EsSalud advierte que diabetes, hipertensión y sobrepeso aumentan riesgo de enfermedad renal crónica.

El impacto de las enfermedades crónicas en Perú va más allá de la salud: también golpea la economía y la sociedad. Un estudio de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA) revela que, entre 2018 y 2022, estas condiciones provocaron pérdidas por US$ 9,500 millones, equivalentes al 4.3% del PBI, cifra superior al promedio regional de 3.5%.

Millones de peruanos viven con enfermedades prevenibles

Alrededor de 13.9 millones de personas padecen enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer u obesidad. Sin embargo, más de la mitad no recibe atención médica regular. Los costos asociados al sobrepeso y la obesidad alcanzan US$ 2,605 millones, afectando principalmente a las familias de menores ingresos y saturando los hospitales públicos.

“Estas enfermedades se podrían prevenir con hábitos saludables y atención primaria. Aun así, siguen cobrándose miles de vidas”, señala el Dr. Pedro Quispe, coordinador académico de Medicina Humana en la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH).

El acceso a tratamientos sigue siendo un desafío: solo 69.7% de los pacientes con diabetes recibe atención médica anual. En hipertensión arterial, menos de la mitad de los pacientes está diagnosticada, solo 20.6% recibe tratamiento y 5.3% logra un control adecuado.

Déficit crítico de médicos y especialistas

Con manos firmes y corazón
Con manos firmes y corazón cálido, los técnicos y auxiliares en enfermería son celebrados este 6 de mayo por su entrega diaria en hospitales, postas y comunidades.

A esta situación se suma que Perú enfrenta un déficit severo de profesionales de la salud. Se necesitan 18,000 médicos, 60,000 enfermeros y 11,000 especialistas para cubrir la demanda actual. Mientras la OMS recomienda 230 especialistas por cada 100,000 habitantes, el país apenas cuenta con 42. En atención primaria, hay solo 4 médicos por cada 10,000 habitantes, muy lejos del estándar de 23 recomendado por la OPS.

“Se requieren médicos con pensamiento preventivo, habilidades de gestión y sensibilidad social”, subraya el Dr. Quispe.

En esa línea, algunas universidades, como la UCH, buscan formar profesionales de la salud con un enfoque integral y preventivo, capaces de atender a la comunidad de manera ética y humanizada, promover hábitos saludables y aplicar la tecnología y la investigación para ofrecer soluciones efectivas frente a las enfermedades crónicas y los retos sanitarios del país. El programa de dicha universidad busca formar médicos preventivos, con valores humanísticos y compromiso social, e incluye asignaturas de ética, ciudadanía, filosofía y artes, además de laboratorios y simuladores clínicos avanzados para una formación práctica de excelencia.

¿Cuáles son las enfermedades crónicas que más afectan al peruano?

Son principalmente aquellas relacionadas con el estilo de vida, la alimentación y la genética. Entre las más prevalentes destacan:

  1. Diabetes mellitus: Afecta a millones de peruanos y se asocia a complicaciones cardiovasculares, renales y visuales.
  2. Hipertensión arterial: Muy común, especialmente en adultos mayores, y factor de riesgo para infartos y accidentes cerebrovasculares.
  3. Obesidad y sobrepeso: Incrementa la probabilidad de desarrollar diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.
  4. Cáncer: Tipos frecuentes incluyen cáncer de estómago, próstata, cuello uterino y mama.
  5. Enfermedades cardiovasculares: Incluyen infartos y problemas coronarios, estrechamente vinculadas a la hipertensión y la obesidad.
  6. Enfermedades respiratorias crónicas: Como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), especialmente en zonas con contaminación o exposición al humo de leña.
  7. Enfermedades renales crónicas: Frecuentes en personas con hipertensión o diabetes no controladas.

