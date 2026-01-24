Sirena Ortiz confirma su relación con Gabriel Meneses: “Ya vieron el video, estoy muy feliz”

Sirena Ortiz confirmó su relación con Gabriel Meneses . América TV

Sirena Ortiz confirmó por primera vez su relación con Gabriel Meneses luego de la difusión de imágenes en el programa ‘Esto es Guerra’ donde ambos aparecen en actitud cariñosa y besándose. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, motivaron la primera reacción pública de la actriz, quien habló ante las cámaras de América TV para referirse a la situación y dar detalles sobre su vínculo con el joven cantante.

Sin intención de negas las imágenes difundidas, Sirena Ortiz se mostró sonriente y receptiva ante las preguntas del equipo periodístico. “Estoy muy feliz. Estoy muy feliz con Gabriel, todo bien”, expresó la actriz al ser consultada sobre el estado de su relación. La actriz admitió que la publicación del video la sorprendió, ya que consideró que era un momento privado, aunque reconoció que las imágenes confirmaban el vínculo que mantiene con Gabriel Meneses.

Sirena Ortiz confirma que tiene una relación con actor y chico reality. IG/ América TV

“Ya vieron los videos, el video que salió, que, bueno, es algo privado de los dos, que no se sabe cómo se expuso, pero ya lo vieron, ¿no?”, afirmó la intérprete durante la entrevista recogida por América TV. La actriz evitó calificar formalmente el vínculo, aunque dejó en claro que existe una relación afectiva.

En las imágenes de difundió ‘Esto es Guerra’ se les puede ver besándose. Hecho que sorprendió mcuho a los panelistas del espacio, quienes aseguraron que las imágenes eran reales.

¡El amor está en el aire! Se revelan videos comprometedores que muestran a Gabriel Meneses y Sirena Ortiz en situaciones muy cariñosas. Desde un concierto hasta un íntimo momento de cuidado facial, las imágenes parecen confirmar el nuevo romance de la farándula. América TV

Ante la insistencia de que cuenta más detalles de su relación, Sirena solo optó por despedirse. “Más adelante hablaré de todo. Besos.”, dijo la actriz, quien se encontraba en una activación jutno asus compañeros de trabajo.

Gabriel Meneses es hijo del reconocido conductor Javier Meneses. Ganó fama tras ser parte de Esto es Guerra, además de abrirse paso en el camino de la actuación.Johanna San Miguel respalda el ingreso de Sirena Ortiz a “Esto es Guerra” tras confirmarse su romance con Gabriel Meneses

Johanna San Miguel le da su respaldo a Sirena Ortiz

La conductora Johanna San Miguel pidió públicamente la incorporación de Sirena Ortiz al reality ‘Esto es Guerra’ luego de la difusión de imágenes que confirmaron su relación con Gabriel Meneses. La conductora de TV calificó a Ortiz como “un buen jale” y destacó el impacto que tendría su presencia en la nueva temporada del formato.

Durante la última emisión, la también influencer expresó su entusiasmo por la posibilidad de sumar a la actriz al elenco: “¿Ingresará Sirena Ortiz a Esto es Guerra? Es un buen jale, yo voto porque estén ambos”.

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses se besan. El video fue difundido por Esto es Guerra. América TV

El panel de comentaristas, integrado por Israel Dreyfus, Samuel Suárez y Kathy Sheen, también apoyó la propuesta y consideró que la llegada de Ortiz renovaría el programa. “Podría ser un jale interesante”, señaló Sheen, mientras Suárez recordó que dependería de la agenda de grabaciones de la actriz con sus actuales proyectos en televisión.

No estará en ‘Esto es Guerra’

Consultada por si será parte de Esto es Guerra junto a su pareja Gabriel Meneses, Sirena Ortiz indicó que ahora está enfocada en ‘Los otros Concha’.

“Uy, me encantaría, pero ahorita estoy a full con la novela. Pero me encantaría de verdad estar ahí, sé que es un programa muy chévere”, indicó Ortiz, recordando que en alguna oportunidadf visitó el programa.

