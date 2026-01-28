Gabriel Meneses expone traición de alguien cercano tras filtración de video con Sirena Ortiz: “Me sentí traicionado”

El actor explicó que la exposición de su relación no fue voluntaria y que el material provenía de su entorno más íntimo. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

La confirmación llegó de su propia voz y con una sonrisa que no dejó lugar a dudas. Gabriel Meneses decidió romper el silencio y confirmar públicamente su relación sentimental con la actriz Sirena Ortiz, luego de que en los últimos días comenzaran a circular imágenes y comentarios que daban por hecho el romance. Aunque ambos intentaron mantener su vínculo lejos del ojo público, el actor optó por hablar con sinceridad y aclarar el verdadero estado de su vida personal.

La revelación se dio tras su reciente participación en una entrevista con el programa ‘América Espectáculos’, espacio en el que el joven actor fue presentado además como uno de los nuevos participantes de la próxima temporada de ‘Esto es Guerra’ (EEG). En medio de ese contexto, el actor fue consultado directamente sobre su situación sentimental y, lejos de evadir el tema, decidió confirmar lo que ya era un secreto a voces.

Con un tono sereno y visiblemente emocionado, Meneses expresó que atraviesa un momento de estabilidad emocional y felicidad, destacando que su relación con Sirena se basa en la tranquilidad, el respeto y el cuidado mutuo. “Sí, estoy muy feliz y más detalle lo daré en el programa como me corresponde, pero estamos felices, bien y tranquilos”, señaló al inicio.

Gabriel Meneses llena en elogios a Sirena Ortíz

El actor no dudó en dedicar palabras de admiración hacia la joven actriz, resaltando tanto su talento profesional como el cariño que recibe del público. “Sirena es una chica muy talentosa y tiene bastante gente que la apoya y la quiere, yo igual y nada, estamos bien. Estamos bien y las cosas con calma y cuidándonos”, agregó.

La historia detrás del romance fue revelada con mayor detalle en una entrevista posterior difundida a través del TikTok oficial de los guerreros y combatientes, donde Gabriel Meneses se mostró aún más abierto al hablar de su vida sentimental. En ese espacio, el actor confesó que la relación con Sirena no es reciente, sino que ambos llevan varios meses saliendo, aunque decidieron mantenerlo en reserva para proteger su privacidad.

“Mi corazón está muy feliz, muy tranquilo. Estoy con chica increíble, A1. Llevamos saliendo desde fines del año pasado, todo se está dando muy bonito”, expresó con naturalidad, confirmando así el tiempo que llevan juntos. Al ser consultado directamente sobre si se trataba de una relación formal, respondió con una mezcla de ironía y sinceridad: “Es mi enamorada y público, en contra de nuestra voluntad”, una frase que rápidamente se volvió comentada en redes sociales.

Gabriel Meneses revela que una amistad cercana expuso su relación con Sirena Ortíz

Esta declaración refleja el sentir de ambos actores, quienes no planearon hacer pública su relación de esa manera. Según explicó Meneses, la exposición se dio luego de que un video privado, que solo había sido compartido en su círculo cercano, terminara llegando a la prensa y a las redes sociales, generando incomodidad y sorpresa.

El actor no ocultó su molestia por lo sucedido y explicó cómo se enteró de la filtración. “Cuando vi el video sí no nos gustó, la llamé para ver si estaba bien. No me gustó que lo hayan sacado de mejores amigos, algo privado”, relató.

Gabriel Meneses fue enfático al referirse a la persona que difundió el material, señalando que se trató de alguien cercano a su entorno. “Uno nunca espera eso de un amigo, fue bien incómodo ver las imágenes”, agregó con firmeza, marcando distancia frente a ese tipo de conductas.

Ante la insistencia sobre si conocía la identidad de la persona que filtró el video, el actor confirmó que sí tiene claro quién fue, pero decidió no exponerlo públicamente. “En la vida hay mucha envidia, queríamos cuidar esto desde el principio”, expresó.

Meneses también admitió que se sintió profundamente afectado por lo ocurrido. “Sí me sentí traicionado, los dos la tomamos como una falta de respeto, hay códigos y es una persona que parece que no sabe”, concluyó.

