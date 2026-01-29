Perú

Familias damnificadas por incendio en Pamplona Alta denuncian abandono pese a promesas de José Jerí: “Promete, pero no hace nada”

La población afectada por el siniestro permanece a la espera de los compromisos asumidos por las autoridades semanas atrás y enfrenta carencias básicas mientras continúa la reconstrucción de sus viviendas por iniciativa propia

Meses después de un devastador incendio en Pamplona Alta, los damnificados denuncian el abandono de las autoridades. Las promesas de ayuda del entonces presidente encargado José Jerí, quien visitó la zona con una polémica delegación china, quedaron en el olvido. Fuente: Latina Noticias

El asentamiento humano Virgen del Buen Paso, en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, permanece sumido en la desesperanza. Más de tres meses después del feroz incendio que arrasó con sus viviendas, las familias damnificadas sobreviven entre escombros y promesas incumplidas, sin rastros de la ayuda estatal anunciada en los días posteriores al desastre. La incertidumbre y la sensación de olvido han marcado la vida cotidiana de quienes lo perdieron todo aquella tarde de octubre.

El incendio, que estalló el 11 de octubre de 2025, devastó entre 80 y 100 viviendas en una franja de 1.000 metros cuadrados, dejó a más de 300 personas sin techo y provocó heridas a cuatro vecinos.

La emergencia se agravó por la presencia de almacenes clandestinos de pirotecnia, lo que desató explosiones y aceleró la propagación de las llamas. Durante horas, los bomberos y los propios vecinos lucharon por salvar lo poco que pudieron. A pesar de los cuantiosos daños materiales y algunas lesiones leves, no se registraron víctimas mortales.

Pamplona Alta, 117 escolares afectados
Pamplona Alta, 117 escolares afectados por incendio piden apoyo para seguir estudiando| Andina

La magnitud del desastre expuso la vulnerabilidad de los asentamientos precarios y puso a prueba la capacidad de respuesta del Estado. El entonces recién nombrado presidente José Jerí llegó a la zona apenas veinticuatro horas después de asumir el cargo. Ante los damnificados, prometió soluciones rápidas: albergues temporales, bonos de emergencia, alimentos y atención médica. Sin embargo, para quienes permanecen en la zona, esas palabras nunca se tradujeron en hechos concretos.

Damnificados denuncian abandono y promesas incumplidas

El sentimiento predominante entre los vecinos es de abandono. “Acá tengo un pequeño negocio. Estamos recogiendo poco a poco con mis hijos. Pero por parte del Estado, así conmigo no hay nada”, lamentó uno de los afectados a las cámaras de Latina Noticias.

Los niños fueron los más
Los niños fueron los más entusiastas durante la visita del presidente José Jerí al campamento de damnificados en Pamplona Alta; se acercaron para saludarlo, formularle preguntas y solicitar fotografías. Crédito: Presidencia

La frustración se extiende a quienes esperaban acceder a los bonos anunciados oficialmente: “Eso del bono (se ríe) Yo le digo a mi esposo que espere sentado, porque parado se va a cansar”, ironizó una vecina. La incredulidad y el escepticismo se han instalado entre los damnificados, quienes aseguran que ninguna de las medidas prometidas por el Ejecutivo llegó a materializarse.

La señora Juana, abuela de varios niños que también perdieron su hogar, recordó la visita de Jerí y el pedido de ayuda hecho por sus nietos: “Que nos iba a dar una solución y nos iba a dar para el... de acá de la casa”, explicó.

Sin embargo, los meses pasaron y la familia continuó reconstruyendo su vivienda por sus propios medios. “No, no hasta ahorita”, respondió resignada al ser consultada sobre si recibieron algún tipo de apoyo. El relato se repite entre decenas de familias que aún buscan respuestas y asistencia para recuperar una vida digna.

El presidente José Jerí acudió
El presidente José Jerí acudió a la zona de la emergencia. | Andina

Empresario chino acompañó a Jerí en la visita a Pamplona Alta

La visita de José Jerí al asentamiento estuvo marcada también por la presencia de representantes chinos y figuras políticas. Imágenes difundidas por TV Perú mostraron al presidente acompañado por el empresario Zhihua ‘Johnny’ Yang, el embajador de China en el Perú, Song Yang, y la congresista Ana Segarra.

Llamó la atención la cercanía entre Jerí y Yang, quienes ya mantenían vínculos previos a la tragedia. Hasta la fecha, las autoridades no han explicado oficialmente el motivo de la participación de empresarios chinos en este recorrido ni el alcance de sus gestiones.

El incendio en Pamplona Alta

El 11 de octubre de 2025, un incendio de gran magnitud consumió entre 80 y 100 viviendas en el asentamiento humano Virgen del Buen Paso, ubicado en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. El fuego se propagó velozmente por la presencia de materiales inflamables y almacenes clandestinos de pirotecnia, dejando a más de 300 personas sin hogar y causando heridas leves a varios vecinos. Las llamas avanzaron con fuerza, complicando la labor de los bomberos y obligando a los residentes a evacuar entre el caos y la desesperación.

Incendio en Pamplona Alta. Crédito:
Incendio en Pamplona Alta. Crédito: Infobae Perú

Durante varias horas, más de una decena de unidades del Cuerpo General de Bomberos lucharon para controlar el incendio, mientras los afectados intentaban rescatar pertenencias entre el humo y las explosiones. La precariedad de las construcciones y la ausencia de medidas de prevención facilitaron la destrucción casi total de la zona afectada. Aunque no se reportaron víctimas mortales, las pérdidas materiales fueron cuantiosas y la reconstrucción avanza a paso lento.

Aunque el Ministerio de Vivienda anunció la entrega de un bono de arrendamiento de 500 soles mensuales durante dos años y la evaluación para programas de vivienda social, varios damnificados aseguran que aún no pueden acceder a estos beneficios.

El incendio no solo destruyó viviendas, sino que dejó expuesta la vulnerabilidad de quienes viven en asentamientos informales y la urgencia de respuestas efectivas por parte del Estado.

