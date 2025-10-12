Incendio en Pamplona Alta deja más de 750 damnificados y 100 viviendas destruidas: MML instala albergues temporales

Mario Casaretto da reporte de damnificados, heridos y pérdidas por el incendio en Pamplona Alta | Latina Noticias

El amanecer del lunes trajo consigo una escena desoladora en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores. Un incendio de grandes proporciones arrasó con más de 100 viviendas, dejando a su paso más de 750 personas damnificadas y cinco heridos leves, según reportó la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

De acuerdo con los primeros informes, el fuego se propagó rápidamente por las estructuras precarias de madera y triplay, alcanzando varias manzanas antes de ser controlado por los bomberos. Los vecinos, desesperados, intentaban rescatar lo poco que podían mientras las llamas consumían sus casas.

“Son 202 familias empadronadas hasta el momento. Hay adultos mayores, niños recién nacidos, mujeres gestantes y personas con discapacidad. Todos han perdido sus viviendas”, informó Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML, en entrevista con Latina TV.

Incendio en Pamplona Alta deja más de 750 damnificados y 100 viviendas destruidas. Foto: América TV

Temor entre los damnificados

Aunque la emergencia ya fue controlada, el miedo no ha desaparecido. Muchos vecinos temen ahora ser desalojados de los terrenos donde se levantaban sus casas. “Eso es un tema que no manejamos ahorita. Nuestra prioridad es atender la emergencia y garantizar un albergue digno para todos los afectados”, aclaró Casaretto.

Sin embargo, varios de los damnificados se resistieron a abandonar el lugar del siniestro y trasladarse a los albergues temporales. “No quieren ir al estadio 28 de Mayo porque está a varias cuadras y temen perder lo poco que han logrado salvar: un balón de gas, un televisor o una cocina. Mientras hubo el incendio, muchos fueron víctimas de robo”, explicó el funcionario municipal.

Incendio en Pamplona - Infobae Perú

Apoyo humanitario y albergues temporales

La Municipalidad de Lima anunció la instalación de albergues temporales en una losa deportiva cercana, con capacidad para 34 carpas en el lugar del incendio y 22 adicionales en el estadio 28 de Mayo. Cada carpa puede alojar a cinco personas e incluye camas, colchones, ropa de cama, utensilios de aseo y artículos básicos de cocina.

“Nos quedaremos aquí hasta que el último damnificado tenga un buen lugar. Ya están llegando los desayunos y la ayuda humanitaria”, aseguró Casaretto.

La comuna limeña también coordina con la Municipalidad de San Juan de Miraflores la entrega de 10.000 raciones de alimentos no perecibles, además del envío de cisternas de agua para apoyar las labores de los bomberos y la limpieza de escombros.

“El compromiso es mantener el abastecimiento constante. Si San Juan de Miraflores agota su stock, la Municipalidad de Lima continuará enviando recursos”, precisó el gerente municipal.

Incendio en Pamplona Alta. Crédito: Infobae Perú

Cinco heridos y aire contaminado

El Ministerio de Salud informó que cinco personas resultaron con quemaduras leves y fueron atendidas en el lugar por personal del SAMU. No se reportaron heridos de gravedad.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que el aire en la zona del siniestro presenta niveles de contaminación “insalubres” debido a la concentración de partículas y gases tóxicos.

En su comunicado, la institución recomendó evitar actividades al aire libre y usar mascarillas o equipos de protección respiratoria, sobre todo en el área del incendio. También pidió especial precaución con niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

“Las personas pueden experimentar síntomas como dificultad para respirar, fatiga o palpitaciones, señales de alerta que deben ser atendidas de inmediato”, indicó el Senamhi.

Incendio en Pamplona Alta desata explosiones de pirotécnicos. Fuente: Jazmín Marcos - Infobae Perú

La reconstrucción que viene

Mientras los damnificados intentan recuperarse del impacto, las autoridades locales evalúan los daños y preparan medidas de reconstrucción. La MML informó que trabajará junto con el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de San Juan de Miraflores para gestionar el reordenamiento del terreno y la reubicación temporal de las familias afectadas.

“Lo importante ahora es el sostenimiento. Que nadie se quede sin atención, sin comida ni abrigo durante los días que dure esta emergencia”, concluyó Mario Casaretto.