Caso Edita Guerrero: Poder Judicial emite orden de grado o fuerza contra Yrma Guerrero y su familiares

El Poder Judicial dispuso el traslado de grado o fuerza de Yrma Guerrero Neira, su hermano Leodan Guerrero Neira y los padres de ambos para que acudan a declarar en el proceso penal relacionado con la muerte de Edita Guerrero, vocalista del grupo Corazón Serrano. La medida busca garantizar la presencia de los familiares directos de la artista, quienes no han asistido a varias audiencias previas, según reportó Latina Noticias.

La resolución judicial faculta a la Policía Nacional del Perú a ejecutar la conducción compulsiva de los citados. La decisión responde a la reiterada ausencia de la familia Guerrero Neira en las diligencias que buscan esclarecer la muerte de la cantante, ocurrida en marzo de 2014 en la ciudad de Piura. El caso ha estado marcado por la controversia y la atención mediática, ya que inicialmente la investigación apuntó al entorno familiar y a la expareja de la artista, Paul Olórtiga Contreras.

Una resolución ordena que allegados de la cantante sean conducidos a declarar, tras ausentarse en reiteradas ocasiones a diligencias clave para el proceso penal que investiga posibles delitos relacionados con su fallecimiento| Fotografía: Instagram de Yrma Guerrero

¿Por qué se les cita a los hermanos de Edita Guerrero?

En el expediente judicial, el Juzgado Penal Colegiado Supranacional Transitorio de Piura investiga a Olórtiga Contreras por los presuntos delitos de lesiones graves por violencia familiar, parricidio y feminicidio en agravio de Edita Guerrero. La Fiscalía sostiene que en su momento los familiares de la cantante declararon ante el Ministerio Público sobre presuntos episodios de maltrato dentro de la pareja. Sin embargo, tras el paso de los años, los citados no han comparecido ante el tribunal para ratificar o ampliar sus testimonios.

La disposición judicial enfatiza que si los familiares de Edita Guerrero no se presentan en la audiencia programada, sus declaraciones quedarán excluidas del proceso. Estas versiones podría tener impacto en la valoración probatoria del caso.

Caso Edita Guerrero

Edita Guerrero Neira falleció el 1 de marzo de 2014, episodio que provocó conmoción en la opinión pública y en el ámbito artístico nacional. Tras su muerte, la familia de la cantante denunció públicamente presuntos actos de violencia por parte de Olórtiga Contreras, lo que motivó la apertura de una investigación penal. En los primeros meses, el viudo fue recluido bajo cargos vinculados al fallecimiento de la artista.

Luego, informes médicos concluyeron que la causa de muerte fue por un aneurisma cerebral. De esta manera, la causa penal contra Olórtiga Contreras continuó abierta debido a las declaraciones iniciales de la familia Guerrero, que aportaron elementos para sostener la hipótesis de violencia familiar y feminicidio.

Hasta el momento, la familia Guerrero Neira no ha emitido declaraciones públicas tras la notificación de la medida judicial. El tribunal programó una nueva audiencia en la que se espera la presencia de los citados.

La disputa legal por el acceso a los hijos de Edita Guerrero enfrenta a Paul Olórtiga y los fundadores de Corazón Serrano desde diciembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre el exesposo de Edita Guerrero, Paul Olórtiga, y la familia Guerrero Neira ha estado marcada por una prolongada disputa legal y personal. Tras la muerte de la cantante, surgieron desacuerdos públicos y judiciales sobre el acceso de los hermanos de Edita a sus hijos, lo que derivó en un intercambio de cartas notariales. Mientras los hermanos Guerrero afirmaron que no pueden ver a sus sobrinos debido a restricciones impuestas por Olórtiga, este aseguró que existe un régimen de visitas autorizado y que nunca ha impedido el contacto familiar, acusando a la familia de no presentarse. A su vez, la familia Guerrero negó haber hecho afirmaciones difamatorias, manteniendo la postura de priorizar el bienestar de los menores y la reserva sobre los asuntos privados.