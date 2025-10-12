Incendio en San Juan de Miraflores EN VIVO: situación de los damnificados del siniestro que destruyó 100 viviendas en Pamplona Alta

El incendio que devastó una zona de viviendas en la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, dejó al descubierto, una vez más, la fragilidad de miles de familias en situación de vulnerabilidad, los riesgos permanentes asociados a la informalidad y las carencias estructurales en la atención y prevención de emergencias urbanas en el Perú.
Las llamas arrasaron, en cuestión de minutos, con el patrimonio de unas 100 viviendas, generando no solo significativas pérdidas materiales, sino también efectos sociales, ambientales, legales y sanitarios cuya dimensión real recién comienza a evidenciarse.
Cientos de vecinos rompieron en llanto al ver la devastación de cómo quedó su patrimonio reducido a cenizas y esperan que el Gobierno y las autoridades cumplan con las promesas que les ofrecieron en medio de la emergencia
Las malas noticias siguen llegando para los damnificados del incendio en San Juan de Miraflores. Luego de sobrevivir al fuego que destruyó las viviendas de más de 150 personas, ahora enfrentan un posible desalojo por parte del Gobierno, según indicó el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. Esto pues, según afirmó, los terrenos en los que estaban construidas sus viviendas eran propiedad del Ministerio de Educación.
El incendio en San Juan de Miraflores ha generado que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emita una advertencia para los ciudadanos que se mantienen en el epicentro del siniestro y en zonas cercanas. Según su pronóstico, la alta concentración de partículas contaminantes pueden causar daños a la salud de las personas.
Pamplona Alta amaneció con calles cubiertas de ceniza y restos de calamina tras el incendio de la tarde del sábado, que se inició alrededor de las 17:30 en la avenida El Centenario, sector Virgen del Buen Paso. Los vecinos describen escenas de pánico mientras trataban de salvar pertenencias con baldes y mangueras domésticas, ante la rápida propagación del fuego entre viviendas precarias.
Las peticiones de auxilio se multiplicaron en redes sociales después del incendio en San Juan de Miraflores (SJM). Animalistas y organizaciones locales advirtieron sobre la situación crítica que enfrentan decenas perros y gatos heridos por las llamas, tras la emergencia que arrasó al menos un centenar de viviendas en Pamplona Alta.
Las imágenes captadas en la zona de Pamplona Alta, ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores, muestran los estragos provocados por un incendio de grandes proporciones que devastó un asentamiento el sábado 11 de octubre. Decenas de viviendas quedaron reducidas a escombros y más de un centenar de familias resultaron damnificadas tras el avance de las llamas, que se propagaron entre estructuras de material precario.
La emergencia se desató al atardecer de este sábado 11 de octubre, en el sector Virgen del Buen Pastor, donde viviendas de madera, triplay, calaminas, esteras y plástico, materiales extremadamente inflamables y empleados se destruyeron casi de inmediato. Según testigos, el fuego avanzó con extraordinaria rapidez, alimentado por la alta densidad y cercanía de las casas, dejando a los residentes escasos segundos para intentar salvar sus pertenencias o advertir a sus vecinos.
De acuerdo con el comandante Jaime Palacios, citado por RPP, cuatro personas sufrieron lesiones: dos por inhalación de humo y dos con quemaduras de primer grado en las manos, al buscar rescatar objetos de valor. Uno de los afectados fue derivado por precaución al Hospital María Auxiliadora, mientras los otros recibieron atención médica en el lugar del siniestro.
El Ministerio de Salud había dispuesto movilizaciones rápidas de personal sanitario y alertado además al hospital de Emergencias Villa El Salvador para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier agravamiento de las lesiones.
Si bien las autoridades no han emitido aún un informe definitivo sobre el origen del fuego, al parecer un corto circuito en una de las viviendas habría sido la causa inicial del siniestro. Sin embargo, algunos vecinos sospechan que haya sido intencional. “Dicen que todo esto ha sido planificado, como nos quieren botar, es una invasión, lo han quemado, hace once años tenemos acá”, expresó un residente de la zona cuyos bienes quedaron reducidos a cenizas.
Otra línea de investigación apunta a la posibilidad de que el siniestro haya tenido relación con talleres o depósitos clandestinos de pirotecnia en la zona, dado que se escucharon detonaciones y explosiones durante los primeros segundos del incendio.
Junto con la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) proporcionó apoyo técnico a los bomberos, desplegando drones con sensores térmicos para identificar focos de calor y acceder a áreas de difícil ingreso. Estos dispositivos, así como la recolección de residuos y restos de materiales calcinados, serán determinantes para establecer el punto de inicio y las causas finales del siniestro.
El fuego generó una densa columna de humo y partículas contaminantes que se extendieron por varios kilómetros, afectando no solo a la población directamente damnificada, sino también a barrios aledaños. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la calidad del aire alcanzó niveles catalogados como “insalubres” y “muy insalubres” en la zona y sectores aledaños, con picos de partículas finas (PM₂.₅) superiores a 55,5 µg/m³. Este nivel representa un grave riesgo para la salud, especialmente para niños, ancianos y pacientes con enfermedades respiratorias preexistentes.
Ante ello, las autoridades recomendaron limitar las actividades al aire libre, cerrar puertas y ventanas, y colocar paños húmedos o mascarillas sobre nariz y boca mientras persistieran las condiciones adversas. Voluntarios y personal sanitario distribuyeron mascarillas en el área afectada, mientras equipos de monitoreo continuo evaluaban la evolución de los indicadores de contaminación ambiental.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) activó protocolos integrales de atención inmediata. Se desplazó personal especializado en ayuda humanitaria y soporte psicosocial, además de la dotación de frazadas, ropa, alimentos básicos y productos de higiene. El Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) Pamplona fue habilitado como albergue temporal, acogiendo a los damnificados mientras se definía su reubicación o retorno a nuevas viviendas.
El Ministerio de Salud extendió su cobertura con ambulancias, brigadas de primeros auxilios, y atención médica y psicológica continua para las personas afectadas. Asimismo, supervisó la manipulación de escombros para evitar nuevos accidentes y estableció control epidemiológico ante el riesgo de infecciones respiratorias agudas. Paralelamente, la Municipalidad Metropolitana de Lima, coordinó la instalación de un refugio temporal en una losa deportiva, habilitando treinta carpas con capacidad para acoger hasta cinco personas cada una. Se distribuyeron más de 10.000 raciones de alimentos no perecibles y se organizaron operativos para remover escombros y limpiar el área.
Distritos vecinos como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos ofrecieron apoyo logístico y cisternas de agua para abastecer a los bomberos y facilitar las tareas de enfriamiento a lo largo de la noche y la madrugada, asegurando que no se reactiven los focos residuales.
Uno de los problemas más apremiantes tras controlar el incendio es la situación legal de los terrenos siniestrados y el futuro de las familias afectadas. El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que existe una alta probabilidad de que los más de 150 vecinos que ocupaban el terreno enfrenten próximamente un proceso de desalojo, ya que los predios pertenecerían al Ministerio de Educación. “La alcaldesa de San Juan de Miraflores está muy activa y coordinando permanentemente con nosotros para ver si realmente puedan ser reubicados de forma digna. Y otro asunto que ustedes mismos han podido registrar es que aparentemente habría una orden o una decisión de desalojo respecto al terreno, a la zona incendiada”, añadió el funcionario.
Ante la posibilidad de quedar en la calle y sin acceso a servicios, las familias demandan urgentes respuestas y garantías de reubicación digna y acceso a vivienda segura. El riesgo de nuevas confrontaciones sociales e intentos de recuperación o invasión del área permanece latente y requiere un abordaje integral de las autoridades.