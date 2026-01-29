Fallas tecnológicas y ciberseguridad afectan la productividad de casi dos tercios de las pymes en la región

numerosas pymes siguen operando con dispositivos pensados para el ámbito personal, una elección impulsada principalmente por la búsqueda de reducir costos en el corto plazo. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Las pequeñas y medianas empresas cumplen un rol central en la economía de América Latina y concentran más del 90% del tejido empresarial, de acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). En un entorno cada vez más competitivo y digitalizado, la eficiencia tecnológica se ha convertido en un componente clave para sostener las operaciones diarias y responder a las exigencias del mercado.

Aun así, muchas pymes continúan utilizando equipos diseñados para el uso doméstico, una decisión que suele estar motivada por criterios de ahorro inmediato. Esta práctica abre un debate recurrente entre los empresarios: si una laptop convencional es suficiente para acompañar el crecimiento del negocio o si resulta necesario migrar hacia soluciones pensadas específicamente para entornos corporativos.

Productividad afectada por fallas técnicas

Las limitaciones del hardware de consumo se reflejan en la operación cotidiana de las empresas. Una encuesta realizada en 2025 por ASUS a líderes de pymes en Latinoamérica revela que el 64% de estas organizaciones experimenta tiempos de inactividad significativos a causa de fallas en sus ordenadores. Estas interrupciones impactan en la continuidad de los procesos, la atención a clientes y el cumplimiento de plazos.

En empresas con estructuras reducidas, cada incidente tecnológico adquiere mayor relevancia, ya que no siempre existen áreas internas dedicadas a soporte técnico o recuperación de información, lo que prolonga los periodos de inoperatividad.

Seguridad como eje operativo

La protección de datos se ha convertido en un aspecto crítico para las pymes, especialmente ante el aumento de amenazas digitales. A diferencia de los equipos de consumo, las laptops de negocios integran seguridad desde el hardware mediante componentes como chips TPM 2.0 y sistemas de autenticación biométrica.

Las carencias de los equipos de uso doméstico terminan evidenciándose en el funcionamiento diario de las empresas. Foto: iStock

También incorporan funciones orientadas a la protección de la información, como alertas ante intentos de manipulación física del equipo y opciones de almacenamiento redundante en modelos específicos, que permiten mantener copias de seguridad automáticas de los datos sensibles.

Equipos diseñados para un uso intensivo

El entorno de trabajo de una pyme suele implicar movilidad constante y jornadas prolongadas. Por ello, la resistencia del equipamiento resulta determinante. Las laptops empresariales están fabricadas para soportar condiciones exigentes y cuentan con certificaciones como la MIL-STD-810H, que avala su desempeño frente a caídas, humedad y variaciones extremas de temperatura.

Este punto adquiere relevancia considerando que el 46% de las pymes de la región declara haber sufrido caídas accidentales o manejo brusco de sus equipos, situaciones que incrementan la probabilidad de fallas prematuras en dispositivos no preparados para ese tipo de uso.

Capacidad de crecimiento y gestión

La escalabilidad es otro de los factores que diferencian a los equipos corporativos. A diferencia de muchas laptops de consumo, los modelos de negocios ofrecen mayores opciones de ampliación de memoria RAM y almacenamiento, lo que permite adaptar el equipo a nuevas necesidades sin reemplazos inmediatos.

Asimismo, el acceso a sistemas operativos como Windows 11 Pro facilita la administración remota de dispositivos, la gestión de usuarios y la implementación de políticas avanzadas de seguridad, herramientas especialmente relevantes para empresas que buscan ordenar y profesionalizar sus procesos internos.

La seguridad de la información se ha vuelto un factor clave para las pymes, en un contexto marcado por el crecimiento de los riesgos digitales. Foto: Microsoft

Soporte técnico especializado

La disponibilidad de asistencia técnica influye directamente en la continuidad operativa. Las líneas de negocios incluyen servicios postventa orientados a reducir los tiempos de inactividad, como garantías extendidas, soporte prioritario y reparaciones en sitio, prestaciones que no suelen estar disponibles en equipos de consumo.

“En ASUS entendemos que, para un dueño de PyME en Latinoamérica, cada minuto cuenta. Migrar a una arquitectura de negocios no es solo comprar una computadora más potente; es adquirir un aliado que garantiza que la operación no se detenga ante un imprevisto técnico o una amenaza de ciberseguridad”, afirma Carlos Avendaño, Regional Head de ASUS para Sudamérica de habla hispana.

Costos asociados al equipamiento

El uso de hardware no especializado suele implicar gastos adicionales a lo largo del tiempo, como reparaciones frecuentes, reemplazos anticipados y limitaciones para adaptarse al crecimiento del negocio. Estos costos, sumados a los riesgos de seguridad y a la falta de soporte especializado, forman parte del análisis que enfrentan las pymes al definir su infraestructura tecnológica.

En ese contexto, la elección del equipamiento se vincula con la durabilidad, la protección de la información y la capacidad de mantener las operaciones sin interrupciones prolongadas, aspectos que inciden directamente en el desempeño diario de las empresas.