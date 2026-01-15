Indecopi revela una alta concentración en el mercado de transporte de valores: ¿Por qué las PYME son las más afectadas?

En comparación regional, Perú tiene menos operadores formales y regulaciones más estrictas en transporte de dinero que Chile y Colombia.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha confirmado la existencia de un duopolio en el mercado peruano de transporte de dinero, donde Hermes Transportes Blindados S.A. y Compañía de Seguridad Prosegur S.A. ocupan cerca del 99% de la facturación nacional.

Esta situación se traduce en una oferta limitada, precios en ascenso y dificultades para el acceso de pequeñas y medianas empresas (PYMES) a servicios formales y seguros, sobre todo en un escenario donde la demanda y los precios se han disparado a raíz de la inseguridad ciudadana.

Indecopi: Perú cuenta con un mercado de traslado y custodia de dinero concentrado en dos empresas

El Estudio de Mercado sobre el Servicio de Transporte de Dinero en Perú revela que que el mercado alcanzó S/738 millones en 2024, tras haber experimentado un crecimiento anual promedio del 6,5% desde 2017. Lima Metropolitana concentra el 43% de la facturación, seguida por el norte (18%), centro (17%), sur (16%) y oriente (6%).

El estudio de Indecopi revela que la estructura del mercado se sostiene sobre dos operadores principales que cuentan con autorización como Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario (ETCAN), lo que les permite atender entidades financieras en todo el territorio nacional. Police Security S.A.C. es el tercer competidor, aunque su operación se limita a Lima, con una cuota de mercado inferior al 1%.

Hermes, Prosegur y Police Security controlan la mayor parte del mercado de transporte de dinero en un sector altamente concentrado.

Indecopi señala que el 95% del dinero transportado corresponde a entidades del sistema financiero y grandes clientes empresariales, mientras que solo el 5% involucra a pequeñas y medianas empresas (pymes). En el país existen cerca de 133.000 pymes formales, de las cuales únicamente 1% utiliza servicios formales de transporte de dinero. El resto traslada su efectivo de manera directa, lo que expone a estos negocios a riesgos de seguridad y pérdidas.

El reporte indica que el 44% de la facturación total proviene de clientes financieros, el 28% de clientes comerciales y el 28% del sector público. Cuatro bancos (BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank) generan entre el 50% y 60% de los ingresos de las empresas de transporte de dinero. Un cliente financiero moviliza entre S/2 y 3 millones anuales, un cliente comercial entre S/100.000 y S/150.000, y una pyme alrededor de S/35.000.

Dos empresas y descuentos para cuatro bancos; para las PYMEs, nada

El análisis de Indecopi documenta que las tarifas base han aumentado entre 45% y 72% entre 2017 y 2024, superando la inflación acumulada de 29% en ese periodo. Los grandes clientes, en especial bancos y cadenas nacionales, acceden a descuentos de hasta 60%, mientras que el 76% de los clientes empresariales pequeños nunca ha recibido rebajas. El poder de negociación se concentra en los grandes usuarios, dejando a las pymes con tarifas poco competitivas y condiciones menos favorables.

El informe detalla que “la mayoría de los clientes de menor cuantía, como las pymes, no recibe descuentos ni condiciones especiales, lo que incentiva el traslado informal de dinero y eleva los riesgos de seguridad”. En regiones fuera de Lima, la falta de competencia incrementa los costos y limita la negociación para los clientes empresariales.

Vale precisar que, además de las ETCAN, existen también las ETCDV en el segmento. La primera recibe autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (AFP), y la otra de la SUCAMEC:

ETCAN (Empresa de Transporte, Custodia y Administración de Numerario): Puede atender a entidades del sistema financiero (bancos, financieras, aseguradoras) y también a empresas no financieras.

ETCDV (Empresa de Transporte y Custodia de Dinero y Valores): Solo puede prestar servicios a empresas y entidades no financieras, como comercios, pymes y entidades estatales no bancarias.

Solo el 1% de las 133.000 pymes peruanas utiliza servicios formales de traslado de dinero; el resto asume riesgos elevados.

¿El modelo de negocio de Hermes y Prosegur impide el ingreso de nuevos jugadores?

El informe advierte sobre el riesgo de que los operadores dominantes, al integrar servicios de procesamiento de efectivo y gestión inteligente (como cajas inteligentes y bóvedas), condicionen el acceso de terceros proveedores de tecnología y eleven los costos a los usuarios que optan por soluciones diferentes.

“La exigencia de contratar y pagar adicionalmente por el mismo servicio a la empresa de transporte de dinero, al momento del traslado para su depósito en las cuentas de su entidad financiera, desincentivaría la adquisición de estas tecnologías eficientes de gestión de efectivo”, señala el documento.

Las tarifas de transporte de dinero subieron entre 45% y 72% en una década, superando la inflación y afectando principalmente a las pymes.

Integración vertical significa que una empresa controla varias etapas de la cadena de valor de un servicio. En este contexto, Hermes y Prosegur no solo prestan el servicio principal (traslado de dinero), sino también actividades complementarias, como:

Instalación/alquiler de máquinas de depósito inteligente (“cajas inteligentes”).

Procesamiento del efectivoCustodia (almacenaje) del mismo.

Abono directo en cuenta al cliente.

Esto les permite ofrecer “soluciones integrales” o “paquetes” a sus clientes.

El riesgo que identifica el informe es que, debido a su posición dominante e integración vertical, Hermes y Prosegur podrían poner trabas a clientes que quieran usar componentes de otros proveedores. De acuerdo con el organismo regulador, las formas posibles de obstaculización incluyen:

Condicionar el servicio de traslado de dinero a la compra/uso de sus propios equipos inteligentes (“Solo recojo tu dinero si tu caja es mía o mi socia”).

Hacer más caro o engorroso el servicio cuando el cliente tiene una caja de un tercero (p.ej., obligando a procesar el dinero de la caja en sus propias instalaciones antes de depositarlo, cuando la caja de un tercero ya lo contaba y depuraba).

No dar el servicio de traslado si la solución inteligente no es de su portafolio, o crear barreras operativas para clientes con soluciones “no propias”.

Hermes y Prosegur han comprado a su competencia: los casos G4S y Smart Security

Las absorciones son otro problema. Indecopi recuerda que Smart Security fue una empresa dedicada al segmento de transporte de dinero punto a punto para PYMEs en Perú entre 2011 y 2016, enfocándose en el traslado de remesas de menor cuantía (menos de 5 UIT), utilizando modelos alternativos caracterizados por el uso de unidades no blindadas y sistemas inteligentes de seguridad (maletines con entintado), sin personal armado ni custodia tradicional.

Sin embargo, por motivos legales y regulatorios ante SUCAMEC, este modelo no logró consolidarse y, finalmente, en 2016 fue adquirida por Hermes, quien integró su tecnología a la unidad de negocio para menores cuantías (Smart Security) como parte de su portafolio.

El 95% del dinero trasladado pertenece a bancos y grandes corporaciones, mientras las pequeñas empresas apenas representan el 5% del total.

De manera similar, la empresa internacional de seguridad privada G4S incursionó en el servicio de traslado de dinero desde 2012 y llegó a obtener la autorización ETCAN en 2016 para atender al sector financiero, pero terminó desinvirtiendo y vendiendo esta línea de negocio a Prosegur en 2017 por decisión corporativa global.

Ambas experiencias demuestran lo difícil que es entrar y sostenerse en este mercado en Perú, debido a barreras legales, regulatorias y corporativas que han favorecido la permanencia de los operadores tradicionales (Hermes y Prosegur) y han limitado la diversificación y competencia efectiva en el sector.

Indecopi: ¿Por qué no existen más empresas dedicadas al transporte de dinero en Perú?

El sector presenta un Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) promedio de 5039 puntos entre 2017 y 2024, lo que indica una concentración extrema. Las barreras de entrada incluyen altos costos de capital, procedimientos complejos de autorización y regulaciones uniformes para todos los segmentos, lo que dificulta la aparición de nuevos modelos adaptados a servicios de menor cuantía.

La reducción del capital mínimo exigido para operar como ETCAN, de S/15,6 millones a S/7,8 millones, no ha sido suficiente para atraer nuevos operadores. El informe resalta que la normativa exige las mismas condiciones de seguridad y operación para grandes y pequeños clientes, lo que encarece el servicio para las pymes y limita la competencia.

La integración vertical de Hermes y Prosegur permite controlar desde el traslado hasta tecnologías de gestión de efectivo, elevando los sobrecostos.

El informe subraya que entre el 60% y 70% de las transacciones en Perú se realizan en efectivo. La circulación de billetes casi se duplicó entre 2014 y 2024, al pasar de S/47.500 millones a S/95.300 millones. Esto incrementa la demanda de servicios seguros y competitivos en el traslado y custodia de dinero.

Además, recién desde 2015 las empresas de transporte de dinero con autorización ETCAN están obligadas a proporcionar información sobre sus operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú (UIF-Perú).

¿Cómo funciona en otros países? Con problemas, pero mejor que en Perú

A nivel regional, el Perú es uno de los países con menor número de empresas en el rubro y con regulaciones más rígidas. Países como Colombia y Chile cuentan con mayor diversidad de operadores y normativas que permiten una competencia más dinámica y servicios adaptados al riesgo y volumen del dinero transportado.

Perú: Solo tres empresas formales (Hermes, Prosegur y Police Security), con el mercado casi totalmente concentrado en dos actores.

Colombia: Entre 6 y 12 empresas registradas, resultado de una regulación más flexible y diferenciada según el perfil del servicio.

Chile: Seis empresas principales en una economía más pequeña y con menor uso de efectivo relativo.

Ecuador y Paraguay: Siete empresas cada uno, lo que evidencia una mayor apertura y menor concentración que en Perú.

Las barreras de entrada al sector incluyen altos costos de capital y regulaciones complejas, limitando la competencia y opciones para las pymes.

¿Cómo abrir el mercado? La cuestión de la SBS, según Indecopi

Entre las recomendaciones, Indecopi propone revisar el umbral de 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) que define la “menor cuantía”, con el objetivo de facilitar servicios diferenciados y asequibles para las pymes.

Además, el organismo plantea simplificar y agilizar los procesos de autorización para nuevos operadores a cargo de la SBS, permitir la subcontratación de procesamiento entre empresas y transparentar los cargos cuando se utilicen equipos de terceros.

Revisar la regulación para servicios de traslado de menor cuantía: El Ministerio del Interior y SUCAMEC deben adecuar el umbral de “menor cuantía” para posibilitar operaciones eficientes y seguras ajustadas al riesgo, facilitando modelos y tarifas adecuados para pymes.

Fomentar la posibilidad de subcontratación de procesamiento: Hermes y Prosegur deben adoptar protocolos claros que permitan prestar servicios de procesamiento a otras empresas (por ejemplo, ETCDV que no sean ETCAN), usando como referencia los criterios y medidas de seguridad ya vigentes en sus contratos mutuos.

Asegurar comunicación y transparencia en servicios integrados: Los operadores deben delinear claramente a los clientes cuándo el procesamiento adicional es requerido, para que no se obstaculice la contratación de equipos de terceros y todo sobrecosto quede justificado y sea comprensible contractualmente.

Revisar y simplificar los procedimientos de autorización para ETCAN: La SBS debe adaptar los requisitos y plazos actuales para favorecer procedimientos diferenciados y proporcionales al riesgo en operadores complementarios, sin disminuir la evaluación de solvencia y seguridad pero promoviendo un proceso de autorización claro, ágil y eficiente.

De esta manera, el informe de Indecopi revela que la estructura concentrada y las barreras regulatorias siguen impidiendo el desarrollo de un mercado más competitivo y accesible en el transporte de dinero. Mientras persistan estas condiciones, miles de pymes continuarán desprotegidas y sin opciones reales frente a los operadores dominantes. ¿Llegará el mercado peruano a ofrecer un entorno más abierto y competitivo para todos sus usuarios?