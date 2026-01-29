Elecciones 2026: sería unos 2.482 venezolanos nacionalizados votarán de forma obligatoria tras ser incorporados al padrón electoral

Elecciones 2026: más de 2.400 venezolanos nacionalizados votarán de forma obligatoria en Perú. Canal N

A pocos meses de las Elecciones Generales de Perú 2026, una cifra concreta introduce un nuevo matiz en el padrón electoral: 2.482 ciudadanos de origen venezolano, hoy con nacionalidad peruana, participarán de manera obligatoria en los comicios de abril. El dato no solo refleja un cambio administrativo, sino también una transformación social que se expresa en el ejercicio del voto.

El número surge de un registro acumulado hasta 2025 y se vincula con los procesos de nacionalización desarrollados durante los últimos años. En un país que por décadas no figuró como destino principal de migrantes, el crecimiento de ciudadanos extranjeros que acceden a la ciudadanía peruana marca un escenario distinto para la política y la convivencia social.

La participación electoral de este grupo se explica por un marco legal que, una vez otorgada la nacionalidad, establece los mismos derechos y deberes que rigen para cualquier ciudadano. Entre ellos, la obligación de votar. En este contexto, el proceso de naturalización adquiere relevancia no solo en términos migratorios, sino también democráticos.

Nacionalización y acceso a la ciudadanía

El matrimonio es una de las formas por las que cualquier ciudadano extranjero puede obtener la nacionalidad peruana. (Foto: Venezolanos en Perú)

El proceso de nacionalización en Perú contempla diversas vías para ciudadanos extranjeros. Entre las más conocidas figura el matrimonio con un ciudadano peruano, así como la naturalización por residencia. Sobre este último mecanismo, se explicó que el solicitante debe vivir en el país durante dos años de forma continuada y cumplir con requisitos económicos específicos.

“En nuestro país, la ley lo que te dice es que si tú eres un extranjero que viene al Perú y quiere optar por este proceso, tienes diferentes métodos”, se indicó al detallar las alternativas existentes. En el caso de la naturalización, el requisito económico genera mayores dificultades para los migrantes. “Te piden diez UITs anuales, que vendría a ser un promedio de cuatro mil seiscientos soles al mes”, se precisó, al señalar que se trata de un ingreso al que no muchos acceden.

Este contexto explica por qué el matrimonio concentra el mayor porcentaje de casos. Cerca del 77 % de los venezolanos nacionalizados obtuvo la ciudadanía por esta vía, lo que evidencia una tendencia clara dentro del grupo.

Perfil demográfico de los venezolanos nacionalizados

La información disponible también permite identificar características demográficas. En términos de género, la distribución resulta casi equilibrada entre mujeres y hombres. En cuanto a la edad, alrededor del 70 % corresponde a adultos entre 18 y 45 años.

“Eso te dice que es gente que viene a trabajar, algunos de ellos capacitados, que tienen una educación superior”, se señaló al analizar el rango etario predominante. Este perfil refuerza la idea de una población en etapa productiva, con capacidad de inserción laboral.

Desde esta perspectiva, especialistas consultados resaltan la importancia de la integración económica. “Si tú acumulas más gente en situaciones precarias, lo que generas es que se involucren en economías ilegales o en crimen”, se advirtió al referirse a los riesgos de la exclusión.

Más allá de las cifras, la experiencia diaria de los venezolanos nacionalizados revela obstáculos persistentes. Uno de los más frecuentes aparece en el acceso a la vivienda. “Tienen problemas, por ejemplo, para alquilar una casa. No les permiten el pasaporte, quieren DNI”, se comentó al relatar testimonios recogidos durante el trabajo de campo.

La nacionalización, en ese sentido, no garantiza por sí sola la integración plena, aunque sí abre puertas formales. El DNI peruano facilita trámites, acceso a servicios y movilidad, aspectos que influyen de manera directa en la estabilidad de estas personas.

Doble nacionalidad y participación electoral

Más de 3 mil extranjeros obtuvieron la nacionalidad peruana bajo la modalidad de matrimonio

La legislación peruana permite la doble nacionalidad, lo que posibilita conservar la ciudadanía venezolana tras obtener la peruana. “Aquí sí puedes conservarla”, se explicó al comparar el sistema local con el de otros países que exigen la renuncia a la nacionalidad de origen.

Con el DNI peruano, estos ciudadanos quedan incorporados al padrón electoral y, como cualquier otro votante, deben acudir a las urnas. “Es más, están obligados a votar”, se recordó al abordar el impacto inmediato de la nacionalización en el ámbito cívico.

Así, los 2.482 venezolanos nacionalizados no solo representan una cifra estadística. Su presencia en las Elecciones 2026 evidencia cómo los procesos migratorios, las políticas públicas y la normativa electoral convergen en un escenario donde la ciudadanía se traduce en participación directa dentro de la democracia peruana.