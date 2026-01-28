‘El Monstruo’ alcanza a Juan José Santiváñez: lo acusan de no denunciar a policías vinculados a ‘Los Injertos del Cono Norte’

El Coronel (R) de la Policía Nacional, Francisco Rivadeneyra, acusó al Ministro del Inerterior de "hacerse de la vista gorda" y no apoyar al operativo de la PNP para dar con la captura del peligroso criminal. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

La extradición de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ ha puesto nuevamente bajo la lupa a exautoridades cuestionadas. Un escrito presentado ante el fiscal de la Nación interino menciona directamente al exministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el marco de presuntas omisiones frente a una infiltración policial vinculada a la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

El abogado penalista Mario Amoretti, defensor de un efectivo policial investigado por presuntos vínculos con la red criminal de ‘El Monstruo’, presentó un documento en el que solicita que Moreno Hernández rinda su declaración indagatoria de forma inmediata, antes de cualquier traslado al sistema penitenciario.

El escrito señala que, durante audiencias judiciales previas, se advirtió sobre la infiltración de la organización criminal en la Policía Nacional del Perú. Según la defensa, esta información habría sido conocida no solo por fiscales y jueces, sino también por autoridades del Ejecutivo, entre ellas el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, así como por el defensor del Pueblo.

Alerta por la vida de ‘El Monstruo’: abogado pide declaración inmediata tras su llegada al Perú

Pese a ello, sostiene que no se habría activado ninguna denuncia formal ni iniciado una investigación por estos hechos, lo que —según el documento— configuraría una presunta omisión de denuncia e incumplimiento de funciones por parte de quienes tuvieron conocimiento de la infiltración.

“Pero, ninguna autoridad ha denunciado la infiltración de altos mandos policiales, corroborado por José Santivañez, ministro del Interior, defensor del pueblo, incurriendo en omisión de denuncia e incumplimiento de sus funciones”, se consigna en uno de los puntos del escrito presentado ante la Fiscalía.

En la celda, con vestimenta de alta seguridad y bajo la vigilancia de fiscales y policías, el extraditado cumplió con los protocolos médicos y legales previos al vuelo rumbo a Perú| América Noticias

Riesgo para la vida de ‘El Monstruo’

La defensa advierte, además, que Moreno Hernández manejaría información sensible relacionada con presuntos vínculos de efectivos policiales con su organización criminal, lo que lo colocaría en una situación de alto riesgo dentro del sistema penitenciario.

En ese sentido, el documento plantea que un traslado inmediato a un penal de máxima seguridad, como Challapalca, sin que antes declare ante la fiscalía, podría afectar el esclarecimiento de los hechos y poner en peligro su vida.

“La citada fiscalía debe tomarle de INMEDIATO SU DECLARACIÓN INDAGATORIA, antes de ser remitido al PENAL DE CHALLAPALCA (…) y si atentan contra su vida, no se va a tener ninguna información, y los policías que están involucrados en dicha organización”, señala el escrito.

Imágenes del aterrizaje en Arequipa del avión de la Policía Nacional que traslada a Erick Moreno, alias 'El Monstruo', extraditado desde Bolivia. La aeronave hizo una escala técnica para recargar combustible antes de dirigirse a Lima.

Señalamientos sobre agentes infiltrados

El documento también detalla presuntos episodios de infiltración policial. Según la defensa, un agente de la PNP que trabajaba con el jefe de la División de Secuestros habría actuado como informante de ‘El Monstruo’, remitiéndole fotografías de personas que se reunían con un coronel de la institución durante mayo de 2024.

Asimismo, se recuerda que el propio Moreno Hernández se habría jactado de contar con un efectivo infiltrado en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), hecho que —según el escrito— habría sido de conocimiento de altos mandos policiales, incluidos jefes de divisiones estratégicas.

‘El Monstruo’ ya llegó a Perú

El cabecilla de la organización criminal llegó a Arequipa desde Cochabamba, Bolivia. En medio de un fuerte contigente policial, la comitiva que custodia al cabecilla arribó a la ciudad blanca, para un parada técnica.

Su arribo a Lima está previsto para las 6:00 de la tarde, sin embargo, podría tener una ligera demora debido a las condiciones climáticas.

El Monstruo llegó al Perú. Foto: captura Canal N

El jefe de la Interpol en Paraguay informó que Moreno Hernández expresó su conformidad de ser juzgado en Perú.