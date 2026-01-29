Perú

‘El Monstruo’ ya tiene un abogado de oficio que lo defenderá en Perú: “Me han asignado, es todo lo que puedo decir”

El abogado de oficio Christian Bedoya confirmó su designación ante la prensa, sin brindar mayores detalles. A su llegada, el líder criminal fue sometido a exámenes médicos y puesto a disposición de las autoridades penitenciarias

EricK Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, recientemente extraditado desde Paraguay a Lima, ya tiene un abogado de oficio que lo defenderá en el Perú. El señalado líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ llegó esta tarde a la capital luego de una operación conjunta de la Policía Nacional (PNP), el Ministerio Público y las autoridades paraguayas.

A su arribo para que responda por los delitos de robo, extorsión, secuestro y organización criminal, fue sometido a exámenes médicos y puesto a disposición de las autoridades penitenciarias con el objetivo de su internamiento en un penal de máxima seguridad.

El abogado de oficio Christian Bedoya confirmó, al ser abordado por la prensa, que asumirá su defensa, sin ofrecer más detalles. “Bueno, me han asignado, lo único que le puedo decir es eso. Es todo lo que les puedo decir”, manifestó en declaraciones recogidas por Exitosa.

El defensor público asume la defensa técnica cuando el usuario no tiene defensor privado, este está ausente o el usuario rechaza nombrar uno, tras requerimiento del órgano jurisdiccional para una audiencia inaplazable.

Erick Luis Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', fue extraditado desde Paraguay y llegó al Perú tras una operación conjunta entre autoridades de ambos países.

Moreno, de 34 años, fue entregado en la Primera Brigada de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), ubicada en la ciudad de Luque, de donde despegó a las 9.15 hora local (12.15 GMT) una aeronave de la PNP, según informó a periodistas el jefe del departamento de Interpol, Julio Maldonado.

El funcionario indicó que el operativo de traslado de Moreno desde una cárcel de la ciudad de Emboscada (centro), a unos 50 kilómetros de Asunción, se realizó “con normalidad” hasta su entrega a una comitiva de 23 funcionarios peruanos que aguardaban en la base aérea militar.

‘El Monstruo’, capturado en Paraguay el 24 de septiembre de 2025, fue sometido previamente a una revisión médica que determinó que se encontraba en condiciones “favorables” para viajar, aseguró Maldonado.

Moreno enfrenta cargos por robo,
Moreno enfrenta cargos por robo, extorsión, secuestro y organización criminal, con expectativas de penas máximas de hasta 30 años de prisión

El pasado 17 de noviembre la jueza de garantías Clara Ruiz Díaz, dio curso al pedido de extradición solicitado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Independencia de la Corte Suprema de Justicia de Lima Norte, que atribuyó a Moreno los presuntos delitos de secuestro y organización criminal, que tienen una expectativa de pena máxima de 30 y 20 años, respectivamente.

Líder criminal

Como presunto cabecilla de la banda bautizada por las autoridades como ‘Los Injertos del Cono Norte’, la Policía peruana le atribuye otros casos de extorsión ocurridos en los últimos meses en Lima.

Moreno estaba incluido en la lista de los más buscados del ministerio del Interior de Perú, que ofrecía un millón de soles por información sobre el entonces prófugo. 

