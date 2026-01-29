Perú

Óscar Arriola revela diálogo con ‘El Monstruo’ y afirma que se entregó a Dios: “Voy a contarlo todo”

En el programa ‘Ahora y en la Hora’, Arriola aseguró que el presunto criminal dijo que confesará todo y colaborará con la justicia

Guardar
En el programa ‘Ahora y en la Hora’, Arriola aseguró que el presunto criminal dijo que confesará todo y colaborará con la justicia. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

La reciente captura y extradición de Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, ha marcado un punto de inflexión en uno de los casos criminales más temidos y mediáticos del país. Este miércoles 28 de enero, el presunto cabecilla criminal llegó a Lima procedente de Paraguay, bajo un estricto operativo de seguridad, poniendo fin a meses de fuga internacional y devolviendo al país a uno de los personajes más buscados por las autoridades peruanas.

El arribo de Erick se produjo a las 18:25 horas en la pista de la Dirección de Aviación Policial del Callao, donde agentes especializados ejecutaron un protocolo reforzado debido al alto nivel de peligrosidad que se le atribuye. Su traslado fue seguido con atención tanto por las autoridades como por la opinión pública, consciente del historial delictivo que rodea a Hernández y del impacto que su captura representa para la lucha contra el crimen organizado.

Óscar Arriola afirma que el
Óscar Arriola afirma que el “Monstruo” delatará a otros integrantes de su organización. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

Su conversación con ‘El Mounstruo’

En este contexto, el general Óscar Arriola reveló que sostuvo una conversación directa con 'El Monstruo’ tras su captura. Las declaraciones las brindó durante su participación en el programa ‘Ahora y en la Hora’, donde compartió detalles inéditos del diálogo que mantuvo con el presunto criminal, hoy ya bajo control del sistema judicial peruano.

Arriola explicó que, consciente del momento crucial que atravesaba Erick Moreno Hernández, decidió hablarle no solo desde una posición institucional, sino también desde un enfoque humano, apelando a la reflexión y a la responsabilidad frente a los graves daños causados a la sociedad. “Esta es una gran oportunidad para que tú puedas expiar todo lo que has hecho acá en esta sociedad”, le dijo, según relató, dejando en claro que la captura y extradición representan una oportunidad única para que el investigado asuma sus actos.

Durante la entrevista, el diálogo fue reconstruido paso a paso. Ante la pregunta de cómo podría expiar todo lo que se le atribuye, el general fue directo. “Confesando, pues”, respondió, subrayando que decir la verdad es un elemento central para que la justicia avance.

Óscar Arriola afirma que el
Óscar Arriola afirma que el “Monstruo” delatará a otros integrantes de su organización. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

Contando todo”, reafirmó Óscar Arriola, antes de revelar la respuesta que habría recibido por parte de ‘El Monstruo’. Según su testimonio, el presunto líder criminal no evitó el planteamiento y respondió de forma clara: “Voy a contarlo todo”. Esta afirmación, explicó el general, podría convertirse en una pieza clave para esclarecer los delitos de secuestro, extorsión, sicariato y organización criminal que se le imputan.

El general señaló que incluso felicitó al detenido por expresar esa disposición. “Muy bien, te felicito”, le dijo, siempre según su relato. Fue entonces cuando Erick Moreno Hernández habría intentado explicar el momento personal que atravesaba, asegurando que su vida había cambiado en los últimos meses. “Mi vida cambió hace cuatro meses”, le habría dicho, un proceso que, según indicó, ocurrió antes de su captura el 24 de septiembre, hecho que finalmente permitió iniciar su extradición desde Paraguay.

Óscar Arriola afirma que el
Óscar Arriola afirma que el “Monstruo” delatará a otros integrantes de su organización. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

Se entregó a Dios

Intrigado por ese cambio, Óscar Arriola le hizo una pregunta directa. “¿Y por qué su vida cambió?”, recordó haberle dicho. Acto seguido, añadió una interrogante que sorprendió incluso a los televidentes del programa: “¿Te entregaste a Dios?”.

La respuesta de “El Monstruo”, de acuerdo con el testimonio del general, fue afirmativa. “Sí, me he entregado al Señor”, le habría respondido. Frente a ello, Arriola explicó que su reacción fue inmediata y sin rodeos. “Yo le dije amén y a hablar”, dejando claro que cualquier cambio espiritual debe traducirse en colaboración efectiva con la justicia.

Y ahí está. Ahí está. Y que hable”, insistió el general durante la entrevista, subrayando que una confesión completa puede ser determinante para desarticular redes criminales que, según las investigaciones, habrían sembrado terror en distintas zonas del país. Arriola fue aún más enfático al señalar que la verdad implica señalar responsables. “Y si tiene que delatar a fulano, fulano, fulano, pues ahí estaremos”, afirmó, en referencia a otros presuntos integrantes de la organización criminal que lideraría Erick.

Óscar Arriola afirma que el
Óscar Arriola afirma que el “Monstruo” delatará a otros integrantes de su organización. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

Temas Relacionados

Erick Moreno HernándezEl MonstruoÓscar ArriolaPNPperu-noticias

Más Noticias

La Tinka: resultados del sorteo del 29 de enero y cuánto se llevó el ganador

Como cada domingo y miércoles, se comparten los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los resultados del último sorteo

La Tinka: resultados del sorteo

Partidos de hoy, miércoles 28 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Se definirán a los clasificados en la Champions League. También, Boca Juniors y River Plate jugarán en Argentina. Revisa la agenda deportiva

Partidos de hoy, miércoles 28

Qué se celebra el 29 de enero en el Perú: hitos que definieron trayectorias políticas, literarias y sociales

Diversos acontecimientos ocurridos en esta fecha ofrecen un mosaico revelador sobre transformaciones políticas, avances culturales y desafíos urbanos a lo largo de dos siglos de historia nacional

Qué se celebra el 29

Resultados del Gana Diario: todos los números ganadores del 28 de enero de 2026

Esta lotería peruana celebra un sorteo al día a las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario: todos

Macarius le pide a Suheyn Cipriani ser su novia con serenata en vivo y le pide ser su novia: “Eres muy especial”

Con mariachis, rosas y una confesión directa, Macarius le pidió a la exMiss Perú ser su novia frente a cámaras, confirmando los rumores que circulaban desde inicios de enero

Macarius le pide a Suheyn
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí supervisó en directo

José Jerí supervisó en directo el traslado de ‘El Monstruo’ por Lima tras extradición desde Paraguay, al estilo de Donald Trump

Premier afirma que no procede censura ni vacancia contra José Jerí y señala que hay una “campaña de demolición” por las elecciones 2026

El 67% de los votantes peruanos teme que el país caiga en una dictadura al estilo Venezuela, según estudio

PJ levanta el secreto bancario del Partido Aprista, Jorge del Castillo, Luis Alva y Luciana León por caso Odebrecht

Tomás Gálvez admitió que archivó ‘dos o tres’ investigaciones contra Dina Boluarte: “No revestían naturaleza penal”

ENTRETENIMIENTO

Macarius le pide a Suheyn

Macarius le pide a Suheyn Cipriani ser su novia con serenata en vivo y le pide ser su novia: “Eres muy especial”

Carlos Orozco responde a Santi Lesmes tras amenaza legal: “Haz lo que tengas que hacer, pero no has aclarado nada”

Paul Michael sale en defensa de Pamela López tras acusaciones de infidelidad de Christian Cueva: “Cuenta con mi apoyo”

Gabriel Meneses expone traición de alguien cercano tras filtración de video con Sirena Ortiz: “Me sentí traicionado”

Karla Tarazona reaparece en clínica de fertilidad con Christian Domínguez y emociona con ecografía: “Falta poco”

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 28

Partidos de hoy, miércoles 28 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

DT del Club 2 de Mayo habló de las separaciones de Carlos Zambrano y Sergio Peña en Alianza Lima en la antesala de Copa Libertadores 2026

Mano Menezes será el nuevo técnico de la selección peruana: dirigirá a la ‘bicolor’ para las Eliminatorias 2030

“Gasté todos mis ahorros; no creo poder seguir”: el duro relato del DT de Kazoku tras descenso en la Liga Peruana de Vóley

Pedro Aquino rompe su silencio tras verse involucrado en escándalo sexual en Alianza Lima: “Más unidos que nunca”