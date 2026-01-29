Óscar Arriola revela diálogo con ‘El Monstruo’ y afirma que se entregó a Dios: “Voy a contarlo todo”

En el programa ‘Ahora y en la Hora’, Arriola aseguró que el presunto criminal dijo que confesará todo y colaborará con la justicia. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

La reciente captura y extradición de Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, ha marcado un punto de inflexión en uno de los casos criminales más temidos y mediáticos del país. Este miércoles 28 de enero, el presunto cabecilla criminal llegó a Lima procedente de Paraguay, bajo un estricto operativo de seguridad, poniendo fin a meses de fuga internacional y devolviendo al país a uno de los personajes más buscados por las autoridades peruanas.

El arribo de Erick se produjo a las 18:25 horas en la pista de la Dirección de Aviación Policial del Callao, donde agentes especializados ejecutaron un protocolo reforzado debido al alto nivel de peligrosidad que se le atribuye. Su traslado fue seguido con atención tanto por las autoridades como por la opinión pública, consciente del historial delictivo que rodea a Hernández y del impacto que su captura representa para la lucha contra el crimen organizado.

Óscar Arriola afirma que el “Monstruo” delatará a otros integrantes de su organización. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

Su conversación con ‘El Mounstruo’

En este contexto, el general Óscar Arriola reveló que sostuvo una conversación directa con 'El Monstruo’ tras su captura. Las declaraciones las brindó durante su participación en el programa ‘Ahora y en la Hora’, donde compartió detalles inéditos del diálogo que mantuvo con el presunto criminal, hoy ya bajo control del sistema judicial peruano.

Arriola explicó que, consciente del momento crucial que atravesaba Erick Moreno Hernández, decidió hablarle no solo desde una posición institucional, sino también desde un enfoque humano, apelando a la reflexión y a la responsabilidad frente a los graves daños causados a la sociedad. “Esta es una gran oportunidad para que tú puedas expiar todo lo que has hecho acá en esta sociedad”, le dijo, según relató, dejando en claro que la captura y extradición representan una oportunidad única para que el investigado asuma sus actos.

Durante la entrevista, el diálogo fue reconstruido paso a paso. Ante la pregunta de cómo podría expiar todo lo que se le atribuye, el general fue directo. “Confesando, pues”, respondió, subrayando que decir la verdad es un elemento central para que la justicia avance.

Óscar Arriola afirma que el “Monstruo” delatará a otros integrantes de su organización. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

“Contando todo”, reafirmó Óscar Arriola, antes de revelar la respuesta que habría recibido por parte de ‘El Monstruo’. Según su testimonio, el presunto líder criminal no evitó el planteamiento y respondió de forma clara: “Voy a contarlo todo”. Esta afirmación, explicó el general, podría convertirse en una pieza clave para esclarecer los delitos de secuestro, extorsión, sicariato y organización criminal que se le imputan.

El general señaló que incluso felicitó al detenido por expresar esa disposición. “Muy bien, te felicito”, le dijo, siempre según su relato. Fue entonces cuando Erick Moreno Hernández habría intentado explicar el momento personal que atravesaba, asegurando que su vida había cambiado en los últimos meses. “Mi vida cambió hace cuatro meses”, le habría dicho, un proceso que, según indicó, ocurrió antes de su captura el 24 de septiembre, hecho que finalmente permitió iniciar su extradición desde Paraguay.

Óscar Arriola afirma que el “Monstruo” delatará a otros integrantes de su organización. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

Se entregó a Dios

Intrigado por ese cambio, Óscar Arriola le hizo una pregunta directa. “¿Y por qué su vida cambió?”, recordó haberle dicho. Acto seguido, añadió una interrogante que sorprendió incluso a los televidentes del programa: “¿Te entregaste a Dios?”.

La respuesta de “El Monstruo”, de acuerdo con el testimonio del general, fue afirmativa. “Sí, me he entregado al Señor”, le habría respondido. Frente a ello, Arriola explicó que su reacción fue inmediata y sin rodeos. “Yo le dije amén y a hablar”, dejando claro que cualquier cambio espiritual debe traducirse en colaboración efectiva con la justicia.

“Y ahí está. Ahí está. Y que hable”, insistió el general durante la entrevista, subrayando que una confesión completa puede ser determinante para desarticular redes criminales que, según las investigaciones, habrían sembrado terror en distintas zonas del país. Arriola fue aún más enfático al señalar que la verdad implica señalar responsables. “Y si tiene que delatar a fulano, fulano, fulano, pues ahí estaremos”, afirmó, en referencia a otros presuntos integrantes de la organización criminal que lideraría Erick.

Óscar Arriola afirma que el “Monstruo” delatará a otros integrantes de su organización. Infobae Perú / Captura TV - Willax.